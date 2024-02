Ulga dla młodych 2024 - pigułka wiedzy od KAS. Pytania i odpowiedzi o zwolnienie „PIT dla młodych”

Posiedzenie RPP 6-7 lutego. Zdaniem ekonomistów do marca RPP pozostawi stopy procentowe bez zmian

Posiedzenie RPP 6-7 lutego. Ekonomiści są zgodni co do tego, że nie należy się spodziewać obniżek stóp procentowych w lutym 2024 roku. To oznacza, że raty kredytów konsumenckich i hipotecznych nie będą się zmieniać w odczuwalny sposób.