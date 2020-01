Zasady potrącania zaliczek na podatek przez KRUS w 2020 r.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wyjaśnia, że - jako płatnik emerytur i rent - zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387 ze zm.), zwanej dalej ustawą, zobowiązana jest do pobierania comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych świadczeń.

Od 1 stycznia 2020 r. zaliczki te ustala się w kwocie równej 17% świadczenia uzyskanego w danym miesiącu minus miesięczna kwota zmniejszająca podatek równa 43,76 zł (ustalona od obowiązującej kwoty zmniejszającej podatek – 525,12 zł, która po podzieleniu na 12 miesięcy wynosi 43,76 zł). Jeżeli dochód emeryta/rencisty (sumując świadczenia od początku roku) przekroczy 85.528 zł, to wówczas od kwoty przekroczenia Kasa rozpocznie potrącanie zaliczki w wysokości 32% dochodu. Natomiast od świadczeń wypłacanych w niskich kwotach tj. do 257 zł miesięcznie, zaliczki na ten podatek nie będą pobierane.

reklama reklama



KRUS wyjaśnia, że w myśl ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1835), roczna kwota zmniejszająca podatek w 2020 r. wynosi od 0 zł do 1.360 zł w zależności od wysokości rocznego dochodu.

Niemniej KRUS podkreśla, że wysokość ww. kwoty zmniejszającej podatek będzie ustalona indywidualnie dla każdego emeryta/rencisty dopiero w rocznym obliczeniu podatku tj. po zakończeniu roku podatkowego 2020, a zaliczki potrącane będą w opisany wyżej sposób z zastosowaniem kwoty 525,12 zł.

Kasa dodaje, że w przypadku emerytów/rencistów, których roczne dochody nie przekroczą 8.000_zł – kwota zmniejszająca podatek wyniesie 1.360 zł.

Emerytom/rencistom, których roczne dochody wyniosą powyżej 8.000 zł i nie przekroczą 13.000_zł odliczona zostanie kwota zmniejszająca podatek pomiędzy 1.360 zł a 525,12 zł, a emerytom/rencistom, których roczne dochody przekroczą 13.000 zł, ale nie przekroczą 85.528_zł odliczona zostanie kwota zmniejszająca podatek wynosząca 525,12 zł.

W przypadku emerytów/rencistów, których roczne dochody przekroczą 85.528 zł kwota zmniejszająca podatek będzie naliczana w wysokości poniżej 525,12 zł, a w przypadku emerytów/rencistów, których dochody roczne przekroczą kwotę 127 000 zł kwota zmniejszająca wyniesie 0 zł.

Ponadto zgodnie z art. 85 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 ze zm.) Kasa oblicza i pobiera z wypłacanych świadczeń emerytalno-rentowych składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% podstawy wymiaru składki; z tym, że 7,75% podstawy wymiaru składki pokrywane jest z zaliczki na podatek dochodowy, a pozostałe 1,25% podstawy wymiaru składki potrącane jest z kwoty netto emerytury lub renty.

Przykłady obliczania zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2020 roku.

Polecamy: Przewodnik po zmianach przepisów 2019/2020

Polecamy: PIT 2020. Komentarz

Przykład 1

Świadczeniobiorca uprawniony do renty rolniczej w kwocie równej najniższej emeryturze tj. 1.100,00 zł brutto do wypłaty otrzyma 943 zł.

Z kwoty brutto renty rolniczej Kasa potrąci zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne w łącznej kwocie 157 zł (tj. 143,24 zł + 13,75 zł; po zaokrągleniu do pełnego złotego).

Sposób wyliczenia potrąceń:

1.100,00 zł (podstawa opodatkowania)

x 17%

- 43,76 zł

=143,24 zł – zaliczka na podatek dochodowy

1.100zł x 9% = 99 zł – składka na ubezpieczenie zdrowotne

1.100 zł x 7,75% = 85,25 zł – składka na ubezpieczenie zdrowotne pokrywana z zaliczki na podatek dochodowy

99 zł – 85,25 zł = 13,75 zł – pozostała składka na ubezpieczenie zdrowotne potrącana ze świadczenia rentowego

Przykład 2

Emeryt uprawniony do emerytury rolniczej w kwocie 1.201,95 zł brutto do wypłaty otrzyma emeryturę rolniczą w kwocie 1026,95 zł.

Z kwoty brutto emerytury rolniczej Kasa potrąci zaliczkę na podatek dochodowy i składkę na ubezpieczenie zdrowotne w łącznej kwocie 175 zł (tj. 160,58 zł + 14,85 zł; po zaokrągleniu do pełnego złotego).

Sposób wyliczenia potrąceń:

1.202,00 zł (podstawa opodatkowania tj. 1.201,95 zł zaokrąglona do pełnego złotego)

x 17%

- 43,76 zł

= 160,58 zł – zaliczka na podatek dochodowy

1.202,00 zł x 9% = 108,18 zł - (po zaokrągleniu 108 zł) - składka na ubezpieczenie zdrowotne

1.202,00 zł x 7,75% = 93,15 zł – składka na ubezpieczenie zdrowotne pokrywana z zaliczki na podatek dochodowy,

108 zł – 93,15 zł = 14,85 zł – składka na ubezpieczenie zdrowotne potrącana z emerytury