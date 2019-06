Jednolite wzory formularzy w podatku rolnym od 1 lipca 2019 r.

Ogólnopolskie formularze w podatku rolnym

Takie rozwiązanie przewiduje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny - Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1105.

Rozporządzenie jest konsekwencją zmian wprowadzonych do ustawy o podatku rolnym ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. poz. 2244), które wejdą w życie 1 lipca 2019 r.

reklama reklama



Zostały w nim określone następujące wzory formularzy:

- informacji o gruntach (IR-1);

- załącznika do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZIR-1);

- załącznika do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIR-2);

- załącznika do informacji o gruntach – dane pozostałych podatników (ZIR-3);

- deklaracji na podatek rolny (DR-1);

- załącznika do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (ZDR-1);

- załącznika do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDR-2).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

Dotychczas do określania wzorów informacji o gruntach, składanych przez osoby fizyczne i deklaracji na podatek rolny, składanych przez pozostałych podatników, upoważnione były rady poszczególnych gmin. Od 1 lipca 2019 r., w związku z powyższymi zmianami uprawnienie do określenia wzorów informacji i deklaracji zostanie powierzone ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych. Co oznacza, że określone rozporządzeniem wzory będą jednolite dla całego kraju i obowiązywać będą w każdej gminie.

Nowe formularze można składać elektroniczne

Poza powyższym rozporządzeniem Ministerstwo Finansów przygotowało również nowe rozporządzenia dotyczące sposobu przesyłania powyższych formularzy, dające możliwość składania ich drogą elektroniczną. Chodzi o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu przesyłania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny za pomocą środków komunikacji elektronicznej - Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1153, które również wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.

Rozporządzenie to określa:

- sposób przesyłania informacji o gruntach, zwanych dalej „informacjami”, oraz deklaracji na podatek rolny, zwanych dalej „deklaracjami”, za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

- rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone informacje oraz deklaracje.

Wskazuje się, że informacje i deklaracje mogą być przesyłane z wykorzystaniem:

- elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP);

- innego systemu teleinformatycznego udostępnionego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego.

Polecamy: Elektroniczna dokumentacja podatkowa

Informacje i deklaracje na potrzeby podatku rolnego mogą być opatrywane:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

- podpisem osobistym;

- podpisem zaufanym.

Wzory formularzy

Nowe wzory określone rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny są następujące:

IR-1