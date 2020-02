Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze - faktury dokumentujące sprzedaż paliwa do samochodu

Wyjaśnienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zwrot podatku akcyzowego dotyczy oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, oznaczonego kodem CN 2710 19 43 do 2710 19 48, kodem CN 2710 20 11 do 2710 20 19 oraz kodem CN 3826 00.

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentom rolnym – osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, będącym posiadaczami gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

Producent rolny ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego powinien złożyć wniosek wypełniony zgodnie ze wzorem określonym rozporządzeniem oraz załączyć faktury albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego. Dokumenty te stanowią podstawę do wydania decyzji w sprawie zwrotu podatku.

W związku z powyższym, jak podkreśla Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, do wniosku o zwrot podatku akcyzowego mogą być załączone faktury dokumentujące sprzedaż oleju napędowego do pojazdów samochodowych, pod warunkiem, że olej napędowy został wykorzystany do produkcji rolnej. Należy zwrócić uwagę, że wnioskodawca we wniosku oświadcza, iż znane mu są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 kk.

Zwrot akcyzy w 2020 r. - limit zwrotu i terminy składania wniosków

Przypomnijmy, że w roku 2020 limit zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej wynosi:

- 100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz

- 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej musi złożyć w tym celu odpowiedni wniosek z dołączonymi do niego fakturami VAT, dokumentującymi wydatki poniesione na paliwo.

W przypadku tego roku, rolnik powinien:

- w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.,

- w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Natomiast kwoty przysługującego rolnikowi zwrotu wypłacane będą w terminach:

1) 1-30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

2) 1-30 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Pieniądze wypłacane są gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.