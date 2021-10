Stawka płatności za zazielenienie za 2021 r.

Stawka płatności za zazielenienie (płatności zielonej) za 2021 r. wynosi 327,26 zł na hektar powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności.

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2021 r. w sprawie stawki płatności za zazielenienie za 2021 r. (Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 1872).

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1341 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 904)

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 18 października 2021 r.

Płatności za zazielenienie - dla kogo?

Zazielenienie, czyli płatność z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, to obowiązkowy komponent systemu płatności bezpośrednich, który został wprowadzony w celu poprawy wyników w zakresie oddziaływania na środowisko.

Warunkiem przyznania płatności za zazielenienie jest realizacja praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, na wszystkich hektarach kwalifikujących się do jednolitej płatności obszarowej lub tzw. praktyki równoważnej, w zakresie:

- dywersyfikacji upraw,

- utrzymania trwałych użytków zielonych (TUZ), w tym wyznaczonych jako wartościowe pod względem środowiskowym (TUZ C),

- utrzymania obszarów proekologicznych (EFA).

Wszyscy rolnicy uprawnieni do jednolitej płatności obszarowej zobowiązani są do realizacji zazielenienia. W zależności od powierzchni posiadanych w gospodarstwie gruntów ornych, udziału trwałych użytków zielonych oraz występowania trwałych użytków zielonych cennych przyrodniczo, rolnicy są zobowiązani do przestrzegania jednej, dwóch lub trzech praktyk zazielenienia.

W przypadku niespełnienia obowiązków w zakresie zazielenienia, przepisy unijne przewidują stosowanie sankcji poprzez odpowiednie zmniejszenie kwoty płatności.

Podstawa prawna:

- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2021 r. w sprawie stawki płatności za zazielenienie za 2021 r. (Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 1872).