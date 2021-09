Zdefiniowanie zawodu księgowego – badanie opinii przedsiębiorców

Zdefiniowanie zawodu księgowego. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce zaprasza przedsiębiorców – głównych interesariuszy usług księgowych, do udziału w krótkiej, anonimowej ankiecie.

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej w 2022 r.

Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej są corocznie zmieniane w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej. Z uwagi na niższy wskaźnik ustawodawca przewiduje obniżkę podatku płaconego przez rolników w 2022 r.

Inflacja 2021/2022 - działania NBP

Inflacja 2021/2022. NBP nie dopuści do utrwalenia wysokiej inflacji i w razie pojawienia się określonych przesłanek jest gotowy na wycofanie akomodacji monetarnej. Ale na razie, biorąc pod uwagę naturę szoków inflacyjnych i pandemiczną niepewność, byłoby to bardzo ryzykowne – powiedział PAP Biznes prezes NBP Adam Glapiński.

Zmiany w podatku liniowym w ramach Polskiego Ładu

Polski Ład a podatek liniowy. Znaczne podniesienie obciążenia dla przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym zniechęci ich do utrzymywanie tej formy rozliczenia się z fiskusem – ocenił Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz, odnosząc się do zmian w podatku liniowym w ramach Polskiego Ładu.

Faktury ustrukturyzowane od 1 października 2021 r.

E-faktury. Ministerstwo Finansów pracuje nad wprowadzeniem możliwości wystawiania przez podatników faktur w formie ustrukturyzowanej (tzw. e-faktur) oraz wdrożeniem Krajowego Systemu e-Faktur (w skrócie KSeF). Nowe rozwiązanie jest bardzo innowacyjne, co może okazać się zarówno jego atutem, jak i wadą.

Polski Ład rozszerza uprawnienia KAS - zajęcie ruchomości i nabycie sprawdzające

Polski Ład rozszerza uprawnienia Krajowej Administracji Skarbowej. Egzekucja należności ma być bardziej skuteczna dzięki tymczasowemu zajęciu ruchomości dłużnika. Do walki z szarą strefą, związaną z nierejestrowaniem sprzedaży na kasach, ma posłużyć nabycie sprawdzające.

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości a VAT

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości a VAT. Jeden organ podatkowy wydał na rzecz przedsiębiorcy korzystne dla niego rozstrzygnięcie, dotyczące wydatkowania otrzymanych od państwa tytułem odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości środków na własne cele mieszkaniowe. W toku późniejszego postępowania podatkowego inny organ stwierdził, że tamte ustalenia były błędne i domagał się zapłaty podatku VAT. Sąd stanął po stronie przedsiębiorcy, stwierdzając, że organ łamie prawo.

Sprawozdania finansowe grup producentów rolnych

Grupy producentów rolnych zobowiązane są do składania corocznie sprawozdań finansowych do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Co powinno zawierać takie sprawozdanie i kiedy należy je składać?

Nowe przepis dotyczące rezydencji podatkowej

Rezydencja podatkowa. Resort finansów zamierza zmodyfikować nowy przepis dotyczący kwestii rezydencji podatkowej firm zarządzanych z Polski. Chodzi o takie jego uściślenie, aby rozwiać obawy przedsiębiorców – powiedział wicedyrektor w MF Jakub Jankowski.

Raportowanie schematów podatkowych - kiedy korekta?

Raportowanie schematów podatkowych. Ministerstwo Finansów z dnia na dzień zmieniło treść jednej z odpowiedzi na najczęstsze pytania podatników dotyczące interpretacji przepisów o raportowaniu schematów podatkowych, które znajdują się na stronie resortu.

Finalny projekt zmian podatkowych z Polskiego Ładu

Zmiany podatkowe z Polskiego Ładu. Pracujemy nad finalizacją projektu ustawy podatkowej z Polskiego Ładu; rząd planuje jeszcze w pierwszej połowie września przyjąć ostateczny projekt w tej sprawie - zapowiedział rzecznik rządu Piotr Müller.

Którzy podatnicy zyskają na Polskim Ładzie?

Polski Ład - zmiany podatkowe. Dziewięćdziesiąt proc. podatników albo zyska na Polskim Ładzie, albo zmiany będą dla nich neutralne. Polski Ład ma być impulsem do rozwoju - powiedział minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

Ryczałt za udostępnienie znaku towarowego

Ryczałt od dzierżawy znaku towarowego. Kwestia opodatkowania praw majątkowych jest bardzo problematyczna i powoduje powstawanie wielu sporów z fiskusem. Negatywna linia orzecznicza w zakresie kwalifikacji przychodów z udostępnienia prawa do używania znaku towarowego, wyrażona m.in. w wyrokach NSA z 22 marca 2019 r., sygn. akt II FSK 955/17, z 28 lipca 2016 r., sygn. akt II FSK 1908/14, doprowadziła do braku realnej możliwości skorzystania z 8,5% stawki ryczałtu w przypadku przychodów z tytułu dzierżawy prawa do używania znaku towarowego.

VAT e-commerce – objaśnienia podatkowe

VAT e-commerce – objaśnienia podatkowe. Ministerstwo Finansów przygotowało praktyczny przewodnik (objaśnienia podatkowe) po głównych rozwiązaniach pakietu VAT e-commerce. To aż 66 praktycznych przykładów jak działa pakiet. Na prośbę przedsiębiorców objaśnienia odnoszą się szerzej do kwestii fakturowania i obowiązków ewidencyjnych. Objaśnienia podatkowe mają moc wiążącą dla administracji skarbowej.

Ulga rehabilitacyjna - zakup orbitreka, steppera, roweru elektrycznego

Ulga rehabilitacyjna. Czy w zeznaniu PIT można rozliczyć wydatki poniesione na zakup orbitreka, steppera oraz roweru elektrycznego jako wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem czynności życiowych (art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)?

Jak założyć spółkę z o.o.?

Spółka z o.o. Jedną z dostępnych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce jest spółka z o.o. Z uwagi na swoją odrębną osobowość prawną, stanowi bardzo popularną formę prawną przedsiębiorstwa. Co warto wiedzieć przed jej założeniem?

Rozliczanie VAT metodą kasową – zasady, korzyści, komplikacje

Rozliczanie VAT-u metodą kasową może okazać się korzystnym rozwiązaniem dla firm, które stosunkowo często nie otrzymują swoich należności w terminie określonym w umowie lub fakturze. Obowiązek rozliczenia podatku następuje wówczas w momencie dokonania zapłaty przez klienta. Czym dokładnie jest metoda kasowa oraz dla kogo może być korzystna?

OSS – procedury oraz wartość progowa

OSS – procedury. Od 1 lipca 2021 zaczęły obowiązywać procedury OSS, służące uszczelnieniu procesów rozliczenia VAT, związanych gównie z internetową sprzedażą towarów dla osób fizycznych. Mogą z nich korzystać zarówno przedsiębiorcy, których siedziba znajduje się na terytorium Unii Europejskiej (procedura unijna i nieunijna), jak i przedsiębiorcy, których siedziba znajduje się poza UE (procedura unijna i nieunijna oraz importu). Przedsiębiorca, który nie skorzysta ze wspomnianych procedur, zobowiązany będzie do zarejestrowania się i rozliczenia transakcji w państwie konsumpcji sprzedaży towarów lub świadczenia usług.

Polacy rzadziej zawieszają jednoosobowe firmy

Jednoosobowa działalność gospodarcza. W czasie pandemii koronawirusa rzadziej zawieszano jednoosobowe firmy. Spadek rok do roku jest dwucyfrowy.

Powrót do reguł fiskalnych sprzed pandemii

Polityka fiskalna. Polska już w 2022 roku powróci do poziomu deficytu do PKB poniżej 3 proc. i wciąż ma niższy wskaźnik długu publicznego do PKB niż większość krajów UE. Ministerstwo Finansów zapowiada powrót do poluzowanych na czas pandemii reguł fiskalnych, jednak z zastrzeżeniem, że chce zachować bufor w razie potrzeby kolejnych lockdownów.

Rozwiązania podatkowe Polskiego Ładu

Podatki w Polskim Ładzie. Zdaniem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, który ma realizować założenia wynikające z tzw. Polskiego Ładu, budzi uzasadnione obawy, co do jego wpływu na polską gospodarkę.

Tymczasowe obiekty budowlane w podatku od nieruchomości

Tymczasowy obiekt budowlany, o którym mowa w art. 3 pkt 5 ustawy Prawo budowlane (dalej również „upb”), może być budowlą w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i i opłatach lokalnych, jeżeli jest budowlą wprost wymienioną w art. 3 pkt 3 upb lub w innych przepisach tej ustawy oraz w załączniku do niej, stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. b upb. Taki tymczasowy obiekt budowlany, o ile jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Tak brzmi teza wyroku WSA w Poznaniu z 4 grudnia 2019 r. sygn. I SA/Po 537/19.

Elektroniczny KRS – jak sprawdza się nowy system

Elektroniczny KRS. Od 1 lipca 2021 r. wnioski do Krajowego Rejestru Sadowego („KRS”) mogą być składane wyłącznie w drodze elektronicznej. Czy elektronizacja przyśpieszyła rozpoznawanie wniosków?

Program ICAP - wnioski do 30 września

Program ICAP. Do 30 września 2021 r. przedsiębiorstwa wielonarodowe mogą składać wnioski o przystąpienie do Międzynarodowego Programu Zapewnienia Zgodności (International Compliance Assurance Program - ICAP), dzięki któremu mogą ograniczyć ryzyko podatkowe – poinformowała PAP zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej Anna Chałupa. Czym jest ICAP? Jak złożyć wniosek?

Opłata za przejazd po drogach płatnych niższa o 25% dla zarejestrowanych w e-TOLL

e-TOLL - opłaty. Ministerstwo Finansów wprowadza pakiet kolejnych ułatwień dla przewoźników zarejestrowanych w e-TOLL. Do końca okresu przejściowego czyli do 30 września 2021 r. mogą oni korzystać ze zniżki - 25% stawki opłaty za przejazd autostradą i opłaty elektronicznej.