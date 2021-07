Sprzedaż produktów rolnych do 100 tys. zł bez podatku

Sprzedaż produktów rolnych. W „Polskim Ładzie” dajemy rolnikom możliwość sprzedaży swoich produktów na terenie nie tylko całego województwa, ale na terenie całej Polski. Do 100 tys. zł sprzedaż taka będzie nieopodatkowana – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Korekta odliczonego podatku VAT. Jaki są zasady dokonywania korekty odliczonego podatku naliczonego w przypadku zmiany stopnia wykorzystania nieruchomości do celów działalności gospodarczej?

Forum Akcyzowe. Ministerstwo Finansów uruchamia transmisje online z prac grup roboczych Forum Akcyzowego. To odpowiedź na ogromne zainteresowanie rynku pracami Forum. Pierwsza transmisja na kanale Youtube odbędzie się 14 lipca 2021 r. o godz. 9.00.

Prosta spółka akcyjna a podatki. Od kilkunastu dni przedsiębiorcy mogą korzystać z nowego typu spółki, która w zamyśle ustawodawcy ma uprościć zdobywanie finansowania dla kreatywnych przedsiębiorców. Działalność prostej spółki akcyjnej zasadniczo będzie opodatkowana analogicznie do innych spółek kapitałowych. Biorąc jednak pod uwagę różnice w konstrukcji tego wehikułu, pewne reguły opodatkowania będą swoiste dla prostej spółki akcyjnej – nie zawsze z korzyścią dla akcjonariuszy.

Wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop po miesiącu, w którym ustał stosunek pracy oznacza, że świadczenie to wypłacane jest po terminie. W konsekwencji, zgodnie z przepisami podatkowymi, może być zaliczone do kosztów podatkowych w miesiącu, w którym zostało wypłacone, a nie w miesiącu, za który jest należne. Tak wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na interpelację poselską.

Zwolnienia z VAT. Rada UE zaaprobowała zmianę dyrektywy VAT wprowadzającą tymczasowe zwolnienia z podatku VAT w imporcie i niektórych dostawach. Dotyczy to towarów i usług udostępnianych bezpłatnie przez instytucje europejskie państwom członkowskim i obywatelom w czasach kryzysu powodowanego przez pandemię koronawirusa.

SLIM VAT 2. Ustawa nowelizująca ustawę o VAT oraz Prawo bankowe, wprowadzająca tzw. pakiet SLIM VAT 2 została uchwalona przez Sejm i skierowana do dalszych prac w Senacie. Zmiany mają wejść w życie 1 października 2021 r.

Nowe struktury JPK od 2022 r.

Struktury JPK (JPK_V7K i JPK_V7M). Do konsultacji trafiły nowe struktury JPK. Będą one obowiązywały od przyszłego roku i uwzględnią wszystkie zmiany, które wchodzą w życie od 1 lipca 2021 r. do 1 stycznia 2022 r.