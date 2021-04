Ulga inwestycyjna na fotowoltaikę dla rolnika

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Podatnikom podatku rolnego, zgodnie z art. 13 ustawy o podatku rolnym, przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na:

1) budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska,

2) zakup i zainstalowanie:

a) deszczowni,

b) urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę,

c) urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód).

Przy czym, skorzystanie z ulgi jest możliwe w przypadku gdy wydatki te nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych, tzn. zostały sfinansowane z własnych środków (w tym m.in. kredytów, pożyczek).

Ulga inwestycyjna - wysokość odliczenia

Ulga inwestycyjna przyznawana jest po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja – w wysokości 25% udokumentowanych rachunkami nakładów inwestycyjnych.

Ulga inwestycyjna - jak długo?

Ulga inwestycyjna z tytułu tej samej inwestycji nie może być stosowana dłużej niż przez 15 lat.

Ulga inwestycyjna - jak uzyskać?

Chcąc skorzystania z ulgi inwestycyjnej rolnik musi złożyć wniosek (druki udostępniane przez poszczególne organy). Do wniosku należy dołączyć zestawienie poniesionych wydatków inwestycyjnych wraz z rachunkami lub ich uwierzytelnionymi odpisami, stwierdzającymi wysokość tych wydatków.

Wniosek należy złożyć do organu (wójta, burmistrz, prezydenta miasta), na terenie którego poniesione zostały wydatki. A zatem, jeżeli podatnik poniósł takie wydatki na terenie kilku gmin, to taki wniosek powinien złożyć do każdego wójta (w zakresie tych wydatków, które zostały poczynione w danej gminie).

Ulga inwestycyjna - jak odliczyć?

Kwota ulgi inwestycyjnej jest odliczana z urzędu w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.

Podatnicy obowiązani do składania deklaracji na podatek rolny odliczają, określoną w decyzji w sprawie ulgi inwestycyjnej, kwotę przyznanej ulgi od należnego podatku rolnego.

Utrata prawa do ulgi inwestycyjnej

Podatnik traci prawo do odliczenia od podatku rolnego niewykorzystanej kwoty ulgi inwestycyjnej w przypadku sprzedaży obiektów i urządzeń, od których przyznana została ta ulga, lub przeznaczenia ich na inne cele niż określone przez ustawodawcę.

Ulga inwestycyjna na fotowoltaikę

W ramach ulgi inwestycyjnej rolnik może ubiegać się o odliczenie wydatków poniesionych na inwestycję w fotowoltaikę.

Taka możliwość wynika z przepisów art. 13. ust. 1 ustawy o podatku rolnym, zgodnie z którymi podatnikowi rolnemu, który zainwestował urządzenia służące ochronie środowiska lub pozyskiwaniu naturalnych źródeł energii, przysługuje ulga inwestycyjna. Do takich urządzeń zalicza się instalacja fotowoltaiczna.

Wydatki poniesione na instalacje fotowoltaiczne producent rolny może odliczać od podatku rolnego przez kolejne 15 lat od momentu ich zainstalowania. Odliczenie może wynieść łącznie 25 proc. wartości inwestycji.

Odliczenie fotowoltaiki od podatku rolnego jest możliwe pod warunkiem, że poniesione na ten cel wydatki nie zostały sfinansowane w całości lub w części z udziałem środków publicznych (np. dotacji UE).

Prawo do ulgi inwestycyjnej mają właściciele i użytkownicy wieczyści gruntów, posiadacze samoistni jak i posiadacze gruntów będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

W celu skorzystania z ulgi inwestycyjnej przy fotowoltaice rolnik musi złożyć wniosek do odpowiedniego organu, o czym była już mowa powyżej. Wniosek musi zawierać informacje o poniesionych wydatkach inwestycyjnych wraz z rachunkami lub ich uwierzytelnionymi odpisami, stwierdzającymi wysokość tych wydatków.

Odliczenie fotowoltaiki od podatku rolnego jest możliwe dopiero po zakończeniu inwestycji.

Agroenergia, Mój prąd, Czyste powietrze

Obok ulgi inwestycyjnej rolnicy mogą strać się o dofinansowanie inwestycji w panele fotowoltaiczne również w ramach innych programów, takich jak Agroenergia, Mój prąd i Czyste powietrze. Nie w każdym jednak przypadku skorzystanie z ulgi inwestycyjnej będzie dawało możliwość wnioskowania o dofinansowanie także z innych programów. Ulgi inwestycyjnej nie można bowiem łączyć z innymi dotacjami.

Poza tym, np. dofinansowanie w ramach „Mój Prąd” czy „Czyste powietrze” dotyczy nie całego gospodarstwa, ale jedynie domu. Innymi słowy, instalacja fotowoltaiczna musi zasilać dom, w którym zamieszkuje rolnik, a nie gospodarstwo.

Ulgę inwestycyjna a Agroenergia

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy o podatku rolnym ulga inwestycyjna nie przysługuje jeżeli wydatki poniesione na budowę instalacji fotowoltaicznej zostały sfinansowane preferencyjnymi kredytami, pożyczkami czy dotacjami, pochodzącymi ze środków publicznych.

Decyzję o przyznaniu ulgi inwestycyjnej przyznaje wójt (burmistrz, prezydent). Rolnicy płacący podatek VAT mogą odliczyć całość podatku VAT od instalacji.

W związku z powyższym w przypadku chęci skorzystania z ulgi inwestycyjnej nie można wystąpić o dofinansowanie z programu Agroenergia.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że ponowny uruchomienie programu Agroenergia ma nastąpić w czerwcu 2021 roku.

