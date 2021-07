Większy zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 r.

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze. Od 2022 roku zwiększeniu ulegną limity zużycia oleju napędowego wykorzystywanego do prac w gospodarstwie rolnym, od których będzie przysługiwał zwrot akcyzy. Zmiana jest elementem Polskiego Ładu. Jak zwiększą się limity zwrotu?

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze od 2022 roku

Projekt ustawy w tej sprawie, tj. projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej opublikowany został w dniu 9 listopada 2021 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Nowela zakłada wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188), zwanej dalej „ustawą”, które mają na celu zwiększenie limitu zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych oraz limitu zużycia oleju napędowego w odniesieniu do 1 dużej jednostki przeliczeniowej (DJP) bydła, w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu lub hodowli bydła, do którego przysługuje zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji.

Zmiany zaproponowane w ustawie, jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, przyczynią się do zmniejszenia kosztów produkcji w gospodarstwach rolnych, przez zwiększenie wsparcia finansowego do paliwa wykorzystywanego w produkcji rolnej. W ostatnich latach wzrosły koszty produkcji rolnej, w tym związane z wykorzystaniem paliwa. Wzrost kosztów produkcji powoduje, że produkcja rolna staje się coraz mniej opłacalna. Z roku na rok wzrasta udział kosztów paliwa w kosztach ogółem produkcji rolnej. Ocenia się, że ma to związek z nowymi technologiami produkcji, często z większą intensywnością produkcji i dążeniem do uzyskania lepszych wyników ekonomicznych, jak i również wzrostem cen paliw, szczególnie w okresach największego zapotrzebowania na nie w rolnictwie, tj. w trakcie wzmożonych prac polowych, szczególnie żniw. Większa liczba zabiegów ochronnych czy specjalistyczne zabiegi wiążą się z zaangażowaniem odpowiedniego sprzętu i automatycznie z większym zużyciem paliwa.

Intensyfikacja produkcji roślinnej i zwierzęcej w małych gospodarstwach rodzinnych oraz wielkoobszarowych wymaga zastosowania nowoczesnych technologii z wzrastającym udziałem zużycia paliw w wykonywaniu prac polowych i transportowych oraz przez urządzenia mechaniczne w gospodarstwie. Wzrastające wymagania jakościowe i standardy technologiczne w produkcji zwierzęcej również przyczyniają się do wzrostu zapotrzebowania na nośniki energii do celów grzewczych, do oświetlenia czy też napędu maszyn i urządzeń. Natomiast, w przypadku gospodarstw produkujących mleko na dużą skalę, w dawce żywieniowej krów duży udział mają pasze wysoko nakładochłonne, tzn. kiszonki i sianokiszonki.

Taka technologia żywienia zwierząt ma bezpośredni związek z większym ponoszeniem kosztów paliwa w kosztach ogółem utrzymania krów.

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 2022 - ile litrów na hektar?

W związku z powyższym w „Polskim Ładzie” zostało zawarte działanie pod nazwą: „Jeszcze większy zwrot akcyzy za paliwo rolnicze”, w którym założono zwiększenie limitu zużycia oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zmiana polega na zwiększeniu limitu zużycia oleju napędowego wykorzystywanego do prac w gospodarstwie:

1) ze 100 do 110 litrów na 1 ha użytków rolnych - w przypadku rocznego limitu ustalanego dla powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku,

2) z 30 do 40 litrów na 1 średnią roczną dużą jednostkę przeliczeniową bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku - w przypadku rocznego limitu ustalanego dla chowu lub hodowli bydła.

Ustawodawca obliczył, że proponowane w projekcie ustawy zmiany wpłyną na wzrost wydatków budżetu państwa od 2022 r. w wysokości 160,6 mln rocznie. Zakłada się, że kwota zwrotu podatku akcyzowego uwzględnia stawkę zwrotu podatku akcyzowego do 1 litra ON w wysokości 1,00 zł, powierzchnię do której producenci rolni ubiegać się będą o zwrot podatku akcyzowego (ok. 11,4 mln ha oraz ok. 4,3 mln DJP - na podstawie sprawozdań wojewodów związanych z rozliczeniem dotacji celowej z realizacji wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego).

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze - zmiany od 1 stycznia 2022 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rolnicy mogą składać wniosek o powyższy zwrot w terminie:

- od 1 lutego do końca lutego, i

- od 1 do 31 sierpnia.

Wydane przez gminy decyzje dla producentów rolnych, którzy złożyli wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej w lutym tego roku zawierają m.in. informacje o wysokości limitu pozostałego do wykorzystania w sierpniu br. Wprowadzenie w trakcie roku zmian w wysokości limitu oznaczałoby m.in. konieczność wzruszenia wszystkich wydanych w tym roku decyzji.

Uwzględniając powyższe w projekcie zaproponowano, aby projektowane przepisy weszły w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.