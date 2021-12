Nawet 231 tys. kwoty wolnej od podatku dla rodzin 4+

Zerowy PIT dla rodzin 4+ to jedno z nowych rozwiązań wprowadzanych w ramach Polskiego Ładu. Mogą na nim skorzystać również przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Kwota wolna od podatku może sięgnąć 231 056 zł.

Kwota wolna od podatku - Polski Ład

Na mocy znowelizowanych przepisów dla rodziców co najmniej czwórki dzieci kwota wolna od podatku wyniesie 85 528 zł. Dotyczy to podatników, którzy rozliczają się na skali podatkowej, liniowo lub ryczałtowo. Wyjątkiem jest karta podatkowa, w której wysokość podatku jest ustalana indywidualnie i niezmienna.

Skala podatkowa - rodzice oszczędzą jeszcze więcej

Co warte podkreślenia, ze zwolnienia może skorzystać oboje rodziców. Jeżeli każde z nich prowadzi działalność gospodarczą lub jedno prowadzi działalność, a drugie pozostaje na umowie o pracę, to łącznie ich kwota wolna od podatku wyniesie 171 056 zł.

Jeśli zaś rodzice rozliczają się wg skali podatkowej, to dodatkowo każdemu z nich przysługuje zwolnienie z opodatkowania do kwoty 30 tys. zł. Zatem łącznie kwota wolna w rodzinie wyniesie aż 231 056 zł. Dotyczy to także pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Suma pozostała po odliczeniu kwoty wolnej od dochodu (lub przychodu na ryczałcie) jest opodatkowana zgodnie z zasadami formy opodatkowania, którą wybrano na dany rok.

Rodziny +4, czyli kto? Definicja ustawodawcy

Podstawowym warunkiem skorzystania z nowych rozwiązań jest posiadanie przynajmniej czwórki dzieci. Ustawa definiuje je jako:

dzieci małoletnie;

pełnoletnie, które na podstawie decyzji otrzymują zasiłek lub rentę socjalną;

pełnoletnie uczące się w szkołach do ukończenia 25. roku życia z pewnymi zastrzeżeniami.

Zerowy PIT dla rodzin 4+ - d obra alternatywa dla 500+

Na pewno ulga +4 jest korzystna dla rodzin i ich budżetu. W mojej ocenie to zwolnienie jest zdecydowanie korzystniejsze niż 500+, ponieważ aktywizuje rodziców zawodowo.

