Czy klimatyzację można odliczyć od podatku? Przykłady dla ulgi rehabilitacyjnej i ulgi termomodernizacyjnej

Czy wydatki poniesione na wyposażenie domu w klimatyzację, czyli koszty jej zakupu i montażu, można uznać za wydatki, podlegające odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej? A co w przypadku ulgi termomodernizacyjnej?

Wydatki na klimatyzację w ramach ulgi rehabilitacyjnej

Przy spełnieniu określonych warunków wydatki poniesione na wyposażenie domu w klimatyzację, czyli koszty jej zakupu i montażu, można uznać za wydatki podlegające odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej określonej w art. 26 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o PIT. Tak wynika m.in. z interpretacji indywidualnej z dnia 18 maja 2023 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDSB2-1.4011.149.2023.2.MSU.

W sprawie chodziło o to, że podatnik poniósł wydatki na zakup i montaż klimatyzacji, które stanowią wydatki na adaptację i wyposażenie mieszkania stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Podatnik posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym. Zakup i montaż klimatyzacji odpowiada potrzebom wynikającym z niepełnosprawności podatnika i ma na celu ułatwienia wykonywania funkcji życiowych.

Dyrektor KIS uznał więc, że na gruncie rozpatrywanej sprawy uzasadnione jest uznanie poniesionego wydatku w postaci kosztu wyposażenia domu w klimatyzację, za wydatek na adaptację domu i jego wyposażenie, stosownie do potrzeb Wnioskodawcy wynikających z Jego niepełnosprawności. Zatem, Wnioskodawca może dokonać korekty deklaracji zeznania PIT, ponieważ wydatki poniesione przez niego na wyposażenie domu w klimatyzację, czyli koszty jej zakupu i montażu, można uznać za wydatki podlegające odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej określonej w art. 26 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Warunkiem jest wykazanie związku pomiędzy tym wydatkiem na klimatyzację a niepełnosprawnością

Natomiast w interpretacji indywidualnej z 4 marca 2024 r., nr 0112-KDIL2-1.4011.8.2024.1.KP, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że: „Adaptacja mieszkania jest to zatem przeróbka, mająca nadać mu inny charakter, przystosować do innego użytku, natomiast wyposażenie mieszkania – to przydanie mu rzeczowych elementów zwiększających jego walory użytkowe. Zatem, adaptacja i wyposażenie lokalu (budynku) mieszkalnego musi ułatwiać osobie niepełnosprawnej egzystowanie w tym lokalu (budynku), biorąc pod uwagę rodzaj niepełnosprawności. Stąd też w przypadku każdego niepełnosprawnego wydatki na adaptację i wyposażenie lokalu (budynku) mieszkalnego mogą być inne, gdyż powinny odzwierciedlać potrzeby wynikające z niepełnosprawności.

(…) przy spełnieniu warunków określonych we wskazanych wyżej przepisach osoba niepełnosprawna lub osoba posiadająca na utrzymaniu osobę niepełnosprawną może odliczyć poniesiony wydatek niezależnie od tego jakie schorzenie jest podstawą wydania orzeczenia o niepełnosprawności. Warunkiem jest wykazanie związku pomiędzy tym wydatkiem a niepełnosprawnością w taki sposób, by organy podatkowe mogły uznać, że został on poniesiony w związku z potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności oraz, że pomiędzy rodzajem poniesionego wydatku a niepełnosprawnością istnieje ścisły związek, np. okazując się zaświadczeniem lekarskim wystawionym przez lekarza specjalistę stosownie do stanu zdrowia osoby niepełnosprawnej”.

Stanowisko dające prawo do odliczenia klimatyzacji zostało uznane za prawidłowe w innych interpretacjach podatkowych, podobnie stwierdził m.in.:

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 8 listopada 2019 r. o sygn. 0113-KDIPT2- 3.4011.404.2019.2.ID;

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 22 grudnia 2023 r., nr 0112-KDIL2-1.4011.780.2023.2.AK;

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 25 maja 2023 r., nr 0112-KDIL2-1.4011.247.2023.2.KP.

Wydatki poniesione na zakup i montaż klimatyzacji a ulga podatkowa na termomodernizację

Wydatki na zakup i montaż klimatyzatora z funkcją grzania nie uprawniają podatnika do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej - takie podejście jest zgodne z objaśnieniami podatkowymi Ministerstwa Finansów z 30 marca 2023 r. „Formy wsparcia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w podatku dochodowym od osób fizycznych”. Przyjrzyjmy się jednej z interpretacji indywidualnej wydanej w tym zakresie.

Otóż w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 10 października 2023 r., sygn. 0111-KDSB2-2.4011.285.2023.1.AD, czytamy, że wydatki poniesione na zakup i montaż klimatyzacji inwerterowej z funkcją ogrzewania w trybie pompy ciepła powietrze-powietrze nie podlegają odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Dyrektor KIS wyjaśnił, że odliczeniu w ramach tej ulgi mogą podlegać wyłącznie wydatki, które zostały uwzględnione w powołanym rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych i zostały poniesione w związku z realizacją konkretnego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Katalog tych wydatków nie uwzględnia jednak wydatków na zakup i montaż klimatyzatora z funkcją ogrzewania, w tym klimatyzatora z wbudowaną pompą ciepła.

W związku z tym wydatki poniesione na zakup klimatyzatora z funkcją ogrzewania, w tym klimatyzatora z wbudowaną pompą ciepła, nie można uznać za wydatki na przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Zatem takie wydatki nie mogą zostać odliczone w ramach ulgi termomodernizacyjnej, o której mowa w art. 26h ustawy PIT.