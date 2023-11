System podatkowy powinien działać odwrotnie niż to ma miejsce. Powinien wpływać na podaż gruntów

System podatkowy powinien działać odwrotnie niż to ma miejsce. Im dłużej po wprowadzeniu miejscowego planu zagospodarowania grunt będzie niezabudowany, tym wyższa powinna być stawka podatkowa.

Sytemu podatkowy przyczyną droższych gruntów pod zabudowę

Działki budowlane są bardzo drogie. Jedną z przyczyn tego, że dostępność gruntów budowlanych dla deweloperów jest ograniczona, a ich zbyt mała podaż podbija ceny, jest obecny system podatkowy. - Ten system działa tak, że właściciel gruntów przez pięć lat od wprowadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest obciążony dodatkowym podatkiem jeżeli sprzeda swój grunt - mówi w rozmowie z MarketNews24 Jan Dziekoński, założyciel firmy doradczej i portalu analitycznego FLTR.pl, niezależny analityk rynku nieruchomości.

Właściciel tym bardziej nie będzie sprzedawał swego gruntu, skoro ceny działek rosną tak szybko.

System podatkowy powinien wpływać na podaż gruntów

System podatkowy powinien działać odwrotnie niż to ma miejsce. Im dłużej po wprowadzeniu miejscowego planu zagospodarowania grunt będzie niezabudowany, tym wyższa powinna być stawka podatkowa. - Aby zwiększać podaż gruntów trzeba do tego motywować poprzez system podatkowy, ale problemem jest też brak miejscowych planów zagospodarowania i infrastruktury, a są to zadania do realizacji przez gminy – komentuje ekspert FLTR.pl.

Średnia stawka za metr kwadratowy w 7 największych rynkach (chodzi o największe miasta) wzrosła o 4,3% w ujęciu kwartał do kwartału i o 6% w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem, jak wynika ze wstępnych danych NBP.

Mieszkania będą tańsze po zmianie systemu podatkowego

