Podatek od nieruchomości 2025: ważne zmiany przepisów od 1 stycznia. Budynki, budowle, garaże

Głównym powodem planowanych przez Ministerstwo Finansów zmian w podatku od nieruchomości (mają wejść w życie z początkiem 2025 r.) jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 lipca 2023 r. (sygn. akt: SK 14/21). W wyroku uznano za niekonstytucyjne rozwiązanie polegające na definiowaniu obiektów będących przedmiotem opodatkowania poprzez odesłanie do przepisów prawa budowlanego (czyli nie tylko samej ustawy – Prawo budowlane). O ile orzecznictwo sądów administracyjnych zasadniczo akceptowało dotychczasową konstrukcję, to jednak Trybunał dostrzegł argumenty podatników i nakazał zmienić przedmiotową regulację. Nowelizacja ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (to w niej znajdują się przepisy dotyczące podatku od nieuchronności) zakłada przede wszystkim wprowadzenie autonomicznych definicji na potrzeby opodatkowania tym podatkiem.

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie pojęcia obiektów budowlanych (do tej pory definicja zawarta była w ustawie – Prawo budowalne). Są nimi budynki lub budowle, z wyłączeniem szeregu obiektów zaliczanych do trzech kategorii:

- obiektów kultu religijnego,

- obiektów architektury ogrodowej

- obiektów użytkowych służących rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku.



Przepisy wymieniać będą przykładowy katalog tych obiektów, jednakże wyliczenie nie będzie mieć charakteru zamkniętego. Planowane jest także wprowadzenie definicji trwałego związania obiektu z gruntem.



Zarówno budynek i budowla zostały określone jako obiekty wzniesione w wyniku prac budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane i jest to jedyne odesłanie do innej regulacji.



Budynek został zdefiniowany w następujący sposób:

„obiekt wzniesiony w wyniku robót budowlanych, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz który posiada fundamenty i dach, z wyłączeniem obiektu, w którym są lub mogą być gromadzone materiały sypkie, materiały występujące w kawałkach, albo materiały w postaci ciekłej lub gazowej, którego podstawowym parametrem technicznym wyznaczającym jego przeznaczenie jest pojemność”.



Zachowano zatem kluczowe elementy definicji, takie jak trwałe związanie z budynkiem, posiadanie fundamentów, dachu i wydzielenie z przestrzeni.



Nowością jest wskazanie wyłączeń dotyczących obiektów służących do magazynowania materiałów sypkich, gazów czy cieczy, czyli silosów i różnego rodzaju zbiorników. Po wejściu w życie zmian obiekty te nie będą uznawane za budynki.



Jest to istotna zmiana, gdyż dotychczas podatnicy starali się forsować stanowisko, iż tego typu obiekty należy uznawać za budynki - zgodnie z ustawową definicją – ze względu na ich wyodrębnienie z przestrzeni, posiadanie fundamentu i dachu. Z kolei organy podatkowe uznawały je za budowle, gdyż tak wskazywały przepisy ustawy Prawo budowlane. Spór miał wymiar praktyczny, ponieważ uznanie silosu za budowlę znacząco mogło zwiększać wysokość podatku.



Zgodnie z uzasadnieniem projektu celem ustawodawcy było prawidłowe uregulowanie pojęcia budowli, jednocześnie z jak najmniejszym wpływem na wysokość dotychczasowego opodatkowania. W efekcie podatnicy i organy podatkowe otrzymają bardzo rozbudowaną definicję. Niestety już na tym etapie pojawiają się pewne wątpliwości, czy rzeczywiście nowelizacja będzie miała neutralny charakter.

Obiekty uznawane za budowle

Definicja zawiera kilka kategorii obiektów uznawanych za budowle. Pierwsza z nich to obiekty niebędące budynkami, a zawarte w załączniku do ustawy, np. amfiteatry, podziemne przejścia dla pieszych obiekty hydrotechniczne jak zapora, próg, stopień wodny czy też jaz, wodociąg, gazociąg, ciepłociąg, tunel, ogrodzenie (są to jedynie przykłady, gdyż zakres wskazany w załączniku jest znacznie szerszy).



Drugą kategorię stanowią następujące obiekty: elektrownie wiatrowe, elektrownie jądrowe i elektrownie fotowoltaiczne, biogazownie rolnicze, magazyny energii, kotły, piece przemysłowe, koleje linowe, wyciągi narciarskie oraz skocznie. Będą zaliczane do budowli, ale jedynie w zakresie ich części budowlanych i pod warunkiem, że nie będą stanowić budynków.

Warto zatem zwrócić uwagę na to, iż konstrukcja nowych (projektowanych) przepisów w kilku miejscach zakłada pierwszeństwo weryfikacji, czy dany obiekt stanowi budynek. Uznanie, że tak jest, wykluczać będzie identyfikację budowli.



Trzecią kategorią budowli są urządzenia budowlane definiowane jako przyłącza oraz urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków oraz inne urządzenia techniczne bezpośrednio związane z budynkiem lub inną budowlą, niezbędne do ich użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. I w efekcie wskazania na urządzenia instalacyjnie techniczne wróciła obawa o konieczność opodatkowania m. in. całości elektrowni wiatrowych, a nie tylko ich części budowlanych. Z zapowiedzi rządu wynikało, że nie taka była intencja zmian, zatem można mieć nadzieję, że kwestia ta zostanie jeszcze doprecyzowana w toku prac legislacyjnych.



Pozostałymi kategoriami budowli mają być inne urządzenia techniczne (w zakresie ich części budowlanych) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia techniczne.

Powyższe nie wyczerpuje wszystkich proponowanych zmian, m. in. rozwiązany ma zostać jeszcze inny, sygnalizowany od wielu lat problem dotyczący opodatkowania garaży w budynkach mieszkalnych. Do tej pory, w przypadku, gdy poszczególne miejsca parkingowe, czy też hala garażowa stanowiły odrębną własność (czyli miały odrębną księgę wieczystą), to organy podatkowe uznawały konieczność zastosowania wyższej stawki podatku uznając, że należy je opodatkować jako odrębny obiekt. Z kolei, w przypadku garaży stanowiących części wspólne budynku, dopuszczano niższe opodatkowanie, co oznaczało nierówne obciążenie w praktyce dość podobnych do siebie przypadków. Proponowana zmiana zakłada uznanie, że za część mieszkalną budynku uznawać będzie się również pomieszczenia przeznaczone do przechowywania pojazdów. W efekcie czego wyeliminowane mają zostać różnice w opodatkowaniu wynikające ze statusu pomieszczeń przeznaczonych na miejsca postojowe. Co istotne projektodawca posłużył się pojęciem „pojazdu”, zatem nie zawęził go jedynie do samochodów, i nowy przepis dotyczyć będzie również pomieszczeń do przechowywania rowerów czy tez motocykli. Jednocześnie należy pamiętać, iż zmianie nie ulegnie opodatkowanie garaży wolnostojących, zatem będących odrębnymi budynkami.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku leśnym oraz ustawy o opłacie skarbowej, zawierający omawiane zmiany w podatku od nieruchomości, obecnie procedowany jest w Sejmie, zatem nie można wykluczyć jego modyfikacji w toku dalszych prac legislacyjnych.

Paweł Podlasiński, doradca podatkowy nr wpisu 12981

Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.

