Miejsca parkingowe w 2025 r. Czy trzeba składać informację IN-1 w styczniu 2025 r. [Urząd m.st. Warszawy]

W 2025 r. podatek od nieruchomości dla miejsc parkingowych został ujednolicony. Podatek dla miejsc parkingowych m.in. z osobną od mieszkania księgą wieczystą obniżono z 11,48 zł do 1,19 zł (za 1m2). To dobra wiadomość wynikająca z wyroku TK i nowelizacji przepisów.

Są za to wątpliwości, czy trzeba składać informacje IN-1 (pomimo jej złożenia w latach ubiegłych w sytuacji braku zmiany danych). Jest to "Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych".

Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez UM w Warszawie intepretując przepisy kluczowe dla obniżki podatku od nieruchomości należy je podzielić na:

1) przepisy o składaniu informacji IN-1

2) przepisy o składaniu deklaracji DN-1

- oraz interpretować następująco.

Przepis o składaniu IN-1 przez właścicieli miejsc parkingowych w styczniu 2025 r.

Jest to art. 5 w nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. poz. 1757). UM w Warszawie wskazuje, że:

Przepis wprost wskazuje się na brak obowiązku składania informacji IN-1: „Osoby fizyczne, z wyłączeniem osób fizycznych, o których mowa w art. 6 ust. 11 ustawy zmienianej w art. 2, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy złożyły informację, o której mowa w art. 6 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 2, z tytułu przysługującej im odrębnej własności lub współwłasności lokalu stanowiącego pomieszczenie przeznaczone do przechowywania pojazdów w budynku mieszkalnym, nie mają obowiązku złożenia takiej informacji z tego tytułu w 2025 r. ”.

W powołanym art. 5 mamy fragment "z wyłączeniem osób fizycznych, o których mowa w art. 6 ust. 11 ustawy zmienianej w art. 2". Jak go interpretować?

Przepis o składaniu DN-1 w 2025 r.

Sformułowanie „Z wyłączeniem osób fizycznych, o których mowa w art. 6 ust. 11 ustawy zmienianej w art. 2” należy interpretować następująco.