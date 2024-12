Zmiany w stażu pracy już od 2026 r.: Zwiększą uprawnienia pracowników, a tym samym będą stanowiły pewne obciążenie dla pracodawców

Od początku 2026 roku mają wejść w życie zmiany w przepisach dotyczących naliczania stażu pracy. Nowelizacja Kodeksu pracy obejmie nie tylko okresy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, ale także inne formy zatrudnienia, takie jak umowy zlecenia czy prowadzenie działalności gospodarczej. Te zmiany przyniosą korzyści dla pracowników, ale także dodatkowe wyzwania dla pracodawców.

Staż pracy stanowi łączną długość okresów zatrudnienia. Do stażu pracy zalicza się wszystkie okresy zatrudnienia bez względu na przerwy w zatrudnieniu, przyczynę ustania stosunku pracy, a także wielkość etatu. Zgodnie z obecnymi przepisami do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, wlicza się zatrudnienie wyłącznie w ramach stosunku pracy.

Nowe zasady obliczania stażu pracy od 2026 roku

Projekt nowelizacji Kodeksu pracy przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ma wprowadzić, z początkiem 2026 roku, nowe zasady obliczania stażu pracy. Zgodnie z proponowanymi zasadami do stażu pracy będzie zaliczany nie tylko stosunek pracy, lecz także okresy wykonywania umowy zlecenia, umowy o świadczeniu usług, umowy agencyjnej oraz okres pozostawania osobą współpracującą. Ponadto do tych okresów zaliczać się będą okresy prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, okresy współpracy z osobą prowadzącą taką działalność, a także zawieszenia działalności gospodarczej w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Staż pracy po nowelizacji. Jakie koszty czekają pracodawców od 2026 roku?

Eksperci Pracodawców RP podkreślają, że nowe zasady naliczania stażu pracy zwiększą uprawnienia pracowników, a tym samym będą stanowiły pewne obciążenie dla pracodawców. Przede wszystkim wpłyną na zwiększenie wymiaru urlopu wypoczynkowego wielu pracowników.

Co więcej, zmiany w przepisach wpłyną także na prawo do odprawy, emerytury, nagrody jubileuszowej, dodatek stażowy, a także wydłużenie okresu wypowiedzenia. Wymiar urlopu wypoczynkowego zwiększy się w przypadku wielu pracowników o 6 dni rocznie, ponieważ w przypadku stażu pracy wynoszącego co najmniej 10 lat wymiar urlopu wypoczynkowego zwiększa się z 20 do 26 dni. Pracodawcy będą musieli także ponosić większe koszty odpraw.