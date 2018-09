Podatek od środków transportowych 2019 - stawki maksymalne i minimalne

Stawki maksymalne podatków lokalnych w 2019 roku wyższe o ok. 1,6%

Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 13 lipca 2018 r. (Monitor Polski z 2018 r., poz. 702) ceny towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2018 r. wzrosły o 1,6% w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy roku 2017. Ten wskaźnik cen ma wpływ (zgodnie z art. 20 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych) na corocznie ustalane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych (aktualnie Minister Finansów) górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (tzw. stawki maksymalne).

Stąd ww. stawki maksymalne wzrosną o ok. 1,6% w 2019 roku w porównaniu do 2018 roku. Z uwagi na zasady zaokrąglania tych stawek (w górę do pełnych groszy) wzrost poszczególnych stawek nie musi wynieść dokładnie 1,6%.

Podatnicy muszę wiedzieć, że o faktycznej wysokości stawek podatków i opłat lokalnych w danym roku decyduje każda gmina w odpowiedniej uchwale swojej rady, podjętej w roku poprzednim. Ważne jest, że faktyczne stawki określone przez radę gminy nie mogą być wyższe od tych ustalonych przez Ministra Finansów. Najczęściej gminy ustalają stawki faktyczne podatku od środków transportu na poziomie stawek maksymalnych ale też coraz częściej zdarzają się odstępstwa od tej reguły.

W wypadku, gdy gmina nie zdąży z uchwaleniem nowych stawek podatków i opłat lokalnych przed końcem bieżącego roku (rzadko to się zdarza), w roku przyszłym obowiązywać będą stawki dotychczasowe.

Według obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z 25 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019, opublikowanego w Monitorze Polskim z 3 sierpnia 2018 r., poz. 745 (wydanego na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) w roku 2019 stawki podatku od środków transportowych ustalone w uchwałach gmin nie mogą przekroczyć podanych poniżej stawek maksymalnych:

Podatek od środków transportowych w 2019 r. – stawki maksymalne

Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton: powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 832,71 zł, powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1389,14 zł, powyżej 9 ton, ale poniżej 12 ton – 1666,96 zł.

Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – 3181,00 zł.

W przypadku tych samochodów, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od stawek minimalnych określonych w załączniku nr 1 do ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1944,76 zł.

Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton: do 36 ton włącznie – 2458,70 zł, powyżej 36 ton – 3181,00 zł.

W przypadku tych ciągników, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od stawek minimalnych określonych w załączniku nr 2 do ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.



Od przyczep lub naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1666,96 zł.

Od przyczep lub naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: do 36 ton włącznie – 1944,76 zł, powyżej 36 ton – 2458,70 zł.

W przypadku tych przyczep i naczep, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od stawek minimalnych określonych w załączniku nr 3 do ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.



Od autobusu , w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy: mniejszej niż 22 miejsca – 1968,37 zł, równej lub większej niż 22 miejsca – 2488,56 zł.

Podatnicy powinni wiedzieć, że przy określaniu stawek podatku od środków transportowych, o których mowa w pkt 1, 3, 5 i 7, rada gminy może różnicować wysokość stawek dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności wpływ środka transportowego na środowisko naturalne, rok produkcji albo liczbę miejsc do siedzenia.

W oddzielnym obwieszczeniu (w październiku 2018 r.) zostaną ustalone jeszcze stawki minimalne podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w 2019 roku.

Chodzi o stawki określone w załącznikach nr 1–3 do ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Stawki te minister właściwy do spraw finansów publicznych (aktualnie Minister Finansów) ma obowiązek:

- przeliczyć na następny rok podatkowy zgodnie z procentowym wskaźnikiem kursu euro na pierwszy dzień roboczy października danego roku w stosunku do kursu euro w roku poprzedzającym dany rok podatkowy;

- ogłosić przeliczone wg ww. zasad stawki minimalne (zaokrąglone w górę do pełnych groszy), nie później niż do 31 października każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Monitorze Polskim.

Czasem może zaistnieć sytuacja, że stawka maksymalna, o której mowa w ww. punktach:

- 2 (samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton),

- 4 (ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton) lub

- 6 (przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:),

jest niższa od odpowiedniej stawki minimalnej, określonej w załącznikach nr 1–3 do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Wtedy rada gminy ma obowiązek uchwalić stawkę podatku od środków transportowych dla poszczególnych rodzajów pojazdów w wysokości odpowiedniej stawki, określonej w załącznikach nr 1–3 do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.