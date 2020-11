Podatek leśny w 2021 r.

Do ustalenia podatku leśnego na 2021 r. przyjmuje się średnią cenę drewna uzyskaną przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały tego roku. Ile wynosi podatek leśny w 2021 r.? Co podlega opodatkowaniu? Kto płaci podatek, a kto jest zwolniony? Jak obliczyć podatek leśny i jak go zapłacić? Jak złożyć deklarację?