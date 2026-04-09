Podatek od spadków i darowizn » Skarbówka nie uznaje gotówki: jeden szczegół przy darowiźnie od dzieci decyduje o podatku

Skarbówka nie uznaje gotówki: jeden szczegół przy darowiźnie od dzieci decyduje o podatku

09 kwietnia 2026, 19:17
Adam Kuchta
gotówka darowizna spadek rodzina
Jedna decyzja – wypłata pieniędzy w gotówce zamiast przelewu – może przesądzić o tym, czy zapłacisz podatek, czy skorzystasz ze zwolnienia. Najnowsza interpretacja pokazuje to bez żadnych niedomówień: nawet przy darowiźnie od własnych dzieci fiskus nie uzna przekazania środków „do ręki”, jeśli zabraknie odpowiedniego udokumentowania. W efekcie coś, co dla wielu rodzin jest naturalnym rozwiązaniem po spadku, może nagle stać się kosztownym błędem, którego nie da się później naprawić.

W tej sprawie wszystko wyglądało prosto: rodzina, spadek, dzieci, które chcą przekazać pieniądze matce. Jednak kiedy w grę wchodzi gotówka, pojawia się bariera, której – jak pokazuje najnowsza interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej – nie da się obejść żadną logiką ani zdrowym rozsądkiem. To właśnie ten element staje się osią całej sprawy i decyduje o tym, czy podatnik skorzysta ze zwolnienia, czy zapłaci podatek.

Gotówka po spadku pod czujnym okiem skarbówki – tu zaczyna się problem, którego na pierwszy rzut oka wcale nie widać

Sytuacja opisana we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej jasno pokazuje moment, w którym wszystko się komplikuje. Najważniejszy fragment brzmi: „Dodatkowo dziedziczy Pani pieniądze z konta męża. Złożona została dyspozycja zamknięcia tego konta. Środki zostaną wypłacone w gotówce.” To właśnie ta decyzja – wypłata pieniędzy w gotówce – uruchamia całą lawinę konsekwencji podatkowych. Dalej pojawia się naturalny krok: „Dzieci całość środków pieniężnych chcę darować Pani (matce).”

Na poziomie życia codziennego to sytuacja zupełnie oczywista. Jednak dla organu skarbowego istotne jest nie tylko to, kto komu przekazuje pieniądze, ale jak dokładnie to robi.

Skarbówka mówi wprost: gotówka nie spełnia warunków i nie ma tutaj żadnych wyjątków

Stanowisko skarbówki jest jednoznaczne. W uzasadnieniu decyzji organ tłumaczy to krok po kroku, nie pozostawiając miejsca na własną interpretację: „W odniesieniu do darowizn pieniędzy wypłaconych z konta Pani męża w gotówce należy zauważyć, że jak już wskazano powyżej, w przypadku darowizny środków pieniężnych, dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia z podatku, o którym mowa w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, środki pieniężne muszą zostać przekazane w sposób ściśle w przepisie określony, a zatem na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.”

Ten fragment jest bardzo ważny, bo pokazuje, że ustawodawca nie zostawił tu żadnej swobody. Każdy element sposobu przekazania pieniędzy został dokładnie opisany. Jeszcze mocniejsze jest kolejne zdanie, które praktycznie zamyka całą dyskusję: Nie można odstąpić od jednoznacznego brzmienia ww. przepisu i stosować go z pominięciem warunków wprost w nim wyrażonych, czyli z pominięciem fragmentu przepisu (określającego wprost jak darowane środki mają być przekazane, by zwolnienie mogło być zastosowane), który musiałby zostać uznany nie tyle za zbędny, co za niedopuszczalny, rażąco naruszający Konstytucję RP.”

Podstawowy warunek: dowód przelewu albo wpłaty – bez tego zwolnienie podatkowe po prostu przepada

Interpretacja Dyrektora KIS bardzo szczegółowo rozkłada na czynniki pierwsze pojęcie udokumentowania darowizny. I właśnie tutaj gotówka przegrywa definitywnie: „Użyte w art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn wyrażenie ‘udokumentowanie - w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne (...) - ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym’ należy rozumieć w ten sposób, że dowód ten dokumentuje dokonanie wpłaty lub przelewu środków pieniężnych, będących przedmiotem czynności prawnej darowizny (art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego), przez darczyńcę na konto obdarowanego.”

Powyższe wyjaśnienia precyzują coś, co często bywa pomijane: nie wystarczy, że pieniądze fizycznie trafią do obdarowanego. Musi istnieć konkretny ślad w systemie finansowym. W praktyce oznacza to, że przekazanie gotówki „do ręki” nie spełnia warunku, nawet jeśli pieniądze później trafią na konto, to sposób ich przekazania ma znaczenie.

Skarbówka wskazuje wprost: kto musi wykonać przelew i jak to należy zrobić

Kolejny fragment interpretacji usuwa wszelkie wątpliwości dotyczące technicznej strony operacji: „Zatem warunkiem do skorzystania ze zwolnienia podatkowego uregulowanego w ww. przepisie jest udokumentowanie dokonania przekazania środków pieniężnych we wskazany w tym przepisie sposób przez darczyńcę na rzecz obdarowanego.”

Jeszcze bardziej jednoznaczne jest dalsze doprecyzowanie: „Biorąc pod uwagę przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że w przedmiotowej sprawie, aby został spełniony jeden z warunków zastosowania zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy, konieczne jest dokonanie wpłaty lub przelewu środków pieniężnych, będących przedmiotem darowizn przez darczyńców (Pani dzieci) na konto obdarowanego (Pani). Darowane Pani środki pieniężne, zgodnie z art. 4a ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, muszą zostać wpłacone lub przelane przez Pani dzieci na Pani konto.”

Intuicja kontra przepisy – dlaczego gotówka przegrywa?

Wnioskodawczyni próbowała podejść do sprawy racjonalnie, wskazując na praktyczne trudności: „Pani zdaniem, przelewanie pieniędzy tam i z powrotem nie ma sensu i byłoby problematyczne bo wymagałoby zrywania lokat czy wcześniejszego wykupywania obligacji.”

To argument, który dla wielu osób wydaje się oczywisty. Jednak interpretacja pokazuje, że w tym przypadku logika praktyczna nie ma znaczenia. Fiskus nie odnosi się do wygody ani kosztów operacji. Liczy się wyłącznie zgodność z przepisem – a ten jest jednoznaczny.

Ostateczna ocena organu skarbowego: stanowisko nieprawidłowe i konkretne konsekwencje podatkowe

Interpretacja kończy się jednoznacznym rozstrzygnięciem: „Mając na uwadze powyższe w tej części [dotyczącej darowizn od dzieci środków pieniężnych wypłaconych w gotówce z konta Pani męża] Pani stanowisko należy uznać za nieprawidłowe.” To krótkie zdanie ma ogromne znaczenie praktyczne. Oznacza, że darowizna w gotówce nie spełnia warunków zwolnienia, a brak przelewu lub wpłaty eliminuje możliwość uniknięcia podatku

KOMPLET PODATKI 2026
Autopromocja

KOMPLET PODATKI 2026

Sprawdź

W całej sprawie nie chodzi więc o wysokość kwoty, relację rodzinną czy źródło pieniędzy. Decyduje jeden element – sposób przekazania środków. To pokazuje, że w przypadku gotówki skarbówka nie zostawia żadnego pola manewru, nawet w najbardziej typowych, rodzinnych sytuacjach.

Podstawa prawna

Pismo z dnia 2 kwietnia 2026 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB2-2.4015.26.2026.1.PB. Skutki podatkowe darowizn środków pieniężnych i papierów wartościowych od dzieci po dziedziczeniu spadku

Źródło: INFOR
