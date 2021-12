Ryczałt ewidencjonowany w 2022 r. - obniżone stawki, limit

Ryczałt ewidencjonowany w 2022 r. - obniżone stawki, limit. Nowy rok – „nowy ład”, a wraz z nim rewolucyjne zmiany w przepisach podatkowych, w tym w zakresie podatku CIT i PIT. Ustawodawca zdecydował się także na obniżkę niektórych stawek w ryczałcie ewidencjonowanym. Kto może skorzystać z obniżonych stawek ryczałtu? Jaki jest limit ryczałtu w 2022 roku?

Źle określony kod taryfy celnej to jak przejechanie autem na czerwonym świetle

Określenie kodu taryfy celnej, tzw. taryfikacja towarów jest jednym z trzech elementów kalkulacyjnych w zgłoszeniu celnym. Wielu przedsiębiorców ma z nim problem, bowiem temat jest trudny i wymaga specjalistycznej wiedzy. Dlatego ustalaniem kodu taryfy celnej powinni zajmować się eksperci, którzy doskonale znają zasady, są kompetentni i nie popełnią kosztownych dla firmy błędów. Przy źle określonej taryfikacji towarów, czyli podaniu błędnego kodu taryfy celnej, przedsiębiorca naraża się na karę grzywny, a nawet pozbawienia wolności. Ustalenie prawidłowego kodu jest tak trudne, że często pojawia się też problem z agencjami celnymi – choć mają obowiązek ustalenie kodu taryfikacji celnej, to tego nie robią.

Szybki zwrot VAT od 2022 roku

Szybki zwrot VAT. Od 1 stycznia 2022 r. w ustawie o VAT wprowadzony zostanie nowy 15-dniowy termin zwrotu VAT. Zmiana ta, wprowadzona w ramach tzw. Polskiego Ładu, jest potocznie nazywana szybkim zwrotem VAT. Kto i kiedy może dostać zwrot VAT w ciągu 15 dni?

Zajęcie pieniędzy na rachunku VAT

Zajęcie pieniędzy na rachunku VAT. Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską udzielił 9 grudnia 2021 r. wyjaśnień odnośnie zasad prowadzenia egzekucji z rachunku VAT. Zdaniem Ministra obowiązujące obecnie przepisy nie wymagają zmian. Minister wskazał też, że termin 60 dni to maksymalny czas jakim dysponuje naczelnik urzędu skarbowego na rozpatrzenie wniosku podatnika o wyrażenie zgody na przesłanie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy. W praktyce rozpatrywanie tych wniosków trwa kilkanaście dni.

Czy obniżka akcyzy ograniczy inflację?

Obniżka akcyzy a inflacja. Tłumaczenie inflacji jedynie wzrostem cen surowców energetycznych na rynkach światowych jest niepełnym obrazem funkcjonowania polskiej gospodarki, a czasowe obniżenie akcyzy na wyroby energetyczne nie zwalczy dalszego jej wzrostu – twierdzi dr Jacek Matarewicz, ekspert podatkowy Business Centre Club.

TAX FREE 2022 - obowiązek stosowania kas fiskalnych online

TAX FREE 2022. Ministerstwo Finansów informuje, że od 2022 roku podmioty sprzedające towary w systemie TAX FREE mają obowiązek stosowania wyłącznie kas rejestrujących online.

Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych (tzw. estoński CIT) a bilans za 2021 rok

Estoński CIT a bilans za 2021 rok. Spółki kapitałowe (czyli spółki z o.o. i spółki akcyjne), które od 1 stycznia 2022 r. przejdą na ryczałt od dochodów (czyli tzw. estoński CIT), będą musiały w bilansie za 2021 r. wykazać dodatkowe pozycje. Wymóg ten nie wynika jednak z prawa bilansowego, czyli ustawy o rachunkowości lecz z… ustawy o CIT.

Podatek od kryptowalut w Polsce i na świecie

Podatek od kryptowalut w Polsce i na świecie. W Polsce o legalny zarobek na kryptowalutach jest trudno. Polskie rozwiązania prawne są bowiem nieprecyzyjne, a podatki horrendalnie wysokie. Niektóre rządy jak np. w Estonii czy Portugalii widzą jednak w rozwoju kryptowalut szansę i ułatwiają inwestorom działania. To tam zapewne spoglądać będą polscy posiadacze wirtualnych pieniędzy. W innych krajach europejskich rozwiązania mogą być bowiem jeszcze mniej korzystne niż w Polsce, a wpływ na rozwój bitcoinów może mieć ekologia.

Jak wykupić samochód z leasingu do końca 2021 roku?

Jak wykupić samochód z leasingu do końca 2021 roku? Przedsiębiorcy, którzy chcą zachować prawo do nieopodatkowanej sprzedaży leasingowanego auta po upływie 6 miesięcy od tzw. prywatnego wykupu, muszą wykupić samochód do końca grudnia br. – wynika z analizy Carsmile. Czasu zostało niewiele, a chętnych nie brakuje. Jakie formalności trzeba spełnić i co zrobić, aby zdążyć z wykupem do końca roku?

Ryczałt od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania do Polski od 2022 roku

Ryczałt od przychodów zagranicznych. Od początku 2022 roku w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych będą obowiązywały przepisy nowego Rozdziału 6b zatytułowanego: „Ryczałt od przychodów zagranicznych osób przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. Ryczałt ten pozwala osobom przenoszącym swoją rezydencję podatkową do Polski opodatkować ich przychody zagraniczne w uproszczony sposób. Osoby te zapłacą 200 tys. zł rocznego podatku - niezależnie od wysokości swoich zagranicznych dochodów (przychodów). Warunkiem zastosowania tej formy opodatkowania będzie w szczególności poniesienie wydatków w wysokości co najmniej 100 tys. zł rocznie na wzrost gospodarczy, rozwój nauki i szkolnictwa, ochronę dziedzictwa kulturowego lub krzewienie kultury fizycznej.

Dni wolne od pracy. Jeden dzień wolny więcej w 2022 r.

Dni wolne od pracy w 2022 r. W grudniu wymiar czasu pracy na pełnym etacie wynosi 22 dni, czyli 176 godzin. Pracownikowi przysługuje wtedy jeden dodatkowy dzień wolny do odbioru za Boże Narodzenie, które wypada w sobotę. Wykorzystanie go tuż po świętach lub przed Sylwestrem wydłuży odpoczynek – przypominają eksperci. Natomiast w 2022 r. pierwsza podobna okazja będzie już 3 lub 7 stycznia. W przyszłym roku czekają nas łącznie cztery długie weekendy.

Zamiana leasingu samochodu na kredyt. Jak uciec przed podatkiem w 2022 roku?

Zamiana leasingu samochodu na kredyt. Coraz więcej osób chce zakończyć jeszcze w tym roku leasing samochodu i uciec przed nowym obciążeniem podatkowym w 2022 roku. Firmy oferujące kredyty samochodowe wdrażają uproszczone procedury, pozwalające na sfinansowanie spłaty leasingu. Kredyt samochodowy można dostać nawet w ciągu jednego dnia, ale dłużej trwają rozliczenia po stronie leasingodawcy.

Podatek od nieruchomości 2022 - stawki w największych miastach

Podatek od nieruchomości 2022. Prawie wszystkie rady gmin w największych miastach zdecydowały o podwyższeniu stawek podatków i opłat lokalnych na 2022 rok. Dotyczy to także podatków od nieruchomości – działek, mieszkań, domów czy biur. Stawka idzie w górę o 3,6%.

PIT 2022 - nowe wzory formularzy (m.in. PIT-11)

PIT 2022 - nowe wzory formularzy. Ministerstwo Finansów poinformowało o konsultacjach podatkowych wzorów następujących formularzy: PIT-2, PIT-2A, PIT-3, PIT-8AR, PIT-11 oraz PIT-R, które będą miały zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. Konsultacje potrwają do 17 grudnia 2021 r.

Odsetki ustawowe (kapitałowe i za opóźnienie) - zmiany od 9 grudnia 2021 r.

Odsetki ustawowe - zmiany od 9 grudnia 2021 r. Wskutek podwyższenia stopy referencyjnej NBP (z 1,25% do 1,75%), podwyższeniu uległa od 9 grudnia 2021 r. wysokość odsetek ustawowych (kapitałowych) i odsetek ustawowych za opóźnienie - określonych w kodeksie cywilnym. Mimo podwyższenia od 9 grudnia 2021 r. także wysokości stopy lombardowej NBP - bez zmian pozostaje wysokość odsetek od zaległości podatkowych i odsetek od niezapłaconych w terminie składek na ubezpieczenie społeczne. Nie zmieni się także (przynajmniej do 31 grudnia 2021 r.) wysokość odsetek "za opóźnienie w transakcjach handlowych", bowiem do ustalenia wysokości tych odsetek stosuje się stopę referencyjną NBP obowiązującą w dniu: 1 stycznia (do odsetek należnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca) oraz w dniu 1 lipca (do odsetek należnych za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia).

Zgłaszanie naruszeń a ochrona sygnalistów – procedura. Zostało już mało czasu na wdrożenie!

Zgłaszanie naruszeń a ochrona sygnalistów – procedura. Problematyka sygnalizacji nieprawidłowości i ochrony sygnalistów to wyzwania, przed którymi niebawem staną podmioty z sektora prywatnego i publicznego w całej Europie. Pojawiają się w związku z tym liczne pytania, np.: czy muszę wprowadzać system ochrony sygnalisty w firmie? Co mi grozi jeżeli tego nie zrobię? To już ostatni moment, aby zgłębić temat – wskazuje mec. Dagmara Pajączkowska z kancelarii Chmura i Partnerzy.

Wykup samochodu z leasingu - zmiany od 2022 roku

Wykup samochodu z leasingu - zmiany od 2022 roku. Zmiany wprowadzone przez Polski Ład pozbawią sporą część przedsiębiorców możliwości zawarcia umowy leasingu z korzystnym, 1-proc. wykupem auta – wynika z analiz Santander Consumer Multirent. Od czasu ogłoszenia zmian dla branży leasingowej przyjętych w ramach Polskiego Ładu nie milknie dyskusja o tym, jak wpłyną one na prawa leasingobiorców. Z przedstawionych informacji wynika, że nowe przepisy skupią się na ograniczeniu możliwości wykupienia pojazdu do majątku prywatnego. Jak teraz będzie wyglądał ten proces?

Odpowiedzialność nabywcy na tle ustawy o VAT

Solidarna odpowiedzialność VAT. Nabywanie towarów od kontrahentów ma swoje konsekwencje podatkowe. W większości przypadków przedsiębiorcy dokonują w takiej sytuacji odliczenia podatku VAT na podstawie otrzymanych faktur. Ustawa o VAT przewiduje jednak tzw. solidarną odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe kontrahenta w określonych przypadkach. Dodatkowo coraz bardziej popularny staje się nurt należytej staranności, który – co warto zaznaczyć na wstępie – nie doczekał się jeszcze ustawowej definicji. Te dwie instytucje są kluczowe, jeżeli chodzi o odpowiedzialność podatkową nabywcy towarów na tle ustawy o VAT.

Sprzedaż wysyłkowa towarów konsumentom w Polsce przez podatnika VAT zgłoszonego do procedury OSS a JPK_VAT

W ramach procedury OSS nie należy rozliczać dostaw towarów na rzecz konsumentów, podlegających opodatkowaniu w Polsce i nie spełniających definicji wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) z art. 2 pkt 22a ustawy o VAT. Takie dostawy powinny być rozliczane w krajowej deklaracji VAT, a właściwym organem podatkowym pozostaje dla tych transakcji krajowy organ podatkowy. Złożenie deklaracji elektronicznej JPK_VAT w Polsce jest konieczne w takich przypadkach. Rejestracja do procedury unijnej na potrzeby rozliczenia WSTO nie wyłącza obowiązku składania krajowych deklaracji VAT. Złożenie deklaracji krajowej nie stanowi naruszenia procedury OSS. Tak zinterpretował przepisy Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 3 grudnia 2021 r.

Stawka 0% VAT na żywność

Stawka 0% VAT na żywność. 7 grudnia 2021 r. na spotkaniu ECOFIN ministrowie finansów państw członkowskich UE osiągnęli porozumienie co do tekstu nowelizacji dyrektywy VAT w zakresie objęcia stawką 0% produktów żywnościowych. Do zmiany dyrektywy potrzebna jest decyzja Rady Unii Europejskiej i może to nastąpić nie wcześniej niż w 2022 roku. Polska nie chce czekać z wprowadzeniem stawki 0% VAT na żywność do 2022 roku (przede wszystkim z uwagi na wysoką inflację) i cały czas apeluje do Komisji Europejskiej o zgodę na tymczasowe (na 6 miesięcy) zastosowanie tej stawki.

Składka zdrowotna 2022 a stawka godzinowa w umowach zlecenia

Jak nowe zasady ustalania składki zdrowotnej wpłyną w 2022 roku na obliczanie stawki godzinowej zleceniobiorców? Jak obliczyć składkę zdrowotną i wynagrodzenie zleceniobiorcy, który oprócz zlecenia pracuje też na umowę o pracę.

Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych, tzw. CIT estoński w 2022 roku - ile faktycznie wyniesie opodatkowanie

CIT estoński w 2022 roku. Nowelizacja wielu przepisów podatkowych (tzw. Nowy Ład), wprowadzi od 2022 roku znaczne zmiany w zakresie opodatkowania spółek ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (tzw. CIT-em estońskim). Zmiana dotychczasowych zasad wydaje się niezbędna, gdyż jak wskazuje praktyka, CIT estoński w obecnym kształcie nie spotkał się uznaniem w oczach podatników. W 2021 roku tą formę opodatkowania wybrało jedynie około 300 podmiotów z ponad 460 tysięcy aktywnych spółek zarejestrowanych w Polsce.

Korekta "in minus" wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) - termin

Korekta "in minus" WNT - termin. W lipcu 2021 r. podatnik rozliczający VAT miesięcznie nabył towary od niemieckiego kontrahenta. W związku z tym rozpoznał wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów. Pod koniec października 2021 r. podatnik zwrócił część tych towarów. 5 listopada 2021 r. otrzymał od niemieckiego kontrahenta fakturę korygującą. Kiedy podatnik powinien dokonać korekty wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w związku ze zwrotem części towarów?

Sprzedaż monitora komputerowego a kod GTU

Sprzedaż monitora komputerowego a kod GTU. Podatnik sprzedaje monitory komputerowe. Czy wykazując faktury dokumentujące ich dostawy w pliku JPK_VAT, powinien stosować kod GTU_06?

Dotacje na budowę punktów ładowania samochodów elektrycznych

Dotacje na budowę punktów ładowania samochodów elektrycznych. 7 stycznia 2022 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpocznie nabór wniosków w programie priorytetowym „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”. Dzięki niemu – w ramach wytyczonej przez rząd strategii rozwoju elektromobilności – w całej Polsce ma powstać sieć ponad 17 tysięcy punktów ładowania samochodów elektrycznych oraz 20 stacji wodoru. Budżet programu wynosi 870 mln zł.