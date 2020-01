Mikrorachunek podatkowy - wynajem nieruchomości przez małżonków

Przychody z najmu prywatnego małżonków

Wyjaśnijmy, że zasady dotyczące zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych z najmu prywatnego określone zostały w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Przychody z wynajmu prywatnego podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8,5%. Przy czym, tylko do kwoty 100 000 zł - od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi już 12,5% przychodów.

W przypadku wynajmu nieruchomości przez małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, przychody w odniesieniu do każdego z nich określa się proporcjonalnie do ich praw do udziału w zysku. Natomiast, w razie braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe.

Wobec czego małżonkowie mogą opodatkowywać przychody z najmu osobno (proporcjonalnie lub po równo) lub złożyć pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z nich. Takie oświadczenie należy złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymany został pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnięty został w grudniu roku podatkowego.

Ryczałt na mikrorachunek podatkowy

Od 1 stycznia 2020 roku, jak wyjaśniło Ministerstwa Finansów, przy opodatkowaniu przychodów z najmu prywatnego ryczałtem ewidencjonowanym opodatkowanym stawką podatku w wysokości 8,5% (12,5%), wpłaty powinny być dokonywane na indywidualny rachunek podatkowy (IRP), tzw. mikrorachunek podatkowy.

W związku z powyższym pojawia się pytanie, jak należy opłacać ryczał w przypadku wynajmu prywatnego nieruchomości należącej do małżonków, tj. czy wystarczy wpłacać cały podatek na rachunek jednego z małżonków, czy może każdy z małżonków musi wpłacać (proporcjonalnie lub po połowie) na swoje odrębne mikrorachunki podatkowe? Chodzi o sytuację gdy małżonkowie mają wspólność majątkową i nie składali oświadczenia o opodatkowaniu całości dochodów (przychodów) z najmu przez jednego z nich.

Ministerstwa Finansów wyjaśniło, odpowiadając redakcji portalu Infor.pl, że „w sytuacji gdy małżonkowie mają wspólność majątkową i nie składali oświadczenia o opodatkowaniu całości dochodów (przychodów) z najmu przez jednego z nich, każdy z małżonków jest podatnikiem podatku dochodowego i w konsekwencji każdy z małżonków odrębnie opłaca ryczał od przychodów osiąganych z najmu prywatnego (stosownie do przepisów art. 12 ust. 6 w związku z ust. 5 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne).

Wpłata należności podatkowej z tego tytułu powinna być dokonywana w całości na mikrorachunek podatnika, który dokonuje rozliczenia podatkowego”.

Wykaz rachunków i tytułów płatności

Wykaz numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych KAS zawiera obwieszczenie Ministra Finansów z 3 stycznia 2020 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych obowiązujących od 1 stycznia 2020 r. (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 2). Wskazano w nim m.in. na powiązanie symbolu tytułu płatności PPE i PIT-28 z indywidualnym rachunkiem podatkowym.

Indywidualny rachunek podatkowy (IRP)

Indywidualne rachunki podatkowe, tzw. mikrorachunki podatkowe funkcjonują od 1 stycznia 2020 r. Numer swojego mikrorachunku podatkowego podatnik może sprawdzić w dowolnym momencie w ciągu roku, korzystając ze strony podatki.gov.pl - po przyciśnięciu pola "generuj" wpisać swój NIP lub PESEL (gdy nie prowadzi się działalności gospodarczej i nie jest się podatnikiem VAT). Numer swojego mikrorachunku można także otrzymać w dowolnym urzędzie skarbowym.

Indywidualny rachunek służy do wpłat podatków: dochodowego od osób fizycznych (PIT), dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz od towarów i usług (VAT). Na mikrorachunek podatkowy należy wpłacać także odsetki za zwłokę powstałe od zaległości podatkowych z tytułu PIT, CIT i VAT oraz koszty upomnienia.

Pozostałe podatki, czyli m.in. podatek akcyzowy, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) należy uiszczać tak jak dotychczas, czyli na rachunki podatkowe urzędów skarbowych. Na dotychczasowych zasadach podatnik wpłaca także podatek VAT w imporcie, VAT-14 (tj. VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych) oraz z tytułu kary podatkowej. Wpłat za mandaty karne również należy dokonywać tak jak dotychczas, tj. na rachunek wskazany na bloczku mandatowym.

