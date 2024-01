Jak opodatkować przychód z wynajmu lokali wycofanych z działalności gospodarczej. Czy może być na ryczałcie jako „najem prywatny”?

Po wycofaniu lokali z działalności gospodarczej i przekazaniu ich do majątku prywatnego przychód z wynajmu można zaliczyć do przychodów z odrębnego źródła, tj. „najmu prywatnego” – art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji podatkowej.

Przychód z wynajmu lokali wycofanych z działalności gospodarczej

Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że podatniczka prowadzi działalność w zakresie handlu detalicznego. Rozlicza się według skali. Posiada też lokale, które są środkami trwałymi, które wynajmuje innym podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. Ze względu na coraz większą konkurencję sieci handlowych, wysokie koszty prowadzenia działalności, niższe dochody oraz zbliżający się wiek emerytalny podatniczka postanowiła ograniczyć zasięg działalności gospodarczej. Wynajmowane lokale (poza tym, w którym prowadzony jest handel) planuje wycofać z działalności gospodarczej, przekazać je do majątku prywatnego i wynajmować je na zasadzie najmu „prywatnego”, a dochód opodatkować ryczałtem. Do obsługi wynajmowanych lokali nie będzie nikogo zatrudniać, sama będzie wystawiać faktury i rozliczać się z urzędami.

Jej zdaniem przychody z wynajmu lokali będących składnikami majątku osobistego (po wycofaniu ich z ewidencji środków trwałych w prowadzonej działalności gospodarczej i przesunięciu do majątku prywatnego), stanowić będą przychody pochodzące ze źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT – tzw. „najem prywatny” i opodatkowane będą zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Najem prywatny opodatkowany ryczałtem

Dyrektor KIS, uznając stanowisko podatniczki za prawidłowe, przypomniał, że najem stanowi odrębne od działalności gospodarczej źródło przychodów (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), choć może także istnieć najem, który prowadzony jest w ramach działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3 tej ustawy). W przypadku, gdy przedmiotem najmu są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą albo najem jest przedmiotem tej działalności, wynajmowanie nieruchomości zaliczane jest do źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze są zaliczane bez ograniczeń do źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, chyba że stanowią składnik majątkowy mienia osoby fizycznej, który został przez nią wprowadzony do majątku związanego z wykonywaniem działalności gospodarczej.



Zasadą jest zatem kwalifikowanie przychodów do źródła – najem, a wyjątkiem sytuacja, w której podatnik, z uwagi na zakwalifikowanie składników majątku do kategorii „związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą” – do przychodów z działalności gospodarczej.

Stosownie do art. 9a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody osiągane przez podatnika ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, są opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.



Według art. 2 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, osoby fizyczne osiągające przychody, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym, opłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.



Zgodnie z art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tych tytułów stosuje się przepisy art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym.



W myśl art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł z tytułu przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a.

Wynajęcie lokali wycofanych z działalności gospodarczej opodatkowane ryczałtem

Organ skarbowy wskazał, że "w Pani sytuacji, skoro zamierza Pani wycofać lokale (poza tym, w którym prowadzi Pani handel) z działalności gospodarczej do majątku prywatnego i wynająć je w ramach zwykłego zarządu majątkiem prywatnym, to najem ten będzie stanowić źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychody osiągnięte z tytułu wynajmu tych lokali na zasadach najmu prywatnego należy opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, stosownie do art. 2 ust. 1a w zw. z art. 6 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Właściwą stawką do opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez Panią z tytułu najmu na zasadach wskazanych we wniosku będzie stawka 8,5% przychodów do kwoty 100 000 zł oraz 12,5% przychodów od nadwyżki ponad kwotę 100 000 zł".

Reasumując, Dyrektor KIS uznał, że "po wycofaniu lokali z działalności gospodarczej i przekazaniu ich do majątku prywatnego przychód z wynajmu może Pani zaliczyć do przychodów z odrębnego źródła, tj. „najmu prywatnego” – art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych".