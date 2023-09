Ryczałt od najmu prywatnego. Co trzeba wiedzieć?

Wielu właścicieli nieruchomości decyduje się na wynajem swoich lokali, mieszkań czy domów. Jednak związane z tym są pewne obowiązki podatkowe. W tym artykule przyjrzymy się bliżej tematyce ryczałtu od najmu prywatnego, aby odpowiedzieć na najważniejsze pytania związane z tym zagadnieniem.

Podstawową formą opodatkowania uzyskiwanych przychodów z najmu prywatnego jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Jeśli wybierasz tę formę opodatkowania, nie musisz składać oświadczenia o wyborze tej formy. W praktyce oznacza to, że nie musisz prowadzić pełnej księgowości ani dokładnie rozliczać kosztów uzyskania przychodu. Zamiast tego płacisz stałą stawkę podatku od całego przychodu.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tytułu najmu wynosi:

8,5% przychodu do kwoty 100 000 zł,

przychodu do kwoty 100 000 zł, 12,5% przychodu od nadwyżki ponad 100 000 zł.

Warto zwrócić uwagę, że w przypadku osiągania przychodów z najmu przez małżonków obowiązuje limit 200 tys. zł (a nie dla każdego małżonka po 100 tys. zł). Limit ten działa bez względu na to, czy małżonkowie rozliczają się odrębnie, czy zdecydują o opodatkowaniu przychodu w całości przez jednego z nich. Wobec czego, małżonkowie opłacają 12,5% ryczałtu od przychodów dopiero po przekroczeniu 200 tys. zł.

Jak obliczyć ryczałt od najmu prywatnego?

Aby obliczyć ryczałt od najmu, musisz znać dokładną kwotę przychodu z najmu. Następnie zastosuj odpowiednią stawkę ryczałtu (8,5% lub 12,5%) do tej kwoty. Pamiętaj, że pierwsze 100 000 zł opodatkowane jest stawką 8,5%, a nadwyżka ponad tę kwotę - stawką 12,5%.

Czy trzeba zgłaszać ryczałt od najmu?

Od 1 stycznia 2022 r. dochody z najmu prywatnego są automatycznie opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Oznacza to, że nie musisz już dokonywać wyboru tej formy opodatkowania ani składać oświadczenia w tej sprawie.

Jak rozliczać najem prywatny?

Rozliczenie ryczałtu z najmu jest jednym z kluczowych aspektów prowadzenia działalności wynajmu nieruchomości. Proces ten jest stosunkowo prosty, ale wymaga przestrzegania pewnych kroków i terminów. Przedstawiamy krótki przewodnik, jak prawidłowo rozliczyć się z ryczałtu od najmu:

1. Określenie formy opodatkowania

Przed przystąpieniem do rozliczenia ryczałtu, ważne jest, aby upewnić się, że wybrałeś ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako formę opodatkowania. Jeśli nie dokonałeś wcześniej takiego wyboru, od 1 stycznia 2022 r. dochody z najmu prywatnego są automatycznie opodatkowane w tej formie.

2. Obliczenie przychodu

Aby prawidłowo obliczyć ryczałt, musisz znać dokładną kwotę przychodu uzyskanego z najmu. Przychodem jest umówiony czynsz, który płaci najemca, niezależnie od tego, czy jest to płatność pieniężna czy w naturze.

3. Stosowanie odpowiedniej stawki

Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z tytułu najmu, jak już zostało wspomniane, to 8,5% (przychodu do kwoty 100 000 zł) oraz 12,5% (przychodu od nadwyżki ponad 100 000 zł).

Dla przykładu, jeśli w ciągu roku uzyskałeś przychód z najmu w wysokości 120 000 zł, ryczałt wyniesie 8,5% z 100 000 zł oraz 12,5% z pozostałych 20 000 zł.

4. Terminy wpłat

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wpłacasz co miesiąc lub co kwartał (jeśli spełniasz określone warunki). Termin wpłaty to 20. dnia następnego miesiąca (lub 20. dnia miesiąca następującego po upływie kwartału). Za grudzień (lub ostatni kwartał roku) wpłatę dokonujesz do końca lutego następnego roku.

5. Wpłata podatku

Podatek ryczałtowy wpłacasz na swój mikrorachunek podatkowy. Mikrorachunek ten możesz sprawdzić korzystając z generatora dostępnego na stronie podatki.gov.pl lub w dowolnym urzędzie skarbowym.

6. Zeznanie roczne

Przychody z najmu należy rozliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28.

Jak dokumentować przychody z najmu prywatnego?

Przychodem z najmu jest umówiony czynsz, który płaci najemca. Może to być zapłata pieniężna lub w naturze. Ważne jest, aby dokładnie dokumentować wszystkie wpływy z tytułu najmu, aby w razie kontroli skarbowej móc udowodnić źródło i wysokość uzyskanego przychodu.

Jak opisać przelew za ryczałt od najmu?

Podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wpłacasz na swój mikrorachunek podatkowy. W tytule przelewu warto wpisać "Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - PPE" oraz okres, za który dokonujesz wpłaty (np. wrzesień 2023).

Podsumowując, rozliczenie ryczałtu z najmu nie jest skomplikowane, ale wymaga dokładności i przestrzegania terminów. Regularne dokonywanie wpłat i prawidłowe dokumentowanie przychodów to klucz do uniknięcia problemów z fiskusem.