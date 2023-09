Udostępniasz gry komputerowe online? Sprawdź, jaki podatek od takiej działalności

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych (tzw. inflacja CPI) w sierpniu 2023 r. wzrosły rdr o 10,1 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem utrzymały się na tym samym poziomie - podał Główny Urząd Statystyczny. Odczyt był zgodny z szacunkiem flash. Eksperci prognozują, że we wrześniu inflacja spadnie do ok. 9% rdr, a na koniec roku do 7-8% rdr.