Nowa wersja aplikacji Klient JPK 2.0

Resort finansów informuje, że w celu ułatwienia aktualizacji certyfikatu klucza publicznego służącego do szyfrowania klucza szyfrującego w środowisku produkcyjnym usługi JPK udostępniło nową wersję aplikacji Klient JPK 2.0 (L 1.0.4.4, G 1.0.4.0, J 1.0.4.4, R 1.0.4.5), która wykonuje aktualizację przedmiotowego certyfikatu automatycznie, podobnie jak aplikacja e-mikrofirma.

Aktualizacja aplikacji Klient JPK 2.0 wykonywana jest podczas jej uruchamiania.

Aplikacja Klient JPK 2.0 służy do konwertowania JPK_VAT w formacie CSV do pliku w formacie XML oraz do wysyłania wszystkich Jednolitych Plików Kontrolnych do systemu Ministerstwa Finansów.

Instalator aplikacji znajduje się na stronie MF: Aplikacja Klient JPK 2.0

