Nowy certyfikat klucza publicznego do środowiska produkcyjnego JPK od 23 sierpnia

Od 23 sierpnia 2019 r., aby wysłać JPK, należy użyć nowego certyfikatu klucza publicznego, który służy do szyfrowania klucza szyfrującego w środowisku produkcyjnym usługi. Jest on dostępny na Portalu Podatkowym w zakładce pliki do pobrania w pliku e_dokumenty.mf.gov.pl.zip, pod nazwą Certyfikat klucza publicznego (certyfikat produkcyjny) – od 23.08.2019 r.

Należy zaktualizować certyfikat klucza publicznego w aplikacjach wykorzystywanych do wysyłki JPK.

reklama reklama



E-mikrofirma zaktualizuje certyfikat automatycznie. W aplikacji Klient JPK 2.0 trzeba załadować certyfikat do aplikacji, zgodnie z podręcznikiem użytkownika (str. 41), poprzez funkcjonalność: Narzędzia -> Zarządzanie certyfikatami i kluczami symetrycznymi -> Załaduj certyfikat z pliku -> Otwórz i po wskazaniu pobranego wcześniej certyfikatu -> Zapisz certyfikat do bazy.