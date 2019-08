Mikrorachunek podatkowy dla każdego podatnika od 2020 roku

Mikrorachunek dla najważniejszych podatków

Od 1 stycznia 2020 r. każdy podatnik – zarówno przedsiębiorca, jak i osoba nieprowadząca działalności gospodarczej - otrzyma indywidualny i przypisany mu mikrorachunek podatkowy przeznaczony do dokonywania wpłat podatkowych. Analogiczne rozwiązanie w zakresie wpłat składek na ubezpieczenie społeczne funkcjonuje już w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Jak wynika z komunikatu Ministerstwa Finansów, każdy podatnik będzie mógł wpłacać na mikrorachunek podatkowy kwoty z kluczowych dla systemu podatkowego podatków, tj. podatku od towarów i usług (VAT), a także podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT). Aktualnie funkcjonujące rachunki organów skarbowych przeznaczone do wpłat powyższych podatków zostaną zamknięte wraz z zakończeniem bieżącego roku. W chwili obecnej nie wiadomo jeszcze, czy na mikrorachunek będzie można wpłacać również pozostałe podatki.

Resort finansów wyjaśnił, że w zakresie uiszczania zaliczek na podatek dochodowy sytuacja pracodawców nie ulegnie znacznym zmianom. Różnica będzie polegała jedynie na tym, że zaliczki te będą przez pracodawcę zbiorczo wpłacane na mikrorachunek przypisany pracodawcy, a nie tak jak dotychczas – na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Od pracodawców nie będzie się jednak wymagać, aby wpłacali zaliczki na mikrorachunki pracowników.

Jak uzyskać mikrorachunek?

Mikrorachunek ma składać się z 26 znaków i zawierać numer PESEL podatnika będącego osobą fizyczną lub numer NIP w przypadku przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych. Aby go uzyskać, konieczne będzie udanie się do urzędu skarbowego lub wygenerowanie numeru rachunku za pośrednictwem strony internetowej www.podatki.gov.pl. Rachunki będą obsługiwane przez Narodowy Bank Polski.

Choć system mikrorachunków rozpocznie swoje działanie dopiero w 2020 roku, już w ostatnim kwartale bieżącego roku ma zostać uruchomiony generator mikrorachunków podatkowych, za pośrednictwem którego będzie można uzyskać numer mikrorachunku. Konieczne będzie użycie komputera lub urządzenia mobilnego, np. telefonu. Generator będzie działał całodobowo, dzięki czemu podatnik otrzyma numer mikrorachunku w dogodnym dla siebie momencie.

Korzyści dla podatnika

Resort finansów podkreśla, że planowana zmiana jest korzystna dla podatnika, ponieważ przyspieszy księgowanie dokonanych wpłat podatkowych. Organ skarbowy w łatwy sposób zidentyfikuje wpłatę i rozliczy ją, dzięki czemu stan konta podatnika zostanie szybciej zaktualizowany. W praktyce skorzystają na tym przede wszystkim ci podatnicy, którzy będą chcieli szybko i „od ręki” uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w płatności podatków.

Eksperci zwracają również uwagę, że dzięki nowym mikrorachunkom rzadziej dochodzić będzie do pomyłek związanych z przelaniem należności podatkowych na niewłaściwy numeru rachunku. Przypisanie mikrorachunku do podatnika będzie miało charakter stały, co oznacza, że numer rachunku nie zmieni się nawet w przypadku zmiany adresu lub siedziby podatnika. Podatnik nie będzie musiał znać numeru rachunku właściwego urzędu skarbowego. Wystarczy, że zrobi przelew na swój mikrorachunek, a wpłata zostanie rozliczona. Z kolei urzędowi skarbowemu łatwiej będzie ustalić, czy podatnik zalega z płatnościami i czy w przeszłości dokonał wpłat, a jeśli tak, to na poczet jakich zaległości zostały one zaksięgowane.

e-Urząd skarbowy

Ministerstwo Finansów podkreśla, że indywidualne mikrorachunki to tylko jedna ze zmian, które mają służyć podatnikom i usprawnić działanie administracji skarbowej. Resort uruchomił również projekt wdrożenia e-Urzędu skarbowego, za pośrednictwem którego każdy podatnik będzie mógł zobaczyć, jaki jest stan jego zobowiązań podatkowych oraz status zrealizowanych wpłat zaksięgowanych na poszczególne podatki.