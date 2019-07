Klient zażądał wystawienia faktury do paragonu - czy trzeba złożyć korektę JPK_VAT?

Tak, należy złożyć korektę pliku JPK_VAT za kwiecień. W pliku JPK_VAT trzeba wykazać sprzedaż z wystawionej faktury z danymi podatnika. Następnie należy zmniejszyć wartość obrotu i VAT wynikającego z raportu kasowego o dane z wystawionej faktury. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Podmiot, który dokonuje sprzedaży na rzecz tylko osób fizycznych oraz rolników ryczałtowych, ma obowiązek zarejestrować te transakcje na kasie fiskalnej. Wtedy w JPK_VAT sprzedaż paragonowa jest wpisywana na podstawie zbiorczego raportu kasowego. W takim przypadku pola obowiązkowe w JPK_VAT powinny zawierać określone opisy.

I tak w polach:

„nr kontrahenta - brak”,

„nazwa kontrahenta - sprzedaż paragonowa”,

„adres kontrahenta - sprzedaż paragonowa”,

„dowód sprzedaży - numer dowodu zbiorczego”,

„data wystawienia - data wystawienia dowodu zbiorczego lub data graniczna, której dowód zbiorczy dotyczy”.

Jeżeli sprzedaż odbywa się na rzecz podatnika, sprzedawca ma obowiązek wystawienia faktury oraz ujęcia jej w ewidencji sprzedaży i zakupu VAT. Oznacza to, że sprzedaż na rzecz podatnika nie musi być zaewidencjonowana na kasie fiskalnej. Jeżeli jednak podatnik ten zdecyduje się na rejestrację, to ponosi konsekwencje takie, jakby był obowiązany do ewidencjonowania na kasie fiskalnej.

W ewidencji sprzedaży i zakupu VAT ujmowane są wszystkie faktury, które dokumentują sprzedaż na rzecz podatników. Każda z tych faktur powinna zawierać numer identyfikacyjny NIP podatnika. Dotyczy to również sprzedaży ewidencjonowanej na kasie fiskalnej. Na podstawie tego zestawienia sporządzana jest deklaracja podatkowa oraz wygenerowany zostaje plik JPK_VAT. Nie trzeba natomiast wpisywać odrębnie faktur wystawionych na rzecz osób nieprowadzących działalności.

Korygowanie sprzedaży paragonowej w pliku JPK_VAT

Z pytania wynika, że sprzedawca książek wystawił paragon w kwietniu 2019 r. W czerwcu podatnik zwrócił się do sprzedawcy o wystawienie faktury, ale z danymi nie na osobę fizyczną, tylko na podatnika. W tym przypadku sprzedawca jest obowiązany wystawić fakturę do wcześniejszego paragonu. Ciąży też na nim obowiązek korekty pliku JPK_VAT za kwiecień 2019 r. Nie ma natomiast obowiązku korekty deklaracji VAT-7.

W JPK_VAT należy wykazać każdą sprzedaż na rzecz podatnika z wszystkimi danymi wynikającymi z faktury. Dotyczą to również sprzedaży, która była wcześniej zaewidencjonowana na kasie.

Dlatego wystawioną fakturę do paragonu należy zaewidencjonować odrębnie. Jednocześnie należy o te wartości pomniejszyć sprzedaż zaewidencjonowaną na podstawie raportu kasowego.

Takie stanowisko zajmują również organy podatkowe. Dyrektor KIS w interpretacji z 30 sierpnia 2018 r. (sygn. 0111-KDIB3-2.4012.536.2018.1.SR) stwierdził, że:

(…) w przypadku wystawienia przez Wnioskodawcę dla podatnika VAT faktury do uprzednio wystawionego paragonu fiskalnego, faktura ta powinna zostać ujęta w rejestrze sprzedaży,

a obrót z niej wynikający powinien zmniejszać obrót wykazany w raporcie fiskalnym z kasy fiskalnej. Natomiast w przypadku wystawienia przez Wnioskodawcę dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych faktury do uprzednio wystawionego paragonu fiskalnego, faktura ta nie powinna być ewidencjonowana

w ewidencji VAT.

Podatnik sprzedał w lutym 2019 r. towar (drukarkę laserową) na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Transakcja została zaewidencjonowana na kasie fiskalnej. Klientowi został wydany paragon. W maju ten sam klient zwrócił się o wystawienie faktury do tego paragonu z lutego. Podając dane do faktury, wskazał NIP firmy. Sprzedawca musi ponownie wygenerować i wysłać plik JPK_VAT za luty. W ponownie wygenerowanym pliku JPK_VAT musi wykazać sprzedaż na podstawie wystawionej faktury do paragonu, z danymi kontrahenta. Ponadto musi skorygować sprzedaż wykazaną na podstawie raportu kasowego o tę pozycję, która pierwotnie była zarejestrowana na osobę fizyczną.

Korekta przeprowadzona w sposób wskazany w przykładzie pozwala na uniknięcie podwójnego opodatkowania sprzedaży drukarki laserowej. Pierwszy raz sprzedaż była zaewidencjonowana za pomocą kasy fiskalnej. Drugi raz wykazana w wystawionej fakturze na rzecz podatnika. W obu sytuacjach został wykazany podatek należny. Dlatego ważne jest, aby nie opodatkować tej samej sprzedaży podwójnie.

Faktury do sprzedaży na rzecz osób prywatnych w pliku JPK_VAT

W praktyce występują także sytuacje, gdy kupujący jako osoba prywatna żąda od czynnego podatnika VAT wystawienia faktury. Wówczas identyfikatorem podatkowym takiej osoby jest numer PESEL. Z kolei ten element nie jest obligatoryjny na fakturze. Oznacza to, że sprzedawca może wystawić fakturę dokumentującą zakup bez tego numeru.

Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, że w takiej sytuacji podatnik może wykazać w pliku JPK_VAT tę transakcję pod zapisem zbiorczym w oparciu o raport kasowy za dany okres rozliczeniowy.

Jeżeli sprzedawca chce pokazać taki zakup w pliku JPK_VAT odrębnie (poza raportem kasowym), to może to uczynić. Musi wówczas taki zakup ująć osobno w pojedynczym wierszu. Natomiast w poz. „Numer kontrahenta” wpisać słowo „brak”. Ministerstwo Finansów uznaje, że obydwa sposoby są poprawne i nie ma konieczności składania korekty JPK_VAT.

UWAGA!

Sprzedaż na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych może być dokumentowana w JPK_VAT zapisami zbiorczymi z raportu kasowego.

Beata Kociańska, ekspert w zakresie VAT