JPK_VAT za lipiec złożone po terminie bez konsekwencji

Ze względu na sygnały o trudnościach w wysyłce JPK_VAT za lipiec nie będziemy wyciągać konsekwencji, jeśli plik wpłynie w tym miesiącu po terminie - napisał w poniedziałek (26 sierpnia) na Twitterze rzecznik prasowy ministra finansów Paweł Jurek .

Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT) to elektroniczna ewidencja zakupów i sprzedaży VAT. Informacje w tej formie muszą co miesiąc składać do urzędu skarbowego płatnicy podatku od towarów i usług.

"Docierają do nas sygnały o trudnościach w wysyłce JPK_VAT za lipiec, dlatego nie będziemy wyciągać konsekwencji, jeśli plik wpłynie w tym miesiącu po terminie" - czytamy w poniedziałkowym wpisie Jurka. (PAP)

autor: Magdalena Jarco

maja/ skr/

