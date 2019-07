Nowelizacja ustawy o VAT włączająca deklaracje VAT do JPK_VAT - podpisana

Najistotniejsze zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług dotyczą:

wyłączenia możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego przez podatników dokonujących dostaw na odległość towarów sklasyfikowanych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w grupowaniach PKWiU 20.42.1, 26 –28 (m.in. preparaty kosmetyczne i toaletowe, sprzęt elektroniczny i elektryczny, RTV i AGD), dokonujących sprzedaży hurtowej i detalicznej części do pojazdów samochodowych i motocykli, świadczących usługi ściągania długów, w tym factoringu; zasad wystawiania faktur, których podstawą jest paragon fiskalny oraz korzystania z takich faktur. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 106b ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym, fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej; doprecyzowania zakresu obowiązku rozliczania podatku VAT w obrocie produktami ropopochodnymi poprzez wprowadzenie katalogu wyrobów, co do których podatnik jest obowiązany bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania kwot podatku na rachunek urzędu skarbowego właściwego w zakresie wpłat podatku akcyzowego; zastąpienia deklaracji VAT-7 i VAT-7K nowym przekształconym plikiem JPK_VAT. Nowy plik JPK_VAT będzie dokumentem elektronicznym wspólnym dla deklaracji VAT i ewidencji VAT, która będzie wysłana razem z deklaracją VAT. Dodatkowym uproszeniem dla podatników będzie likwidacja załączników wymaganych przy składaniu tradycyjnego rozliczenia VAT (VAT-ZZ, VAT-ZD, VAT-ZT) oraz dodatkowych wniosków dołączanych do standardowych deklaracji jako odrębne dokumenty. Załączniki te zostaną zastąpione polami wyboru, zawartymi w strukturze nowego pliku JPK_VAT;

Podatnicy, którzy wybiorą rozliczenie kwartalne, co miesiąc będą przekazywać część ewidencyjną. Nie będą musieli już przesyłać obecnego pliku JPK_VAT, natomiast będą musieli przesyłać ewidencję VAT w nowej formie. Podatnicy rozliczający się kwartalnie będą też raz na trzy miesiące przekazywać do urzędu skarbowego ewidencję VAT wraz z deklaracją VAT w formie nowego JPK_VAT. Wprowadzenie nowego JPK_VAT spowoduje także likwidację obowiązku składania informacji podsumowujących w obrocie krajowym (deklaracja VAT-27). Dane z deklaracji VAT-27 zostaną uwzględnione w nowym pliku JPK_VAT. wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT importu towarów w przypadku zawarcia umów między Rzecząpospolitą Polską a państwem trzecim dotyczących budowy lub utrzymania mostów transgranicznych lub wspólnych odcinków dróg; wprowadzenia nowej definicji pierwszego zasiedlenia. Nowelizacja zakłada, że do pierwszego zasiedlenia dochodzi nie tylko na skutek oddania budynku, budowli lub ich części do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi, ale również rozpoczęcia użytkowania ich na potrzeby własne. Wprowadzona zmiana usunie niezgodność obecnie obowiązującej definicji z przepisami unijnymi; uznania rozliczenia zamknięcia, o którym w art. 175 rozporządzenia 2015/2446, za dokument, na którego podstawie może być rozliczany podatek VAT z tytułu importu towarów; wprowadzenia katalogu wyrobów objętych pakietem paliwowym, co do których podatnik jest obowiązany bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania kwot podatku VAT na rachunek urzędu skarbowego właściwego w zakresie wpłat podatku akcyzowego.

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym dotyczy opodatkowania akcyzą preparatów smarowych klasyfikowanych do poz. CN 3403 na podobnych zasadach na jakich opodatkowane akcyzą są obecnie oleje smarowe klasyfikowane do poz. CN 2710. Wprowadzono stawkę akcyzy w wysokości 1180 zł/1000 litrów dla preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, co oznacza, że wyniesie ona tyle samo, co dla olejów smarowych z pozycji 2710). Ministerstwo Finansów liczy, że dzięki temu uda się wyeliminować nieprawidłowości w opodatkowaniu olejów smarowych. Często są one klasyfikowane jako preparaty smarowe z zastosowaniem zerowej stawki akcyzy.

Wprowadzone zmiany zmierzają ponadto do uszczelnienia obrotu wyrobami akcyzowymi innymi niż wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, objętymi stawką akcyzy inną niż stawka zerowa i wyeliminowania nieprawidłowości występujących w obrocie tymi wyrobami, poprzez rozszerzenie warunków stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy przy przemieszczaniu tych wyrobów na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego lub dostawy wewnątrzwspólnotowe.

W ustawie Ordynacja podatkowa wprowadzono zmiany umożliwiające Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki dostęp do informacji objętych tajemnicą skarbową. Poszerzono katalog podmiotów, które maja dostęp do akt spraw podatkowych na podstawie art. 297 Ordynacji podatkowej o Centralne Biuro Antykorupcyjne i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Wprowadzono indywidualny rachunek podatkowy, na który będą dokonywane wpłaty należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz niepodatkowych należności stanowiących dochód budżetu państwa. Rachunek ten zostanie udostępniony każdemu płatnikowi oraz podatnikowi.

W Kodeksie karnym skarbowym wprowadzono kary za nieprzestrzeganie przez podatników obowiązków związanych ze składaniem organom podatkowym deklaracji, a także nieskładaniem ich za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub niezgodnie z wzorem dokumentu elektronicznego.

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu modyfikuje zasady przekazywania informacji przetwarzanych na podstawie ustawy.

Ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wejdzie w życie z dniem 1 września 2019 r., z wyjątkiem:

art. 6 pkt 10 i 11, art. 7 pkt 2, art. 9 i art. 23, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia; art. 3 pkt 4, 6–11, art. 4, art. 8 i art. 25 ust. 3, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia; art. 3 pkt 5, który wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia; art. 6 pkt 1, 2, pkt 3 lit. a i b i pkt 4 oraz art. 19, art. 20 i art. 21 ust. 1, które wchodzą w życie z dniem 1 listopada 2019 r.; art. 1 pkt 21 i 24, art. 3 pkt 1 i 2 oraz art. 15, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.; art. 1 pkt 4, 7, pkt 12 lit. b, pkt 13, 17–19 i 23, art. 3 pkt 3, art. 5, art. 7 pkt 1, art. 11 i art. 12, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.

