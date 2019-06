Deklaracja VAT w formie nowego pliku JPK_VAT

Będzie to prostsze narzędzie do rozliczania podatku VAT z urzędem skarbowym oraz walki z nadużyciami podatkowymi, w tym wystawianiem „pustych faktur” i wyłudzeń podatku VAT. Rozwiązania proponowane w ustawie wpisują się w cele zawarte w „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030)” oraz stanowią odpowiedź na złożoną w exposé przez premiera Mateusza Morawieckiego deklarację cyfryzacji usług publicznych, które służą także uszczelnieniu systemu podatkowego.

Po zmianach, podatnicy nie będą musieli składać osobno dwóch dokumentów: pliku JPK_VAT i deklaracji VAT.

reklama reklama



Nowy plik JPK_VAT będzie dokumentem elektronicznym obejmującym: deklarację VAT (zastąpi on deklaracje VAT-7 i VAT-7K) i ewidencję VAT. Oznacza to, że do urzędu skarbowego podatnicy będą elektronicznie wysyłać jeden plik JPK_VAT. Dodatkowym uproszczeniem będzie eliminacja załączników wymaganych przy składaniu tradycyjnego rozliczenia podatku VAT (VAT-ZZ, VAT-ZD, VAT-ZT) oraz dodatkowych wniosków dołączanych do standardowych deklaracji jako odrębne dokumenty. Załączniki zostaną zastąpione polami wyboru zawartymi w nowym pliku.

W rezultacie wszyscy podatnicy będą składali tylko jeden dokument elektroniczny (zawierający część deklaracyjną i ewidencyjną) w terminie miesięcznym. Podatnicy, którzy wybiorą rozliczenie kwartalne co miesiąc będą przekazywać cześć ewidencyjną. Nie będą musieli już przesyłać obecnego pliku JPK_VAT, natomiast będą musieli przesyłać ewidencję VAT w nowej formie. Podatnicy rozliczający się kwartalnie będą też raz na kwartał przekazywać do urzędu skarbowego ewidencję VAT wraz z deklaracją VAT w formie nowego JPK_VAT.

Wprowadzenie nowego JPK_VAT spowoduje także likwidację obowiązku składania informacji podsumowujących w obrocie krajowym (deklaracja VAT-27). Dane z deklaracji VAT-27 zostaną uwzględnione w nowym pliku JPK_VAT.

Nowe rozwiązania oznaczają zmniejszenie obciążeń podatników – w obrocie nie będą przesyłane osobno: ewidencja VAT, deklaracja VAT i dodatkowe dokumenty w formie załączników. Podatnik będzie przesyłał jednolitą deklarację w formie elektronicznej (obejmującą ewidencję VAT i deklarację VAT) w formie nowego pliku JPK_VAT.

Ponadto, dodano regulacje, które zobligują podatników do większej staranności przy wypełnianiu nowego pliku JPK_VAT, zwłaszcza jego części ewidencyjnej. Jest to konieczne, bo błędne i nierzetelne dane uniemożliwiają analizę przeprowadzonych transakcji, co jest niekorzystne dla podatników i organów podatkowych. Przewidziano kary administracyjne za przesłanie nowego pliku JPK_VAT, który nie spełnia określonych wymogów, tym samym utrudniając analizę danych szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.

Minister finansów określi w rozporządzeniu szczegółowy zakres danych, które powinny być zawarte w ewidencji VAT. Określi także wzór dokumentu elektronicznego JPK_VAT, który zostanie umieszczony na ePUAP, co pozwoli na jego elektroniczne przesłanie do urzędu skarbowego. Przygotuje również instrukcję wypełniania nowego pliku JPK_VAT.

Składanie do urzędu skarbowego deklaracji VAT w formie nowego pliku JPK_VAT będzie dotyczyć ok. 1,8 mln podatników VAT (dane za 2017 r.).

Polecamy: VAT 2019. Komentarz

Od 1 stycznia 2020 r. nowy JPK_VAT będą składać duże przedsiębiorstwa (chodzi o firmy: zatrudniające ponad 250 osób i mające obroty przekraczające 50 mln euro lub zatrudniające ponad 250 osób, w których suma aktywów bilansu przekracza 43 mln euro).

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. zwolnieni z tego obowiązku będą pozostali podatnicy (w stosunku do nich obowiązek ten powstanie od 1 lipca 2020 r.).

Jeżeli podatnik zdecyduje się jednak złożyć nowy plik JPK_VAT przed 1 lipca 2020 r., to będzie już musiał składać rozliczenia za następne okresy rozliczeniowe w nowej formie (nie będzie mógł skorzystać z rozliczenia w dawnej formie: osobno przesyłać deklarację VAT i ewidencję VAT w formie pliku JPK_VAT).

Ponadto, od 1 stycznia 2020 r. wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku od towarów i usług oraz niepodatkowych należności budżetowych – będzie dokonywana na rachunek urzędu skarbowego przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego identyfikującego podatnika lub płatnika (indywidualny rachunek podatkowy).