Korzyści podatkowe z inicjatywy JEREMIE

JEREMIE - co to jest?

Inicjatywa JEREMIE powstała dzięki wnioskowi Komisji Europejskiej. Jej celem jest wspieranie finansowe mikro, małych i średnich firm. Skierowana jest nie tylko do przedsiębiorstw rozpoczynających działalność, ale również do tych, którzy:

Zatrudniają 1-250 pracowników,

Osiągają roczny obrót w wysokości do 50 mln euro oraz posiadają sumę bilansową do 43 mln euro,

Posiadają siedzibę lub prowadzą działalność gospodarczą w województwie dolnośląskim, łódzkim, mazowieckim, pomorskim, wielkopolskim lub zachodniopomorskim.

Pomoc ma charakter zwrotnej pożyczki, kredytu lub poręczenia.

reklama reklama



Cel

Środki otrzymane z JEREMIE nie mogą być wydatkowanie według uznania przedsiębiorcy. Nie mogą być wykorzystane na finansowanie bieżącej działalności oraz spłaty innych zobowiązań. Należy wskazać dokładny cel, który będzie się przyczyniał do budowy, rozbudowy, rozszerzenia działalności gospodarczej, a w szczególności do:

realizacji zmian w procesach produkcyjnych, m.in. wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych,

unowocześnienia składników majątku trwałego – zakup maszyn, urządzeń, aparatów, środków transportu,

budowy instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii

dostosowania przedsiębiorstwa do standardów i norm krajowych i unijnych

tworzenia nowych, trwałych miejsc pracy

informatyzacji

innych celów gospodarczych przyczyniających się do rozwoju przedsiębiorstwa.

Korzyść podatkowa JEREMIE

Bardzo często przedsiębiorcy wykorzystują pożyczki JEREMIE do zakupu środków trwałych. Pojawia się wówczas wątpliwość, czy amortyzacja tego środka trwałego może stanowić koszt uzyskania przychodu.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT) Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 22a-22o, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

W przypadku inicjatywy JEREMIE mamy do czynienia z jej zwrotnym charakterem. Wobec tego podatnik nie zostaje pozbawiony prawa do zaliczenia odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodu. Wartością początkową środka trwałego będzie cena jego nabycia powiększona o odsetki, które zostały zapłacone przez podatnika do dnia oddania środka trwałego do użytkowania (zgodnie z art. 22g ustawy o PIT). Natomiast odsetki naliczone i zapłacone po dniu oddania środka trwałego do użytkowania będą mogły zostać zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu przedsiębiorcy.

Patrycja Majzner

NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: INFORLEX Biznes