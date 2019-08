Standardy obsługi urzędników skarbówki w ocenie przedsiębiorców

Ocena skarbówki rośnie wraz ze stażem prowadzenia biznesu

Jak wynika z Badania Polskiej Mikroprzedsiębiorczości przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie firmy inFakt przedsiębiorcy oceniali obsługę w swoim urzędzie skarbowym raczej dobrze i zdecydowanie dobrze – łącznie 46%. Złą opinię na ten temat miało 18% ankietowanych, a pozostali ocenili ją „ani dobrze, ani źle”.

Warto przy tym zauważyć, że ocena ankietowanych przedsiębiorców rośnie wraz ze stażem prowadzenia działalności gospodarczej. Najmniej skłonni do pochwał byli bowiem przedsiębiorcy, którzy prowadzą swój biznes krócej niż rok (37%). Natomiast spośród tych, którzy funkcjonują na rynku powyżej 2 lat, aż połowa pozytywnie oceniła obsługę klienta w swoich urzędach skarbowych.

Ocena ZUS nieco niższa

W przypadku ZUS ocena przedsiębiorców jest nieco niższa. 38% ankietowanych wskazało, że standardy obsługi w placówkach zakładu ocenia raczej dobrze lub zdecydowanie dobrze. Natomiast 19% odpowiedziało, że raczej źle lub zdecydowanie źle. Największa grupa, stanowiąca 43% badanych, postrzega je neutralnie – „ani dobrze, ani źle”.

– Widać, że US i ZUS starają się o profesjonalną obsługę przedsiębiorców. Jednak obsługa klientów i wymiar „ludzki” urzędu to jedna strona medalu. Druga jest taka, że aż 76% ankietowanych przedsiębiorców oczekuje niższych składek ZUS, a 68% – niższych podatków. Były to dwa najczęściej wskazywane przez badanych ułatwienia w prowadzeniu biznesu, jakich oczekują ze strony państwa – podkreśla Joanna Swatowska-Rybak, kierownik Badania Polskiej Mikroprzedsiębiorczości.

Analizując wyniki dla ZUS, warto też pamiętać, że instytucja została w ostatnim czasie wyróżniana m.in. za standardy dotyczące obsługi klientów. W konkursie Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego ISSA Good Practice Award wyróżniony został program „Po pierwsze klient”. Natomiast Polska Agencja Przedsiębiorczości wyróżniła ZUS za wprowadzanie innowacji w zakresie elektronicznego kontaktu z klientem.

O badaniu

Badanie Polskiej Mikroprzedsiębiorczości na reprezentatywnej grupie 1097 mikrofirm (osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółki zatrudniające do 9 osób) przeprowadziła w marcu 2019 roku metodą CAWI agencja ARC Rynek i Opinia na zlecenie firmy inFakt.