Kontrole fiskalne w firmie - co warto wiedzieć?

Jakie są rodzaje kontroli fiskalnych?

Kontrole fiskalne przeprowadzane przez organy podatkowe obejmują:

- kontrole podatkowe,

reklama reklama



- kontrole celno-skarbowe,

- czynności sprawdzające,

- urzędowe sprawdzenie,

- audyt i czynności audytowe.

Kontrole powyższe prowadzą następujące urzędy, tj.:

- urzędy skarbowe (kontrole podatkowe, czynności sprawdzające),

- urzędy celno-skarbowe (kontrole celno-skarbowe, urzędowe sprawdzanie, czynności audytowe),

- izby administracji skarbowej (audyt, czynności audytowe).

Co może skontrolować urząd skarbowy?

Urząd skarbowy może kontrolować, czy:

- płacisz podatki,

- składasz odpowiednie zeznania, deklaracje i informacje,

- masz dochody na pokrycie inwestycji,

- prowadzisz nieopodatkowaną działalność lub podejmujesz czynności w okresie jej zawieszenia.

Kontrola podlega ograniczeniom (na podstawie ustawy prawo przedsiębiorców). Urząd nie może:

- dowolnie jej przedłużać,

- łączyć z innymi kontrolami,

- rozpoczynać jej bez wcześniejszego zawiadomienia ciebie.

Kontrolę może prowadzić twój urząd skarbowy (czyli ten, do którego odprowadzasz podatki).

Inną formą kontroli są czynności sprawdzające. Urząd podejmuje je, aby ustalić, czy:

- odprowadzasz podatki terminowo,

- dokumenty, które składasz, są poprawnie wypełnione,

- zawierałeś transakcje ze swoim kontrahentem i jak one przebiegały (kontrola krzyżowa).

Co może skontrolować urząd celno-skarbowy?

Urząd celno-skarbowy może kontrolować:

- prawidłowość obrotu towarami wrażliwymi (wyrobami akcyzowymi i towarami objętymi podatkiem VAT),

- towary, które przywozisz lub wywozisz poza UE, w tym pobór należności przywozowych oraz legalność obrotu,

- czy i w jaki sposób organizujesz lub prowadzisz gry hazardowe, w tym na automatach do gier w jaki sposób prowadzisz działalność kantorową lub wypełniasz zasady obrotu dewizowego.

W zakresie urzędowego sprawdzenia urząd weryfikuje, czy spełniasz warunki i posiadasz środki, aby sprawnie przeprowadzić kontrolę w zakresie:

- produkcji i przemieszczania wyrobów akcyzowych,

- organizowania gier hazardowych,

- wydobycia urobku rudy miedzi, produkcji wzbogaconej rudy miedzi, wydobycia gazu ziemnego lub ropy naftowej.

Urząd celno-skarbowy może też, w ramach czynności audytowych, sprawdzać czy :

- blokowany jest dostęp do stron internetowych wykorzystujących zakazane domeny do urządzania gier hazardowych bez koncesji, zezwolenia (domeny są wpisane do Rejestru Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Niezgodnie z Ustawą),

- na wspomnianych stronach internetowych świadczone są usługi płatnicze.

Uwaga!

Przepisy ustawy Prawo przedsiębiorcy nie dotyczą kontroli prowadzonych przez urząd celno-skarbowy. Oznacza to, że w przypadku takich kontroli urząd może dowolnie przedłużać ich czas, łączyć je z innymi kontrolami i rozpoczynać je bez wcześniejszego zawiadomienia. Ty z kolei nie możesz wnieść sprzeciwu na nieprawidłowe wszczęcie lub prowadzenie kontroli.

Polecamy: Elektroniczna dokumentacja podatkowa

Urząd celno-skarbowy może prowadzić kontrole na terenie całego kraju. Oznacza to, że jeśli np. prowadzisz działalność w Poznaniu, to może skontrolować cię urząd celno-skarbowy z Warszawy.

Co może sprawdzić izba administracji skarbowej?

Audyt prowadzony przez izbę administracji skarbowej polega na ocenie, w jaki sposób:

- wywiązujesz się z warunków finansowania pomocy ze środków publicznych,

- wykorzystujesz powierzone ci mienie państwowe (czyli użyczoną ci część przedsiębiorstwa państwowego, która jest potrzebna do realizacji twoich lub zleconych zadań).

Izba przeprowadza też czynności audytowe. Wykonuje je, aby:

- ustalić czy występując z wnioskiem o wydanie pozwolenia AEO spełniasz odpowiednie kryteria,

- potwierdzić, że można ci przyznać inne przywileje opisane w prawie celnym (np. pozwolenie na procedury uproszczone).

Źródło: Poradnik "Kontrole fiskalne w firmie" na Biznes.gov.pl

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców

- Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa