Wirtualna zabawa i realne podatki – opodatkowanie sprzedaży wirtualnych przedmiotów

Tak długo, jak gra toczy się w świecie wirtualnym, tak długo gracz może być spokojny i nie martwić się, że któregoś dnia organ podatkowy upomni się o należny podatek. Jednak w chwili, kiedy zdecyduje się sprzedać swoje przedmioty za realne pieniądze – wówczas zostanie u niego rozpoznany przychód podatkowy ze zrealizowanej transakcji.

Jak zatem opodatkować przychody ze sprzedaży? Co jeśli nasze dziecko dokonuje nieświadomie czynności opodatkowanych?

Sprzedaż sporadyczna

Przyjmijmy, że gracz nie sprzedaje regularnie swoich przedmiotów wirtualnych. Wówczas mówimy o sprzedaży incydentalnej. Ustawa nie definiuje tego pojęcia. Możemy jednak odwołać się do orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. ETS wskazał, że transakcją sporadyczną może być transakcja, która nie stanowi bezpośredniej, stałej ani istotnej części działalności podatnika, ani nie wymaga zaangażowania istotnych zasobów majątkowych.

Jeśli zatem transakcje są sporadyczne, to mamy do czynienia z przychodem z odpłatnego zbycia praw majątkowych. Ale uwaga, jeśli gra jest oparta na szczegółowym regulaminie i dopuszcza obrót przedmiotami wirtualnymi, wówczas przychody należy zakwalifikować do przychodu z innych źródeł.

Tak, jak w przypadku walut wirtualnych – możliwe jest pomniejszenie przychodu o prawidłowo udokumentowane poniesione wydatki w celu nabycia danego przedmiotu wirtualnego. Jeśli jesteśmy w posiadaniu pełnej dokumentacji, wówczas możemy pomniejszyć przychód do opodatkowania. Dochód opodatkowany będzie zgodnie ze skalą podatkową 18% lub 32%.

Rozliczenia podatkowego dokonujemy poprzez złożenie PIT-36 do 30 kwietnia roku następnego po uzyskaniu przychodu.

Organy podatkowe potwierdziły powyższe stanowisko w interpretacjach indywidualnych np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 24 maja 2013 roku IPBII/1/415-226/13/AA lub z 17 września 2014 roku IBPBII/1/415-510/14/MK.

Sprzedaż regularna

Sytuacja zgoła inna. Gracz regularnie sprzedaje wirtualne przedmioty. Zatem zgodnie z art. 3 ustawy Prawo Przedsiębiorców, który stanowi, że działalność gospodarcza to zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły, powinien on zarejestrować działalność gospodarczą. Powinna zostać zarejestrowana pod symbolem PKD 47.91.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.

Opodatkowanie przychodu będzie uzależnione od źródła pochodzenia przedmiotu tzn.:

Sprzedaż przedmiotów już istniejących (w formie odsprzedaży) – znajdzie tu zastosowanie 3% stawka podatku zryczałtowanego od przychodów ewidencjonowanych (zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 14 lutego 2017 roku 0461-ITPB1.4511.19.2017.1.JS,

Sprzedaż przedmiotów wytworzonych przez gracza (w formie usługi) – znajdzie tu zastosowanie 8,5% stawka podatku zryczałtowanego od przychodów ewidencjonowanych (zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej z dnia 25 kwietnia 2018 roku, sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.107.2018.2.MM.

Należy także w tym miejscu dodać, że jako sprzedawca usług elektronicznych, zgodnie z art. 2 pkt. 26 ustawy o VAT sprzedający będzie podatnikiem podatku VAT. Będzie mógł jednak skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 113 ustawy o VAT (limit 200.000 zł).

Ponadto warto wspomnieć o dwóch interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 listopada 2016 r. (sygn. 1462-IPPP3.4512.792.2016.1.RD i 1462-IPPP3.4512.754.2016.1.RD), w których organ podatkowy zgodził się z podatnikiem, że sprzedaż przedmiotów wirtualnych na rzecz nabywców zagranicznych (zarówno podatników VAT jak i konsumentów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza Polską - w krajach Unii Europejskiej lub poza Unią Europejską) nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce.

A co jeśli sprzedaży dokonali małoletni?

Jeśli sprzedającym okazało się nasze dziecko, wówczas zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to na nas rodzicach spoczywa obowiązek opodatkowania przychodu. Warto przy tym zwrócić uwagę, że jeśli przychód małoletniego przekroczy kwotę 3.089 zł. wtedy rodzice zostaną pozbawieni możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej.

A co jeśli jesteśmy kupującymi?

Wtedy ciążyć na nas będzie opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jako, że mamy do czynienia z innymi prawami majątkowymi, powinniśmy transakcję opodatkować z użyciem stawki 1%.

Problem przychodów i kosztów związanych z obrotem przedmiotami wirtualnymi jest dla organów podatkowych cały czas nowością. Zalecam więc regularne śledzenie orzecznictwa i interpretacji podatkowych, gdyż stanowisko może się zmieniać w związku z rozwojem tej branży.

Patrycja Majzner