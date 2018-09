Struktura JPK_MAG - obrót magazynowy

JPK na żądanie - i le jest czasu na udostępnienie struktur JPK

Jeżeli organ podatkowy, w toku postępowania podatkowego, czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej zażąda od ciebie przekazania jednej/kilku z ww. struktur, będziesz miał nie mniej niż 3 dni na udostępnienie struktur JPK.

W uzasadnionych przypadkach (np. duża ilość danych, nieobecność osoby odpowiedzialnej) możesz zwrócić się do organu podatkowego o wydłużenie terminu, który jest wyznaczony w wezwaniu. Pozwoli ci to na uniknięcie konsekwencji w przypadku niedostarczenia plików w wyznaczonym terminie.

Jak przygotować i przekazać JPK na żądanie

Jeśli prowadzisz księgi podatkowe i wytwarzasz dowody księgowe w formie elektronicznej JPK na żądanie:

możesz przekazać korzystając z bezpłatnej aplikacji Klient JPK 2.0 do generowania i wysyłania JPK,

możesz skorzystać z bezpłatnej aplikacji e-mikrofirma ( Uwaga! M ożliwość ta dotyczy to tylko struktury JPK_FA i JPK_VAT i jest przeznaczona tylko dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą ),

możesz przekazać np. na pendrive, karcie pamięci, płycie CD/DVD lub innym nośniku danych lub za pomocą określonych środków komunikacji elektronicznej ( UWAGA! JPK na żądanie nie można przekazać pocztą elektroniczną),

możesz utworzyć przy pomocy uaktualnianego programu księgowego lub jednej z komercyjnych aplikacji on-line. Jeśli korzystasz już z takiego programu, sprawdź, czy ma on funkcję wysyłki plików JPK lub czy możesz bezpośrednio pobrać z programu dane do aplikacji Klient JPK 2.0. Jeśli nie korzystasz z aplikacji Klient JPK 2.0, zapoznaj się ze Specyfikacją interfejsów usług Jednolitego Pliku Kontrolnego wersja 2.3. ,

Jeśli prowadzisz księgi podatkowe i wytwarzasz dowody księgowe w formie papierowej przekazujesz je w formie papierowej. Nie masz obowiązku przetworzenia ich na format JPK. Jednak w takim przypadku czynności sprawdzające lub kontrola będą trwały dłużej.

Struktura JPK dla obrotu magazynowego (JPK_MAG)

Struktura JPK_MAG, wersja 1. obowiązuje od 1 lipca 2016 r.

Obrót magazynowy (zwany obrotem materiałowym i towarowym) jest obszarem podlegającym dokumentowaniu przez jednostki prowadzące księgi rachunkowe w ramach ksiąg pomocniczych.

Obrót magazynowy obejmuje swoim zakresem zdarzenia i operacje gospodarcze związane głównie z rzeczowymi aktywami obrotowymi. Są to:

materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby,

wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe (wyroby i usługi) zdatne do sprzedaży lub w toku produkcji,

półprodukty oraz towary nabyte w celu odprzedaży w stanie nieprzetworzonym,

- jeśli są przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy.

Struktura JPK_MAG odzwierciedla ruchy w magazynie rzeczowych aktywów obrotowych (zwiększenia, zmniejszenia, przesunięcia). Opisuje ona wymagane i opcjonalne elementy czterech typów dokumentów (PZ, WZ, RW i MM). Zakres informacji wymaganych dla tych dokumentów wynika z regulacji art. 21 ustawy o rachunkowości oraz poszczególnych ustaw podatkowych.

Struktura JPK_MAG posługuje się pojęciem „Magazyn” – to konto ksiąg pomocniczych prowadzone dla rzeczowych aktywów obrotowych (na którym ewidencjonowane są ruchy w magazynie tych składników majątku ) na dany moment.

Obowiązek prowadzenia między innymi ksiąg pomocniczych dla operacji zakupu (obce faktury i inne dowody, ze szczegółowością niezbędną do wyceny składników aktywów i do celów podatkowych) regulują przepisy ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.

Kierownik jednostki uwzględniając rodzaj i wartość poszczególnych grup rzeczowych składników aktywów obrotowych posiadanych przez jednostkę, podejmuje decyzję o stosowaniu jednej z następujących metod prowadzenia kont ksiąg pomocniczych dla tych grup składników:

ewidencję ilościowo-wartościową - w której dla każdego składnika ujmuje się obroty i stany w jednostkach naturalnych i pieniężnych,

ewidencję ilościową obrotów i stanów - prowadzoną dla poszczególnych składników lub ich jednorodnych grup wyłącznie w jednostkach naturalnych. Wartość stanu wycenia się przynajmniej na koniec okresu sprawozdawczego, za który następują rozliczenia z budżetem z tytułu podatku dochodowego, dokonane na podstawie danych rzeczywistych,

ewidencję wartościową obrotów i stanów towarów oraz opakowań - prowadzoną dla punków obrotu detalicznego lub miejsc składowania, której przedmiotem zapisów są tylko przychody, rozchody i stany całego zapasu,

odpisywania w koszty wartości materiałów i towarów na dzień ich zakupu lub produktów gotowych w momencie ich wytworzenia, połączone z ustalaniem stanu tych składników aktywów i jego wyceny oraz korekty kosztów o wartość tego stanu, nie później niż na dzień bilansowy ( na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy o rachunkowości) .

Zapisy w księgach rachunkowych dokonywane są na podstawie dowodów księgowych. Do dowodów księgowych zaliczamy także dowody wewnętrzne własne, które są związane z operacjami gospodarczymi przeprowadzonymi w danej jednostce.

Każdy dowód wewnętrzny musi zawierać co najmniej dane wymienione w art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Struktura JPK_MAG zawiera dowody wewnętrzne dokumentujące:

przychody:

- dowód PZ - dokument potwierdzający zwiększenie stanu magazynowego,

rozchody:

- dowód WZ - dokument potwierdzający zmniejszenie stanu magazynowego z tytułu wydania na zewnątrz,

- dowód RW - dokument potwierdzający zmniejszenie stanu magazynowego z tytułu zużycia na potrzeby jednostki,

- dowód MM - dokument potwierdzający zwiększenie i zmniejszenie stanu magazynowego związane z przesunięciami między magazynami jednostki.

UWAGA:

Jeżeli podmiot prowadzi więcej niż jeden magazyn, dla każdego z magazynów należy sporządzić odrębny plik JPK_MAG.



We wszystkich plikach JPK_MAG, jak również w obrębie jednego pliku, należy stosować to samo nazewnictwo np. w polach przeznaczonych do podania nazwy magazynu, nazwy towaru.

Formaty pól (danych)

Lista ogólnych założeń dotyczących formatu pól:

Formatem pliku jest XML,

Pola znakowe są polami alfanumerycznymi. Dopuszczalne jest stosowanie małych i dużych liter oraz cyfr. Maksymalna ilość znaków wynosi 256.

Polskie znaki diakrytyczne muszą być wpisywane przy użyciu kodowania UTF-8.

W polach znakowych dopuszczalne jest stosowanie znaków specjalnych np. /, -, :, +, -. Znaki specjalne muszą odpowiadać formatowi pliku XML.

Większość pól w formularzach to pola znakowe. Pola zawierające np. numery faktur są również polami znakowymi.

Pola numeryczne służą wyłącznie do podania wartości liczbowej. Wartość należy wpisać ciągiem cyfr, nie można używać separatorów dla tysięcy (np. spacji). Jako separatora miejsc dziesiętnych należy stosować kropkę. Najczęściej wartości w plikach JPK podawane są z dokładnością do 2 miejsc dziesiętnych (np. 12345.56).

Data – daty w plikach JPK podawane są w formacie RRRR-MM-DD np. 2018-03-21.

Data i czas – wymóg podania daty i czasu dotyczy tylko jednego pola w JPK, jest to pole opisujące datę i czas utworzenia pliku. Datę i czas podaje się w formacie RRRR-MM-DDTGG:MM:SS (np. 2018-02-24T09:30:47Z; gdzie „T” oznacza „Time”. Przy podawaniu czasu uniwersalnego (UTC) za końcu należy dodać literę „Z” (ZULU).

Pole NIP – jest to pole znakowe, numer identyfikacji podatkowej podmiotu składającego JPK należy wpisać jednym ciągiem cyfr. Niedopuszczalne jest stosowanie odstępów lub innych znaków.

Schemat główny JPK_MAG

JPK_MAG składa się z następujących elementów: „Naglowek”, „Podmiot1”, „Magazyn”, „PZ”, „WZ”, „RW”, „MM”.

Więcej na temat JPK_MAG (w tym m.in. opisy struktur, sekcji i poszczególnych pól oraz schematy) w broszurze Ministerstwa Finansów Obrót magazynowy JPK_MAG.

JPK_MAG - pytania i odpowiedzi

Czy w strukturze JPK_MAG raportowaniu podlegają wyłącznie wskazane rodzaje dokumentów? Czy i w jaki sposób wykazać np. przyjęcie z wewnątrz?

Struktura JPK_MAG obejmuje dowody magazynowe dokumentujące cztery typy operacji:

dowód PZ - dokument potwierdzający zwiększenie stanu magazynowego, dowód WZ - dokument potwierdzający zmniejszenie stanu magazynowego z tytułu wydania na zewnątrz, dowód RW - dokument potwierdzający zmniejszenie stanu magazynowego z tytułu zużycia na potrzeby jednostki, dowód MM - dokument potwierdzający zwiększenie i zmniejszenie stanu magazynowego związane z przesunięciami między magazynami jednostki.

Dowody te są podstawą do ujęcia w księgach rachunkowych operacji gospodarczych dotyczących obrotu magazynowego (zwiększeń, zmniejszeń oraz przesunięć międzymagazynowych). Dowód PZ dotyczy zwiększeń stanu magazynowego, w tym również zwiększeń magazynu, które pochodzą z wewnątrz jednostki np. przyjęcie wyrobów gotowych z produkcji do magazynu.