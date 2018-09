Księgowość > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Aktualności > Ulga na złe długi w CIT i PIT od 2020 r.

Wprowadzenie ulgi na złe długi w CIT i PIT, podobnie jak ma to miejsce w przypadku VAT - takie rozwiązanie zawiera projekt nowelizacji prawa dotyczący ograniczenia zatorów płatniczych. Ulga na złe długi w podatkach dochodowych ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. W projekcie przewidziano także krótsze terminy płatności, publikowanie informacji o praktykach płatniczych i terminach zapłaty przez największe firmy, a także szybką ścieżkę do nakazu zapłaty. Projekt trafił do konsultacji.