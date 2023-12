Skarbówka rozbiła gang tytoniowy. Produkcja odbywała się na poddaszu stajni. Straty podatkowe na 14 mln zł

Skarbówka rozbiła gang tytoniowy. Przestępcy urządzili nielegalną fabrykę wyrobów tytoniowych na poddaszu stajni. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej i policji. Przejęli 22 tony suszu i tytoniu oraz sprzęt do ich przetwarzania. Straty podatkowe oszacowano na co najmniej 14 mln zł.

Funkcjonariusze KAS i policjanci, w tym kontrterroryści, przeprowadzili akcję w niedzielę, 10 grudnia, w stajni na posesji w powiecie jarocińskim (woj. wielkopolskie). "Na poddaszu stajni wykryli uruchomioną linię produkcyjną do obróbki tytoniu. Urządzenia obsługiwało trzech mężczyzn w wieku 42, 48 i 50 lat. Pomagała im 32-letnia kobieta, u której znaleziono 30 gramów marihuany. Cała czwórka trafiła do policyjnego aresztu" – poinformowała we wtorek rzecznik KAS mł. asp. Justyna Pasieczyńska.

W ręce KAS i policji wpadło ponad 20 ton suszu tytoniowego i 1,8 tony gotowego tytoniu do palenia oraz maszyny do produkcji wyrobów tytoniowych.

Zatrzymani odpowiedzą za uchylanie się od opodatkowania i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności. Kobieta usłyszała dodatkowo zarzut posiadania środków odurzających, za co grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat. Mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani na okres 2 miesięcy.

Potencjalne straty podatkowe Skarbu Państwa

"Służby zapobiegły podatkowym stratom Skarbu Państwa w wysokości co najmniej 14 mln zł" – oceniła rzecznik. Według śledczych sprawa ma charakter rozwojowy. Niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Akcję przeprowadzili pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Łodzi, funkcjonariusze z łódzkiej KAS, policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji.

