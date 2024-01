Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) wraz z Policją rozbiły hazardową grupę przestępczą. Grupa zarobiła na nielegalnych grach 480 mln zł. Oskarżonym grozi do 15 lat więzienia.

Lubuska i wielkopolska KAS, we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie, rozbiły grupę przestępczą, która urządzała nielegalne gry hazardowe. Grupa działała na terenie całego kraju.

Autopromocja

Nielegalne gry hazardowe w kafejkach internetowych

Grupa działała w ponad 200 lokalach w Polsce od listopada 2013 r. Do połowy 2016 r. gry były organizowane za pomocą automatów o niskich wygranych. Po zmianie przepisów członkowie grupy zmienili sposób urządzania gier – automaty zastąpili komputerami. Lokale działały jako kafejki internetowe.



Członkowie grupy zarobili na nielegalnych grach prawie 480 mln zł.



Służby wykryły dwa magazyny, w których znajdowały się automaty i komputery do urządzania gier hazardowych.

Oskarżonym grozi do 15 lat więzienia

Prokurator Okręgowy w Szczecinie skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 20 członkom zorganizowanej grupy przestępczej.



Osiem osób trafiło do aresztu, wobec pozostałych oskarżonych zastosowano poręczenia majątkowe, dozór policji i zakaz opuszczania kraju.



Oskarżonym grozi do 15 lat więzienia.