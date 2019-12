Jak rozliczyć fakturę otrzymaną od kontrahenta spoza białej listy podatników VAT

RADA

Tak, może Pani bez ryzyka negatywnych konsekwencji podatkowych opłacić i rozliczyć taką fakturę. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy na fakturze jest wykazany podatek VAT. Podatnik, który wystawia fakturę z podatkiem VAT, powinien być zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, a jako taki powinien figurować na białej liście podatników VAT. Biorąc pod uwagę fakt, że kontrahent nie figuruje na białej liście, przyjęcie i rozliczenie faktury z wykazanym podatkiem VAT byłoby podejrzane.

UZASADNIENIE

Od 1 września 2019 r. weszły w życie zmiany wprowadzane przepisami ustawy z 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1018). Ustawa ta wprowadziła, między innymi, białą listę podatników obejmującą podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT.

Należy przy tym zwrócić uwagę, że nie wszyscy podatnicy VAT są zarejestrowani. Wielu z nich korzysta ze zwolnienia z obowiązku rejestracji VAT (dotyczy to w szczególności podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo z podatku VAT oraz podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, czyli tzw. zwolnienia podmiotowego). W konsekwencji podatnicy ci nie muszą być zarejestrowani jako podatnicy VAT i ujawnieni w wymienionym Wykazie. Nie można ich zatem odnaleźć na białej liście podatników VAT. Zapewne z tego właśnie powodu kontrahent, o którym mowa, nie figuruje na tej liście.

Ponadto należy wskazać, że do końca 2019 r. nie obowiązują przepisy określające negatywne konsekwencje dokonywania płatności na rachunki inne niż wskazane w białej liście podatników VAT. Przepisy te wejdą w życie dopiero od 1 stycznia 2020 r.

Wówczas:

- do ustaw o podatku dochodowym zostaną dodane przepisy wyłączające możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków dotyczących transakcji pomiędzy przedsiębiorcami o wartości przekraczającej 15 000 zł, jeżeli płatności dotyczące tych transakcji zostaną dokonane przelewem na rachunek inny niż wskazany na białej liście podatników (zob. art. 22p ust. 1 pkt 2 updof oraz art. 15d ust. 1 pkt 2 updop),

- dodany zostanie art. 117ba Ordynacji podatkowej zawierający, między innymi, przepisy o odpowiedzialności solidarnej podmiotów (np. nabywców towarów i usług) za zaległości podatkowe dostawcy lub usługodawcy w podatku VAT, jeżeli zapłata należności za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, zostanie dokonana przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w Wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT, a z odrębnych przepisów będzie wynikał obowiązek dokonania zapłaty za pośrednictwem rachunku płatniczego (zob. dodawane od 1 stycznia 2020 r. art. 117ba § 1 i 2 Ordynacji podatkowej). Dotyczy to zatem transakcji pomiędzy przedsiębiorcami o wartości przekraczającej 15 000 zł.

Oznacza to, że może Pani opłacić i rozliczyć opisaną fakturę bez ryzyka negatywnych konsekwencji podatkowych:

- zarówno w przypadku płatności dokonywanych do końca 2019 r., jak i

- płatności dokonywanych od 1 stycznia 2020 r. W przypadku płatności realizowanych do końca 2019 r. – brak jest sankcji za dokonywanie przelewu na rachunek spoza białej listy, a w przypadku płatności dokonywanych od 1 stycznia 2020 r. – brak jest sankcji za dokonywanie płatności, które dotyczą transakcji nieprzekraczających 15 000 zł. Jak wynika z pytania faktura, o której mowa, opiewa na kwotę kilku tysięcy złotych, dlatego można założyć, że dotyczy transakcji o takiej wartości. Takich faktur nie będzie trzeba opłacać na rachunek ujęty w Wykazie. Nie wystąpią tu zatem sankcje za brak zapłaty na taki rachunek. Należy jednak przestrzec, że inaczej należy ocenić sytuację, w której na fakturze byłby wykazany VAT. Gdyby tak było, to podatnik – wystawca faktury – powinien być ujawniony w Wykazie. Jeżeli go tam nie ma, to jest to podejrzane, a przyjęcie i rozliczenie faktury takiego kontrahenta może spowodować negatywne konsekwencje.

