Paragon a faktura VAT

Paragon fakturą uproszczoną

W przypadku transakcji między podatnikami VAT, zasadą ogólną jest dokumentowanie ich za pomocą faktur. Istnieją od niej wyjątki, kiedy to podatnik wystawia paragon, który zgodnie z objaśnieniami Ministerstwa Finansów, jest uznany za fakturę uproszczoną i sprzedawca nie ma obowiązku wystawiać do niego faktury na żądanie nabywcy. W obiegu pojawiają się także dokumenty traktowane jak faktury: bilety czy potwierdzenia opłat za autostradę.

Faktura do paragonu – aktualne przepisy

Zgodnie z niedawną zmianą przepisów, możliwe jest wystawienie faktury VAT do wcześniej udokumentowanej transakcji za pomocą kasy fiskalnej, pod warunkiem zamieszczenia numeru NIP na dokumencie fiskalnym. Zostało to uregulowane w art. 106b ust. 5 ustawy o VAT. W przypadku, gdy wartość kwoty ogółem zawartej na paragonie nie przekracza kwoty 450 zł. lub 100 euro (jeżeli kwota ta określona jest w tej walucie), stanowi on fakturę uproszczoną (art. 106e ust 5 pkt 3). Ustawodawca wskazał, jakie elementy powinien zawierać taki dokument:

datę wystawienia

unikalny kolejny numer

NIP sprzedawcy i nabywcy

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi

datę sprzedaży

kwotę należności ogółem

kwotę wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty,

dane pozwalające określić kwotę podatku dla poszczególnych stawek VAT

Zostały przewidziane sytuacje, w których nie można zastosować powyższego przepisu. Są nimi: sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju i na terytorium kraju, sprzedaż, dla której nie jest na fakturze podawany numer, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów oraz przypadek, o którym mowa w art. 106a pkt 2 lit. a. (dostawy towarów i świadczenia usług na rzecz podmiotów z państw członkowskich innych niż terytorium kraju, gdy zobowiązanym do zapłaty podatku jest nabywca).

Wystawianie faktur korygujących

W przypadku, gdy po wystawieniu faktury udzielono obniżki ceny w formie rabatu, opustów i obniżek cen czy też dokonano zwrotu towaru, podatnik wystawia fakturę korygującą. Przepisy nie regulują wprost, jak ma wyglądać taki dokument do faktury uproszczonej, zatem źródłem informacji stają się interpretacje podatkowe. Możemy w nich znaleźć stanowisko, iż skoro dowód pierwotny nie musi zawierać danych nabywcy, to wystawiona do niego faktura korygująca, również może być ich pozbawiona. Jednak nie będzie błędem, gdy te informacje znajdą się na dokumencie zmieniającym zdarzenia.



W związku z pojawianiem się dużej ilości wątpliwości, dotyczących uznania paragonu z numerem NIP za fakturę uproszoną oraz odpowiedniej prezentacji w JPK V7, Ministerstwo Finansów pracuje nad znalezieniem praktycznego rozwiązania. Zaproponowana przez organ zmiana ma polegać na uznaniu za fakturę uproszczoną tylko takiego dokumentu, który będzie zawierał również dane nabywcy: jego nazwę (imię i nazwisko) oraz adres.

Alicja Kostyra, Junior Manager w MDDP Outsourcing