Faktury ustrukturyzowane jako rodzaj faktur elektronicznych

Czym jest faktura i kiedy występuje obowiązek jej wystawienia?

Faktura jest podstawowym dokumentem potwierdzającym wystąpienie transakcji, od której należy zapłacić podatek od towarów i usług. Faktura dokumentuje strony uczestniczące w czynności oraz wartość i rodzaj transakcji. Dokumentuje ona przeprowadzenie czynności lub stanowi dowód zamówienia, co znajduje swoje skutki również w obowiązku zapłaty.

Fakturę wystawiać należy obowiązkowo (każdorazowo) w związku:

ze sprzedażą towaru lub usługi na rzecz innego przedsiębiorcy (bez względu na status podatnika VAT),

z otrzymaniem części lub całości kwoty zapłaty przed dokonaniem dostawy towaru, lub usługi na rzecz przedsiębiorcy (faktura zaliczkowa),

z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów,

ze sprzedażą wysyłkową z terytorium kraju lub na terytorium kraju.

Faktury nie musi wystawiać:

podatnik zwolniony z podatku VAT ze względów na niską sprzedaż (do 200.000 zł rocznie),

podatnik dokonujący sprzedaży na rzecz konsumentów lub rolników ryczałtowych (sprzedaż konsumencka dokumentowana jest na kasie rejestrującej),

podatnik prowadzący czynności zwolnione z podatku niezależnie od limitu sprzedaży.

Podatnik, który nie jest zobowiązany do wystawienia faktury w ww. przypadkach, musi natomiast bezwzględnie wystawić ją na żądanie konsumenta (w terminie do 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar, lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty) oraz każdego kupującego (przedsiębiorcy, czy konsumenta), gdy doszło do sprzedaży zwolnionej z podatku lub gdy dokonał jej podatnik korzystający ze zwolnienia podmiotowego z VAT.

Stosowanie e-Faktur

Wystawianie faktur elektronicznych oraz przesyłanie ich za pomocą elektronicznych środków przekazu jest w obecnych czasach standardem. Przepis art. 2 pkt 32 w zw. z art. 2 pkt 31 ustawy o VAT definiuje pojęcie „faktury elektronicznej” jako fakturę w formie elektronicznej wystawioną i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym. Dopuszczenie ich stosowania pomiędzy stronami jest dorozumiane, czyli nie wymaga akceptacji pisemnej, natomiast wymaga akceptacji otrzymania przez nabywcę takiej formy faktury.

Możliwość stosowania faktur ustrukturyzowanych

Nowelizacja ustawy o VAT w art. 2 pkt 32a wprowadzi definicję faktury ustrukturyzowanej jako fakturę elektroniczną wystawioną za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Nowa definicja faktury ustrukturyzowanej sprawi, że będzie się ona mieścić w zakresie znaczeniowym faktury elektronicznej. Stosowanie faktur ustrukturyzowanych będzie wymagało akceptacji jej odbiorcy, np. poprzez zaakceptowanie stosownego komunikatu w aplikacji e-Mikrofirma lub samego poboru faktur z systemu przez API.

Faktury ustrukturyzowane będą sporządzane przez podatników systemach finansowo-księgowych według udostępnionego przez Ministerstwa Finansów wzoru, a następnie przesyłane do KSeF poprzez API. Możliwość wystawienia faktury poprzez indywidualne konto w KSeF będzie miał każdy podatnik z wykorzystaniem wzoru zamieszczonego na elektronicznej platformie usług administracji publicznej.

Krajowy System e-Faktur wymagać będzie uwierzytelnienia podatnika (lub osoby uprawnionej do wystawiania oraz wysyłania faktur ustrukturyzowanych do KSeF), a po zalogowaniu się do systemu, będzie miał on (lub osoba uprawniona) dostęp do wszystkich przesłanych przez siebie dokumentów w formacie xml, lub przekonwertowanych do PDF. Każda faktura ustrukturyzowana będzie miała nadany numer identyfikujący dany dokument, który będzie numerem systemowym (nieutożsamianym z numerem nadanym fakturze przez podatnika). Faktura ustrukturyzowana przesłana do KSeF będzie miała status wystawionej i jednocześnie otrzymanej przez nabywcę.

Szymon Kwasigroch

Systim.pl