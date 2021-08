Obowiązek w VAT z tytułu refaktury usług

Nowy wzór VAT-26. Gotowy jest już projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzoru informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej. To rozporządzenie określić ma nowy wzór informacji VAT-26, który będzie obowiązywał od 1 października 2021 r. Od tego dnia zmianie ulegną również terminy składania tej informacji.

Letni urlop - Polacy najczęściej biorą urlop trwający od 7 do 10 dni

Letni urlop. W tegorocznym sezonie wakacyjnym więcej Polaków niż rok temu zaplanowało wyjazd. Tylko co czwarty przyznał, że nigdzie się nie wybiera na letni urlop – pokazało czerwcowe badanie ARC Rynek i Opinia. Badanie TNS Kantar i ZBP wskazuje z kolei, że Polacy najczęściej wybierają się na urlop trwający od 7 do 10 dni. Psychologowie podkreślają, że efektywny wypoczynek to podstawa, która pozwala naładować akumulatory i uniknąć negatywnych skutków przewlekłego stresu. Najbardziej optymalny jest urlop trwający co najmniej dwa tygodnie, lecz alternatywą mogą być też krótsze, za to częstsze przerwy od pracy.