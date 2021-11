E-faktury - zmiany od 2022 roku. 18 listopada w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa wprowadzająca Krajowy System e-Faktur (KSeF). W 2022 r. korzystanie z e-faktury będzie fakultatywne. Od 2023 r. użycie e-faktury ma się stać obowiązkowe dla wszystkich podatników VAT. Będzie to wymagać uprzedniej zgody organów UE. Ustawa zawiera również przepisy dotyczące zmian w fakturowaniu, stanowiące część pakietu SLIM VAT 2.

E-faktury i KSeF od 2022 roku

- E-faktura to kamień milowy w zakresie uszczelniania VAT. Jej wprowadzenie w Polsce to historyczna zmiana, przełom podobny do wdrożenia raportowania w formacie JPK czy mechanizmu podzielonej płatności (split payment). E-faktura to również całkowita nowość technologiczna. Polska będzie czwartym krajem UE, który ją wdroży. W 2017 r. zrobiły to Włochy, rok później Hiszpania, a w 2019 – Portugalia. Od połowy 2024 e-faktura będzie etapowo wprowadzana we Francji – wyjaśnia wiceminister finansów Jan Sarnowski

Od 1 stycznia 2022 r. polscy przedsiębiorcy będą z e-faktury korzystać dobrowolnie. Będzie ona działała, jako jedna z dopuszczonych form dokumentowania sprzedaży, obok faktur papierowych i obecnie już występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych. Intencją Ministerstwa Finansów jest to, aby w 2023 r. korzystanie z e-faktury stało się obligatoryjne dla wszystkich przedsiębiorców.

- E-faktura to oczekiwana przez firmy e-usługa administracji, która ułatwi im rozliczanie obrotu, a przez to pobudzi polską gospodarkę. To również najbardziej zaawansowany technologicznie sposób zwalczania wyłudzeń VAT. Dzięki analizom big data, w ciągu ostatnich sześciu lat, tempo wykrywania podatkowych przestępców skróciło się z kilkunastu do kilku miesięcy. Po wdrożeniu E-faktury będzie ono jeszcze szybsze. Będzie liczone nie w miesiącach tylko w tygodniach – tłumaczy wiceminister Sarnowski.

- Znaczne przyspieszenie wykrywania prób wyłudzenia VAT zwiększy bezpieczeństwo uczciwych firm i zapewni im uczciwe warunki konkurencji. Dla budżetu to zabezpieczenie wpływów z VAT i szansa na to, by w kilka lat zmniejszyć lukę VAT o połowę, do poziomu 5% – dodaje wiceminister.

Korzyści z e-faktur

Szybki zwrot VAT: podatnicy wybierający e-fakturę, otrzymają zwrot VAT o 1/3 szybciej – termin zwrotu skróci się dla nich o 20 dni, z 60 na 40.

podatnicy wybierający e-fakturę, otrzymają zwrot VAT o 1/3 szybciej – termin zwrotu skróci się dla nich o 20 dni, z 60 na 40. Bezpieczeństwo: faktura pozostanie w bazie danych MF i nigdy nie ulegnie zniszczeniu czy zaginięciu, nie będzie konieczności wydawania jej duplikatów.

faktura pozostanie w bazie danych MF i nigdy nie ulegnie zniszczeniu czy zaginięciu, nie będzie konieczności wydawania jej duplikatów. Przyspieszenie obrotu: dzięki działaniu za pośrednictwem bazy Ministerstwa, zawsze będziemy mieli pewność, że faktura trafiła do kontrahenta.

dzięki działaniu za pośrednictwem bazy Ministerstwa, zawsze będziemy mieli pewność, że faktura trafiła do kontrahenta. Wygoda: e-faktury będą wydawane według jednego wzorca tak, że będą bardzo łatwe w użyciu.

e-faktury będą wydawane według jednego wzorca tak, że będą bardzo łatwe w użyciu. Standaryzacja: wzajemne rozliczenia oraz księgowanie faktur w systemach FK stanie się dużo łatwiejsze.

wzajemne rozliczenia oraz księgowanie faktur w systemach FK stanie się dużo łatwiejsze. Mniej obowiązków: podatnik nie będzie musiał przechowywać faktur wystawionych w KSeF, ponieważ będą one przechowywane przez administrację przez okres 10 lat, a więc co do zasady w okresie, w którym większość zobowiązań podatkowych się przedawnia

podatnik nie będzie musiał przechowywać faktur wystawionych w KSeF, ponieważ będą one przechowywane przez administrację przez okres 10 lat, a więc co do zasady w okresie, w którym większość zobowiązań podatkowych się przedawnia Mniej danych do przesłania: podatnik wystawiający faktury w KSeF nie będzie musiał przesyłać na żądanie organów podatkowych struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego dla Faktur (JPK_FA). Dane te będą dostępne dla organów podatkowych w KSeF, a zatem ich dodatkowe przesyłanie nie miałoby uzasadnienia

SLIM VAT 2 i zmiany w fakturowaniu w ramach KSeF

W ramach projektu wdrażającego do polskiego systemu prawnego e-fakturę wchodzą również w życie zmiany w fakturowaniu stanowiące część pakietu SLIM VAT 2. Dotyczą one:

Braku obowiązku zamieszczania oznaczenia „Duplikat”, gdy faktura pierwotna ulegnie zniszczeniu lub zaginie;

Braku obowiązku umieszczania na fakturze korygującej wyrazów „Faktura korygująca” albo „Korekta”, czy wskazywania przyczyny korekty;

Korekt zbiorczych – będą możliwe do poszczególnych pozycji z faktury. Dopuszczalna będzie przez podatnika za dany okres na rzecz jednego odbiorcy, za pomocą faktury korygującej, zarówno korekta faktur poszczególnych dostaw lub usług, jak i korekta wszystkich dostaw lub usług;

Możliwości wcześniejszego wystawienia faktury – zmiana pozwoli podatnikom na wystawianie faktur nie wcześniej niż 60. dnia (zamiast obecnych 30 dni) przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, jak i 60. dnia przed otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

- Opublikowana ustawa finalizuje wdrożenie do polskiego prawa pakietu ułatwień SLIM VAT 2. Pakiet umożliwia m.in. zapłatę z konta VAT-owskiego należności z tytułu składek KRUS, wprowadza dalsze ułatwienia w zakresie wykonywania odliczenia VAT, znosi uciążliwe formalności związane z wyborem opcji opodatkowania VAT przy sprzedaży nieruchomości oraz wydłuża czas na skorzystanie z ulgi na złe długi. To nasza odpowiedź na postulaty i oczekiwana przedsiębiorców. Kolejny pakiet uproszczeń dla biznesu, SLIM VAT 3, jest już na ukończeniu i jeszcze na przełomie roku może zostać udostępniony rynkowi do prekonsultacji – dodaje wiceminister Sarnowski.

Podmioty, które zajmują się rozwojem oprogramowania do fakturowania, zapraszamy do udziału w testach Krajowego Systemu e-Faktur. Udział w pilotażu nie wymaga oficjalnego zgłoszenia. W środowisku testowym zalecamy używanie zanonimizowanych danych.

Podstawa prawna: ustawa z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 2076).