Faktura korygująca: Czy można zmienić dane nabywcy na zupełnie inny podmiot?

Sprzedawca wystawił fakturę VAT na podmiot XYZ Sp. z o.o., jednak właściwym nabywcą był XYZ Sp. k. Te dwa podmioty łączy tylko nazwa „XYZ” oraz osoba zarządzająca. Są to natomiast dwie różne działalności z różnymi numerami NIP. Czy w takiej sytuacji sprzedawca może zmienić dane nabywcy widniejące na fakturze poprzez fakturę korygującą, tj. bez konieczności wystawiania tzw. korekty „do zera” na XYZ Sp. z o.o., i obciążenie XYZ Sp. k. tylko poprzez korektę i zmianę odbiorcy faktury?

Czy fakturą korygującą można zmienić dane nabywcy na zupełnie inny podmiot?

Ważne Jeżeli transakcja została rzeczywiście zrealizowana oraz faktura VAT została doręczona faktycznemu nabywcy towaru lub usługi, to sprzedawca ma możliwość wystawienia korekty z prawidłową nazwą kontrahenta. Korekta „do zera” znajdzie zastosowanie, gdy transakcja nie została zrealizowana, a fakturę VAT otrzymał podmiot, który nie uczestniczył w transakcji (nie nabył towaru ani usługi). Szczegóły w dalszej części artykułu.

Faktura korygująca - zasady wystawiania

Faktura VAT jest dokumentem potwierdzającym faktyczny przebieg transakcji oraz wskazującym jej podstawowe elementy, w tym także strony transakcji. Zdarzają się jednak sytuacje, że wystawiona faktura VAT zawiera błędy, w związku z czym powinna zostać skorygowana. Podstawowym sposobem na poprawę błędnych danych na fakturze jest wystawienie przez sprzedawcę faktury korygującej. Zasady jej wystawiania zostały określone w art. 106j ust. 1 ustawy o VAT.



Zgodnie z tym przepisem fakturę korygującą wystawia się, gdy po wystawieniu faktury:



1) podstawa opodatkowania lub kwota podatku wskazana w fakturze uległa zmianie,

2) dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,

3) dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty,

4) stwierdzono pomyłkę w jakiejkolwiek pozycji faktury.



Niemniej jednak wskazane regulacje ustawy o VAT nie odnoszą się wprost do sytuacji, gdy sprzedawca wystawi fakturę na zupełnie inny podmiot. W tym przypadku pewnych wskazówek dostarczają stanowiska organów podatkowych zaprezentowane w wydawanych interpretacjach indywidualnych. Zdaniem organów sposób korekty takiego błędu będzie uzależniony od tego, czy transakcja została zrealizowana. W związku z tym możemy wyróżnić następujące sytuacje:



1) Transakcja została zrealizowana między podmiotami gospodarczymi – jednak faktyczny nabywca towaru otrzymał fakturę VAT z danymi zupełnie innego podatnika.

2) Transakcja nie została zrealizowana, a fakturę VAT otrzymał podmiot, który nie uczestniczył w transakcji (nie nabył towaru ani usługi).



W zależności od okoliczności danej sprawy sprzedawca powinien wystawić fakturę korygującą błędne dane nabywcy lub wystawić tzw. fakturę korygującą „do zera”. Poniżej szczegóły dotyczące każdego z tych sposobów.

1.Korekta danych nabywcy w przypadku zrealizowania transakcji

Gdy transakcja została zrealizowana, tylko nabywca otrzymał fakturę z nieprawidłowymi danymi, organy podatkowe potwierdzają możliwość wystawienia faktury korygującej na dane nabywcy. Przykładowo w interpretacji z 15 marca 2018 r. (sygn. 0111-KDIB3-1.4012.841.2017.1.KO) organ wskazał, że:

(…) w przypadku wystawienia faktury dokumentującej transakcję, która rzeczywiście miała miejsce lecz z błędnie wskazanym nabywcą, która została doręczona właściwemu nabywcy, należy skorygować błędnie wskazanego na fakturze nabywcę (…).



Zatem jeżeli transakcja została rzeczywiście zrealizowana oraz faktura VAT została doręczona faktycznemu nabywcy towaru lub usługi, to sprzedawca ma możliwość wystawienia korekty z prawidłową nazwą kontrahenta. W takim przypadku zasadniczo transakcja nie powinna być korygowana „do zera”, ponieważ doszło do faktycznej dostawy towarów lub świadczenia usługi.

Przykład Podatnik ABC nabył towar, w związku z czym otrzymał fakturę dokumentującą tę transakcję. Jednak otrzymana faktura wskazywała dane podatnika XYZ jako nabywcy towaru. Sprzedawca będzie uprawniony do wystawienia faktury korygującej nazwę nabywcy z podatnika XYZ na dane podatnika ABC.

Korygujemy wtedy JPK_V7 za okres, kiedy faktura została rozliczona, stornując błędny zapis i wpisując fakturę z prawidłowymi danymi.



Natomiast inne wnioski będą dotyczyć sytuacji, gdy transakcja nie została zrealizowana, a fakturę VAT otrzymał podmiot, który nie uczestniczył w transakcji (nie nabył towaru ani usługi).

2. Korekta danych nabywcy w przypadku niezrealizowania transakcji

Jeżeli faktura została wystawiona i dostarczona podmiotowi, który nie był stroną transakcji, to sprzedawca będzie obowiązany do wystawienia faktury korygującej „do zera”. Wystawiona faktura dokumentuje bowiem transakcję, która w rzeczywistości nie miała miejsca. Błędnie wskazany na fakturze kontrahent nie nabył towaru ani usługi.

Przykład Podatnik ABC nabył towar. W związku z tą transakcją sprzedawca błędnie wystawił fakturę VAT z danymi podatnika XYZ. Fakturę otrzymał podatnik XYZ, mimo że nie był stroną transakcji i nie zrealizował zakupu. Sprzedawca będzie obowiązany do wystawienia faktury korygującej „do zera” z danymi podatnika XYZ oraz prawidłowej faktury VAT dokumentującej rzeczywistą transakcję z podatnikiem ABC i jego danymi.

Jeżeli sprzedawca wystawił w odpowiednim czasie fakturę korygującą „do zera” do faktury niedokumentującej rzeczywistej transakcji (czyli do tzw. pustej faktury), to – w ocenie autora – nie będzie on obowiązany do wykazania w rozliczeniach podatkowych VAT należnego z pustej faktury oraz „korekty zerującej”. Faktury te nie dokumentują zrealizowanej transakcji sprzedaży, a w konsekwencji nie powinny być rozliczane w składanych plikach JPK_V7 (por. interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 sierpnia 2021 r., sygn. 0112-KDIL3.4012.38.2021.1.AW).

Podsumowując zatem, jeżeli transakcja została rzeczywiście zrealizowana oraz faktura VAT została doręczona faktycznemu nabywcy towaru lub usługi, to sprzedawca ma możliwość wystawienia korekty z prawidłową nazwą kontrahenta. Korekta „do zera” znajdzie zastosowanie w przypadku, gdy transakcja nie została zrealizowana, a fakturę VAT otrzymał podmiot, który nie uczestniczył w transakcji (nie nabył towaru ani usługi).

Podstawa prawna art. 106j ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 361

Powołane pisma organów podatkowych:

interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 15 marca 2018 r. (sygn. 0111-KDIB3-1.4012.841.2017.1.KO)

interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 sierpnia 2021 r. (sygn. 0112-KDIL3.4012.38.2021.1.AW)

Adrian Błaszkiewicz, ekspert w zakresie VAT