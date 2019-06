Wszystko co musisz wiedzieć o kasach fiskalnych on-line

Jak wiadomo, obowiązek posiadania kasy dotyczy podatników prowadzących sprzedaż na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Limit sprzedaży gotówkowej (dostawy towarów bądź świadczenia usług) upoważniający do zwolnienia z obowiązku posiadania kasy na rzecz takich odbiorców wynosi 20 000 zł rocznie, co oznacza że po przekroczeniu tego progu powstaje obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej i rejestrowania na niej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Istnieją również branże, wymienione w przepisach jak np. warsztaty samochodowe, kosmetyczki itd., gdzie sprzedaż za pomocą kas fiskalnych ma być ewidencjonowana już od pierwszej transakcji, czyli do tych podmiotów nie znajdzie zastosowania zwolnienie do wysokości obrotu.

Nowością wprowadzoną wyżej przywołanym rozporządzeniem jest niewątpliwie wprowadzenie kas fiskalnych online. Kasy te mają na bieżąco wysyłać informacje o rejestrowanych za ich pomocą transakcjach do Centralnego Repozytorium Kas. Jest to kolejny sposób na uszczelnianie systemu podatkowego, funkcja ta ma bowiem służyć eliminowaniu nieprawidłowości w wykazywaniu obrotów przez podatników.

Dla kogo nowe kasy

Na dzień dzisiejszy nie ma konieczności wymiany kas na kasy nowego typu, co do zasady kasy offline można używać przez cały. Tylko niektóre branże zostały zobligowane do wymiany, i tak:

Od 1 stycznia 2020 roku kasę fiskalną online będą zobowiązani posiadać:

a) świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów;

b) sprzedający benzynę silnikową, olej napędowy, gaz przeznaczony do napędu silników spalinowych.

Od 1 lipca 2020 roku kasę fiskalną online będą zobowiązani posiadać podmioty:



a) świadczące stale lub sezonowo usługi, związane z wyżywieniem – stacjonarne placówki gastronomiczne oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;

b) zajmujące się sprzedażą węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Od stycznia 2021 roku dołączą do nich podmioty świadczące usługi:

a) fryzjerskie;

b) kosmetyczne i kosmetologiczne;

c) budowlane;

d) w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów;

e) prawnicze;

f) związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Terminy te nie są terminami ostatecznymi i mogą zostać zmienione

Zasady ewidencjonowania

Sama zasada ewidencjonowania sprzedaży na kasach fiskalnych online nie będzie się niczym różniła od tej stosowanej do tej pory. Każda transakcja ma obowiązek być zarejestrowana na kasie, a kupujący ma otrzymać paragon najpóźniej po dokonaniu płatności.

Na koniec każdego dnia należy wystawiać raport dobowy fiskalny, a po zakończeniu sprzedaży za dany okres (miesiąc) do 25 dnia następnego miesiąca należy wystawić raport okresowy (miesięczny). W przypadku kas online zamiast raportu fiskalnego okresowego można wystawić łączny raport fiskalny okresowy. Bez zmian pozostaje obowiązek przechowywania dokumentów fiskalnych i ich kopii, umieszczanie wyświetlacza kasy w miejscu umożliwiającym nabywcy odczyt wyświetlanych na nich danych, oraz zapewnienie stanu technicznego kasy gwarantującego czytelny wydruk paragonów.

Do poszczególnych stawek podatków należy przypisać odpowiednie oznaczenia literowe:

Litera „A” – jest przypisana do stawki podstawowej 22% lub 23%

Litera „B” – jest przypisana do stawki obniżonej 5 lub 8%

Litera „C” – jest przypisana do stawki 5%

Litera „D” – jest przypisana do stawki 0%

Litera „E”- jest przypisana do sprzedaży zwolnionej

Litery „F” i „G” – są przypisane do pozostałych stawek podatku, w tym do tzw zera technicznego w przypadku sprzedaży o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy o VAT, tj. gdzie podstawą opodatkowania jest marża, czyli usług turystyki, a także dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika w ramach prowadzonej działalności, w celu odprzedaży.

W przepisach obowiązujących do tej pory podatnicy, prowadząc ewidencję, zobowiązani byli stosować oznaczenia literowe od „A” do „G” do przyporządkowania stawki podatku do nazw towarów i usług, przy czym literze „A” była przyporządkowana stawka podstawowa podatku, natomiast literom od „B” do „G” miały odpowiadać, dowolnie przyporządkowane, pozostałe stawki podatku stosowane na poszczególne towary i usługi oraz zwolnienie od podatku. Czyli co do pozostałych oznaczeń podatnik sam decydował o przyporządkowaniu litery do stawki.

Wg obowiązujących od 1 maja 2019 przepisów przyporządkowanie stawek VAT do odpowiednich oznaczeń literowych jest ścisłe, a więc nie ma już dowolności.

Termin na dostosowanie kas fiskalnych do nowych wymogów co do oznaczeń literowych został wyznaczony na 31 lipca 2019. Oznacza to, że od 1 sierpnia 2019 wszystkie kasy fiskalne muszą być zaprogramowane zgodnie z obowiązującymi oznaczeniami.