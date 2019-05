Kasa fiskalna online – nowe obowiązki dla firm

Z dniem 1 maja 2019 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące kas rejestrujących. Podatnicy muszą liczyć się z faktem, że prędzej czy później będą zobowiązani do wymiany obecnie stosowanych kas na kasy fiskalne nowej generacji, czyli kasy fiskalne online. Oznacz to nowe obowiązki dla firm. Co niesie ze sobą wprowadzenie kas fiskalnych online?