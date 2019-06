Kasy fiskalne - jakie dane powinien zawierać paragon fiskalny?

Od początku maja 2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie określające zasady prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, chodzi o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących - Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 816 (dalej także „rozporządzenie”).

Obowiązek wydania paragonu fiskalnego

W świetle zapisów § 6 ust. 1 rozporządzenia podatnicy, prowadząc ewidencję:

1) wystawiają i wydają nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny podczas dokonywania sprzedaży, nie później niż z chwilą przyjęcia należności, bez względu na formę płatności, z zastrzeżeniem § 12 rozporządzenia;

2) w przypadku otrzymania przed dokonaniem sprzedaży całości albo części należności (zapłaty):

a) w gotówce – wystawiają i wydają nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny z chwilą jej otrzymania,

b) za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem – wystawiają i wydają nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny niezwłocznie po jej uznaniu na rachunku podatnika, nie później niż z końcem miesiąca, w którym została uznana na rachunku podatnika, a jeżeli przed końcem tego miesiąca dokonano sprzedaży, nie później niż z chwilą jej dokonania.

Ważne!

Wspomniany wyżej przepis § 12 rozporządzenia wskazuje, że w przypadku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas umieszczanych w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar lub świadczą usługę, podatnik może nie wystawiać paragonu fiskalnego i paragonu fiskalnego anulowanego w postaci papierowej, jeżeli zapewnia nabywcy możliwość zapoznania się z danymi o sprzedaży poprzez ich odpowiednie wyświetlenie na urządzeniu do automatycznej sprzedaży towarów i usług w sposób określony w przepisach o wymaganiach technicznych (kryteriach i warunkach technicznych) dla kas.

Wystawianie paragonu fiskalnego

Paragon fiskalny należy wystawić w sposób czytelny, umożliwiający nabywcy sprawdzenie prawidłowości dokonanej sprzedaży. Paragon może zawierać w miejscu określonym dla nazwy towaru lub usługi pozwalającej na jednoznaczną ich identyfikację, również opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy (o czy mówi § 8 ust. 1 rozporządzenia).

Natomiast do oznaczania skrótów nazw walut należy stosować oznaczenia skrótów nazw walut stosowane przez Narodowy Bank Polski.

Minimalny zakres danych na paragonie fiskalnym - kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii

Zgodnie z § 25 ust. 1. rozporządzenia, w przypadku prowadzenia przez podatnika ewidencji przy użyciu kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii paragon fiskalny powinien zawierać co najmniej:

1) imię i nazwisko lub nazwę podatnika, adres punktu sprzedaży, a w przypadku sprzedaży prowadzonej w miejscach niestałych – adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika;

3) numer kolejny wydruku;

4) datę oraz godzinę i minutę sprzedaży;

5) oznaczenie „PARAGON FISKALNY”;

6) nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację;

7) cenę jednostkową towaru lub usługi;

8) ilość i wartość sumaryczną sprzedaży danego towaru lub usługi z oznaczeniem literowym przypisanej stawki podatku;

9) wartość opustów, obniżek lub narzutów, o ile występują;

10) wartość sprzedaży brutto i wysokość podatku według poszczególnych stawek podatku z oznaczeniem literowym po uwzględnieniu opustów, obniżek lub narzutów;

11) wartość sprzedaży zwolnionej od podatku z oznaczeniem literowym;

12) łączną wysokość podatku;

13) łączną wartość sprzedaży brutto;

14) oznaczenie waluty, w której jest zapisywana sprzedaż, przynajmniej przy łącznej wartości sprzedaży brutto;

15) kolejny numer paragonu fiskalnego;

16) numer kasy i oznaczenie kasjera – przy więcej niż jednym stanowisku kasowym;

17) numer identyfikacji podatkowej (NIP) nabywcy – na żądanie nabywcy;

18) logo fiskalne i numer unikatowy.

Przy czym dane zawarte na paragonie fiskalnym powinny znajdować się w kolejności określonej w rozporządzeniu, z wyjątkiem danych o dacie oraz godzinie i minucie sprzedaży, a logo fiskalne i numer unikatowy powinny być umieszczone centralnie w ostatniej linii paragonu fiskalnego.

Minimalny zakres danych na paragonie fiskalnym - kas przeznaczone do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób i ich bagażu podręcznego taksówkami

W przypadku kas fiskalnych z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii o zastosowaniu specjalnym przeznaczonych do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu usług przewozu osób i ich bagażu podręcznego taksówkami, paragon fiskalny powinien zawierać co najmniej (na co wskazuje § 26 ust. 1 rozporządzenia):

1) imię i nazwisko lub nazwę podatnika oraz adres jego zamieszkania lub siedziby;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika;

3) numer kolejny wydruku;

4) numer rejestracyjny i numer boczny taksówki;

5) datę wykonania usługi, z określeniem w godzinach i minutach czasu rozpoczęcia i zakończenia kursu;

6) oznaczenie „PARAGON FISKALNY”;

7) długość drogi przejechanej w czasie kursu;

8) jednostkowe opłaty taryfowe wykorzystywane do wyceny kursu łącznie z opłatą za impuls;

9) liczbę impulsów i wartość usługi odnoszące się do poszczególnych taryf;

10) wartość poszczególnych innych opłat taryfowych, o ile występują;

11) wartość opustów, obniżek lub narzutów, o ile występują;

12) wartość sprzedaży brutto i wysokość podatku według poszczególnych stawek podatku z oznaczeniem literowym po uwzględnieniu opustów, obniżek lub narzutów;

13) wartość sprzedaży zwolnionej od podatku z oznaczeniem literowym;

14) łączną wysokość podatku;

15) łączną wartość sprzedaży brutto;

16) oznaczenie waluty, w której jest zapisywana sprzedaż, przynajmniej przy łącznej wartości sprzedaży brutto;

17) kolejny numer paragonu fiskalnego;

18) numer identyfikacji podatkowej (NIP) nabywcy – na żądanie nabywcy;

19) logo fiskalne i numer unikatowy.

W przypadku kasy wyposażonej również w funkcję związaną ze stosowaniem cen umownych indywidualnie negocjowanych, o której mowa w § 7 ust. 5 rozporządzenia, paragon fiskalny, oprócz wymienionych danych, związanych z wyceną kursu według wskazań taksometru (przepis § 26 ust. 2 rozporządzenia), powinien zawierać także:

1) cenę uzgodnioną do zapłaty i wysokość podatku podlegające zapisowi w pamięci fiskalnej;

2) w przypadku gdy usługa jest wykonywana na rzecz nabywcy prowadzącego działalność gospodarczą, imię i nazwisko lub nazwę albo nazwę skróconą nabywcy usługi oraz jego adres;

3) miejsce rozpoczęcia i zakończenia kursu, z tym że w przypadku gdy kurs skończył się w miejscu jego rozpoczęcia, należy podać nazwę głównych miejscowości objętych trasą kursu.

Ustawodawca wskazał ponadto, że dane, o których mowa w § 26 ust. 2 pkt 2 i 3 rozporządzenia, mogą być na oryginale i kopii paragonu fiskalnego wpisane ręcznie w odpowiednich miejscach oznaczonych na tym paragonie fiskalnym, a wydanie paragonu fiskalnego nabywcy usługi ma być przez niego potwierdzone czytelnym podpisem na kopii paragonu fiskalnego. Przy czym nie dotyczy to podatników używających kas z elektronicznym zapisem kopii.

Dane zawarte na paragonie fiskalnym powinny znajdować się w powyższej kolejności, z wyjątkiem danych, o których mowa w pkt 5 (czyli daty wykonania usługi, z określeniem w godzinach i minutach czasu rozpoczęcia i zakończenia kursu), a logo fiskalne i numer unikatowy powinny być umieszczone centralnie w ostatniej linii paragonu fiskalnego.