VAT UE CBR - pilotaż

Pilotaż VAT UE CBR (Cross-Border Rulings) jest nową formą współpracy Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) z podatnikami VAT. Pilotaż ma dać podatnikom pewność co do opodatkowania VAT-em tej samej transakcji w innych państwach członkowskich UE podczas planowania przez nich działań gospodarczych.

Dotychczasowe usługi i urządzenia ZSL mogą być wykorzystywane tylko do końca października

Krajowa Administracja Skarbowa poinformowała w komunikacie z 6 października 2021 r., że termin wykorzystywania dotychczasowych usług i urządzeń ZSL, dedykowanych systemowi SENT, został wydłużony do 31 października 2021 r. Od 1 listopada 2021 r. aplikacja e-TOLL PL będzie jedyną aplikacją wykorzystywaną do przekazywania danych geolokalizacyjnych do systemów e-TOLL i SENT.

Nowy wzór formularza VAT-26 od października

VAT-26 - nowy wzór. Od 1 października 2021 r. obowiązuje nowy wzór formularza VAT-26 dostosowany do zmian wynikających z pakietu SLIM VAT 2.

Najwięksi podatnicy CIT w Polsce

W trakcie Kongresu 590 firmy i podatkowe grupy kapitałowe, które zapłaciły największy podatek CIT w 2020 r., odebrały wyróżnienia z rąk ministra Tadeusza Kościńskiego. Ministerstwo Finansów co roku prezentuje listę dużych podatników podatku CIT. Dane dotyczą zeznań indywidualnych firm, których przychód przekroczył 50 mln euro oraz podatników będących podatkowymi grupami kapitałowymi (PGK).

Od 1 lipca 2022 r. kasy fiskalne online będą musiały być zintegrowane z terminalem płatniczym

Polski Ład zakłada, że od 1 lipca 2022 r. kasy fiskalne online będą musiały być zintegrowane z terminalem płatniczym. O ile pierwsze są przystosowane do połączenia z drugimi, o tyle w drugą stronę nie jest to już takie oczywiste.

Kasa fiskalna online a usługi cateringowe

Kasa fiskalna online. Czy świadcząc usługi cateringowe polegające na sprzedaży gotowych dań klientom zewnętrznym podatnik ma obowiązek zakupu i zainstalowania kasy rejestrującej online?

Akcyza od wyrobów tytoniowych wymaga zmian. Obowiązujące przepisy preferują podgrzewacze tytoniu

Akcyza od wyrobów tytoniowych. W Unii Europejskiej trwają prace nad zmianą dyrektywy tytoniowej, która ma w większym stopniu uwzględniać nowatorskie wyroby tytoniowe i ujednolicić przepisy akcyzowe w państwach członkowskich. Nowe przepisy miałyby wejść w życie najwcześniej w 2024 roku, ale eksperci przekonują, że Polska powinna wcześniej zmienić krajowe regulacje dotyczące akcyzy. Dziś obowiązujące przepisy wprowadzają dysproporcję, preferując podgrzewacze tytoniu w stosunku do zwykłych papierosów, co nie tylko zagraża konkurencji na rynku, ale także powoduje znaczący ubytek dla budżetu. Eksperci postulują zmianę sposobu naliczania akcyzy oraz jej podniesienie.

Mały podatnik VAT - limity na 2022 rok

Mały podatnik VAT. W 2022 roku małym podatnikiem w rozumieniu ustawy o VAT będzie podatnik u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w 2021 r. kwoty 5 513 000 zł. W przypadku podatników prowadzących przedsiębiorstwa maklerskie, zarządzających funduszami inwestycyjnymi, agentów limit wynosi 207 000 zł.

Czy podmiot, który udaje podatnika, lecz nie będący firmantem, powinien zapłacić nieistniejący przecież podatek?

Pytanie zadane w tytule niniejszego artykułu zostało wielokrotnie zadawane w czasie debat naukowych także przez praktyków a (prywatnie) również przez niektórych sędziów. Plagą wspólnotowej wersji podatku od towarów i usług są – obrazowo mówiąc - przebierańcy, zwani również (dla ocieplenia wizerunku) „podmiotami optymalizacyjnymi”, które udają podatników tego podatku. Po co? Aby uzyskać (dla siebie lub dla innych) szeroką paletę korzyści podatkowych, w tym zwłaszcza otrzymać nienależne zwroty tego podatku.

Ulga na złe długi a cesja wierzytelności

Ulga na złe długi. Przepisy dotyczące ulgi na złe długi funkcjonują już od dawna w ustawie o VAT, jednak w dalszym ciągu budzą szereg wątpliwości i sporów pomiędzy podatnikami a fiskusem. Jedną z osi takich sporów była do niedawna kwestia możliwości skorzystania z ulgi na złe długi w kontekście cesji wierzytelności.

Faktura bez NIP dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Faktura bez NIP. Praktyka pokazuje, że wielu podatników VAT nie wie, że ma obowiązek wystawić fakturę VAT na żądanie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (konsumentów). Taka faktura nie musi zawierać numeru NIP, bo przecież osoby niebędące podatnikami VAT nie muszą mieć NIP. Ale takim osobom faktura za np. usługę hotelową, czy gastronomiczną jest potrzebna np. w celu udokumentowania wydatków dla potrzeb zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Okazuje się, że wielu sprzedawców nie zna tego obowiązku, ich systemy kas fiskalnych nie zawierają opcji wystawienia faktur dla osób fizycznych niemających NIP albo żądają numeru NIP, bo ich zdaniem nie można wystawić faktury bez NIP. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi udzielonej redakcji infor.pl wyjaśnia jak być powinno. Co może zrobić klient (konsument), któremu odmówiono wystawienia faktury.

Rząd chce zmniejszyć lukę w VAT do 5% za 2-3 lata

Luka w VAT. W perspektywie 2-3 lat chcemy obniżyć lukę VAT do poziomu, jaki jest we Francji, czyli ok. 5 proc. - powiedział 5 października 2021 r. wiceminister finansów Jan Sarnowski. Dodał, że dziś wynosi ona ok. 8,5 proc.

Optymalizacja podatkowa - spółka na Cyprze

Optymalizacja podatkowa - spółka na Cyprze. Pandora Papers, kolejne międzynarodowe śledztwo dziennikarskie, rzuciło światło na działanie wielkich biznesmenów, ale też i polityków czy gwiazdy popkultury. Wspólny mianownik to fikcyjna optymalizacja podatkowa i ukrywanie wielkich majątków. Jednak na Cyprze jest coraz więcej polskich firm. Często to programiści, którzy korzystają z ulgi IP BOX. Przedstawiciele branży IT nie mają powodów do obaw, bo działają zgodnie z europejskim i polskim prawem.

Senat zajmie się Polskim Ładem na posiedzeniu 27-29 października

Polski Ład. Senat zajmie się ustawami Polskiego ładu na posiedzeniu 27-29 października - przekazała wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka. Według niej "błyskawiczny" tryb prac w Sejmie sprawia, że Senat powinien się nad nimi pochylić wyjątkowo uważnie.

Weryfikacja kontrahentów a transakcje z rajami podatkowymi

Weryfikacja kontrahentów a raje podatkowe. Od 2022 r. dokumentację cen transferowych firmy muszą sporządzać dla transakcji o wartości powyżej 500 tys. zł rocznie, realizowanych z podmiotami niepowiązanymi, gdy beneficjentem jest podmiot rajowy (tj. posiadający rezydencję podatkową w tzw. raju podatkowym).

Zwrot dopłat byłym wspólnikom spółki - skutki podatkowe

Zwrot dopłat byłym wspólnikom spółki. Czy zwrot dopłat przez spółkę wspólnikom w momencie, gdy już nie będą jej udziałowcami, będzie zwolniony z podatku dochodowego?

Polski Ład - czym jest i jakie zmiany przyniesie?

Polski Ład, to rządowy program rozwoju, który ma na celu przede wszystkim wyjście z kryzysu wywołanego pandemią COVID-19. W ramach Polskiego Ładu zostanie np. podwyższona kwota wolna od podatku w PIT, zwolnione z PIT emerytury do 2500 zł, więcej pieniędzy trafi do systemu państwowej służby zdrowia, będzie można budować małe domy jednorodzinne do 70 m2 bez pozwolenia na budowę, państwo będzie gwarantować kredyty mieszkaniowe. Aktualnie trwają prace legislacyjne nad licznymi projektami zmian przepisów, które w większości mają wejść w życie od 2022 roku.

Zdefiniowanie zawodu księgowego - badanie opinii przedsiębiorców

Zdefiniowanie zawodu księgowego. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce zaprasza przedsiębiorców – głównych interesariuszy usług księgowych, do udziału w krótkiej, anonimowej ankiecie. Państwa opinia ma ogromne znaczenie dla środowiska księgowych!

Grupa VAT będzie agresywnym schematem podatkowym

Grupa VAT. W dniu 1 października 2021 r., razem z nowelizacją wielu ustaw podatkowych w ramach tzw. Polskiego Ładu, Sejm uchwalił nowelizację ustawy o VAT, w której wprowadzono czwartą kategorię podmiotów tego podatku (obok osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej): są tzw. grupy VAT, czyli podatnicy grupowi, których tworzą co najmniej dwa podmioty powiązane finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie, zarejestrowane jako podatnik tego podatku. Do ustawy o VAT dodano cały nowy rozdział (art. 8c-8e) oraz m.in. art. 15a, które określają status tych podmiotów.

Ryczałt - limity na 2022 rok

Ryczałt 2022 - limit. Z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w roku 2022 mogą korzystać podatnicy, którzy w 2021 roku uzyskali przychody w wysokości nieprzekraczającej 9 188 200 zł. Dla ryczałtowców kwartalnych limit wynosi 918 820 zł.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów (pkpir) 2022 - limit przychodów

PKPiR 2022 - limit przychodów. Podatkową księgę przychodów i rozchodów (pkpir) może prowadzić w 2022 roku ten rozliczający się wg skali podatkowej PIT lub 19% podatkiem liniowym podatnik PIT (tj. osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie – wykonujące działalność gospodarczą), który w 2021 r. uzyskał mniej niż 9.188.200,- zł (2.000.000,- euro x 4,5941 zł) przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych.

Pełna księgowość - limit 2022

Limit - pełna księgowość 2022. Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych (pełnej księgowości) występuje po przekroczeniu limitu przychodów w wysokości 2 000 000 euro. Dokonując przeliczenia, według średniego kursu euro z dnia 1 października 2021 r., limit ten wynosi 9 188 200 zł. Wobec czego, jednostki, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy przekroczą ten limit, zobowiązane będą do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2022 r.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o VAT wdrażającą Krajowy System e-Faktur

Krajowy System e-Faktur. Sejm znowelizował w piątek 1 października 2021 r. ustawę o VAT wdrażającą Krajowy System e-Faktur (KSeF). Nowe przepisy dadzą możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych jako jednej z dopuszczanych form dokumentowania transakcji obok faktur papierowych i elektronicznych.

Sejm za zwiększeniem zwrotu akcyzy dla rolników

Zwrot akcyzy od paliwa rolniczego. Sejm znowelizował ustawę o zwrocie akcyzy zawartej w paliwie rolniczym. Nowe przepisy zakładają m.in. zwiększenie limitu oleju napędowego zużywanego na 1 ha upraw rolnych ze 100 do 110 litrów.

Pandora Papers - jak politycy i miliarderzy nie płacą podatków

Pandora Papers to wyciek niemal 12 mln dokumentów dotyczących ukrytych majątków, unikania opodatkowania oraz prania brudnych pieniędzy przez bogate i wpływowe osoby na świecie. Wśród ujawnionych nazwisk znalazł się m.in. premier Czech Andrej Babisz czy król Jordanii Abdullah II. Dane uzyskało i opracowało Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (ICIJ). 3 października 2021 r. został opublikowany pakiet tajnych dokumentów dowodzących, że politycy i urzędnicy z różnych krajów wykorzystywali spółki offshore do zakupu nieruchomości i unikania podatków.