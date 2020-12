Wniosek o zwrot nadpłaconego VAT po wyroku TSUE dot. ulgi na złe długi - zakres i termin

Ulga na złe długi w VAT - niezgodność polskich przepisów z Dyrektywą VAT

Przypomnijmy, że w wydanym rozstrzygnięciu TSUE orzekł, że przepisy Dyrektywy VAT sprzeciwiają się wprowadzaniu przez państwa członkowskie przepisów, które uzależniają możliwość skorzystania z ulgi na złe długi od warunku, by w dniu dostawy towaru lub świadczenia usług, a także w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej mającej na celu skorzystanie z tego obniżenia

dłużnik był zarejestrowany jako podatnik VAT i nie był w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,

VAT. wierzyciel , w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji podatkowej, był nadal zarejestrowany jako podatnik

Wyrok nie odnosi się bezpośrednio do innych warunków do skorzystania z ulgi na złe długi (przede wszystkim faktu, że od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie może upłynąć 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona), niemniej opierając się na treści uzasadnienia można mieć wątpliwości także co do ich zgodności z przepisami unijnymi.





Wnioski o nadpłatę VAT i wznowienie postępowań - zakres i terminy składania

Przedmiotowy wyrok podważa dotychczasową, negatywną dla podatników, linię interpretacyjną polskich organów podatkowych oraz sądów administracyjnych i tym samym otwiera drogę dla przedsiębiorców do odzyskania VAT w wyniku możliwości skorzystania z ulgi na złe długi.

Co do zasady termin na złożenie wniosku o nadpłatę po orzeczeniu TSUE wynosi 30 dni od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym po orzeczeniu TSUE wynosi 30 dni od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE i tym samym upływa w dniu 6 stycznia 2020 r. - złożenie wniosku w tym terminie pozwoli na odzyskanie nadpłaty wraz z pełnym oprocentowaniem (przysługującym od dnia zapłaty podatku, do dnia jego zwrotu).

Niemniej, aby takim wnioskiem o nadpłatę objąć jak największą ilość faktur - powinien on zostać złożony do najpóźniej do 31 grudnia 2020 r. (w takim wypadku nadpłata będzie przysługiwała również w odniesieniu do wierzytelności pochodzących z roku 2018 - stosownie do wymogu dwuletniego okresu).

objąć jak największą ilość faktur - Wyrok może również stanowić podstawę do wznowienia postępowań podatkowych (tu termin na złożenie wniosku upływa 7 stycznia 2021 r.) oraz sądowoadministracyjnych (tu natomiast termin upływa 8 marca 2021 r.) - jeśli takie się już wobec Państwa toczyły w sprawie ulgi na złe długi.

sądowoadministracyjnych Dodatkowo wyrok, z uwagi na jego uzasadnienie, daje również argumenty do podjęcia próby dochodzenia nadpłaty w odniesieniu do wierzytelności starszych niż dwuletnie .

