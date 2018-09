Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji (UPL)

Kiedy należy złożyć formularz UPL

Obowiązek składania deklaracji co najmniej z tytułu rocznego rozliczenia dochodu oraz podatku dochodowego ciąży na każdym podatniku VAT, niezależnie od jego statusu - nawet podmioty zwolnione z podatku VAT obowiązane są do składania deklaracji. Od kilku lat organy podatkowe umożliwiły podatnikom składanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną. Obecnie jest to obowiązek - nie ma więc obecnie innego sposobu na dopełnienie tego obowiązku.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzają normę, zgodnie z którą osobą właściwą do elektronicznej wysyłki deklaracji podatkowych jest osoba, która przekazuje elektronicznie dokument wyłącznie za siebie, tj. deklarację wysłać może jedynie ten podatnik, którego ona dotyczy. Wyjątek stanowi sytuacja, w której podatnik dobrowolnie upoważnia kogoś do dokonania tej czynności. W związku z tym organy podatkowe wprowadziły formularz umożliwiający udzielenie pełnomocnictwa do tej czynności - jest to formularz UPL.

Należy przy tym podkreślić, iż podmiotem upoważnionym może być jedynie osoba fizyczna - ustawa zabrania ustanowienia pełnomocnikiem osoby prawnej czy jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Istnieje możliwość udzielenia pełnomocnictwa kilku osobom fizycznym.

Kiedy nie ma obowiązku składania deklaracji UPL?

Upoważnienie uprawniające do elektronicznego składania deklaracji podatkowych w imieniu podatnika nie musi zostać prawidłowo złożone, jeżeli ma dotyczyć wspólnie rozliczających się małżonków. W takiej sytuacji wystarczającym będzie złożenie podpisu przez jednego spośród małżonków.

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Jednakże ustawa przewiduje w tym zakresie pewne ograniczenie - uregulowanie to dotyczy bowiem wyłącznie sytuacji, w której małżonkowie pozostają we wspólności majątkowej. W innym przypadku konieczne będzie wypełnienie formularza UPL. Drugą grupą, która na podstawie przepisów szczególnych podlega zwolnieniu z obowiązku składania formularza UPL są rodzice rozliczający dochody małoletnich dzieci.